Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 3 de abril de 2026

Una ilustración muestra una estación de servicio peruana con surtidores para GNV, GLP, diésel y gasolina, destacando la variedad de combustibles disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los combustibles en Perú experimentó importantes incrementos durante marzo, generando preocupación entre consumidores y sectores productivos. Entre los factores que explican esta tendencia destacan el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Medio Oriente y, a nivel local, incidentes logísticos como el ocurrido en Megantoni, Cusco, que evidenciaron vulnerabilidades en la cadena de suministro.

Durante el mes de marzo, las refinerías Petroperú y Repsol realizaron hasta nueve ajustes en sus listas de precios mayoristas, afectando a grifos y estaciones de servicio en todo el país. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el diésel B5 vehicular registró el mayor aumento: su precio mayorista pasó de S/12,14 a fines de febrero a S/21,25 al 31 de marzo, lo que representa un alza de S/9,10, equivalente al 75%. En los puntos de venta, este combustible oscilaba entre S/12,89 y S/23,59, y para el 1 de abril se ubicaba entre S/20,69 y S/27,99, de acuerdo con el portal Facilito, gestionado por Osinergmin.

Una ilustración informativa detalla los tipos de combustible GNV, GLP, diésel y gasolina en una estación de servicio peruana con vehículos en fila, en un paisaje urbano andino de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 vehicular, el hidrocarburo más demandado por el transporte pesado en Perú, fue el combustible con mayor aumento de precio en marzo. Entre fines de febrero y el 31 de marzo, su valor mayorista se incrementó un 75%, pasando de S/12,14 a S/21,25, según registros oficiales. Este comportamiento responde a factores internacionales, como la volatilidad del petróleo y la dependencia nacional de las importaciones, según especialistas del sector energético.

Luis Espinoza, docente de la Universidad Esan y especialista en mercados energéticos, explicó que el diésel es el más afectado debido al déficit de producción nacional y la alta dependencia de la importación. Por su parte, Erick García, experto en hidrocarburos, precisó en el programa ‘Economía para Todos’ de RPP que “el conflicto bélico añade mucha incertidumbre, el petróleo internacional ha llegado hasta los USD 115, y luego bajó a USD 90. Mientras no haya señales de solución, el precio seguirá muy volátil. Tenemos mucha dependencia de los hidrocarburos importados, pese al potencial productivo del país”.

Precio del GLP se incrementa en Lima. Crédito: composición Infobae/Latina

Precios de las gasolinas y el GLP en el mercado peruano

En el segmento de gasolinas, el gasohol regular, ampliamente utilizado por taxistas y transporte urbano, experimentó un incremento mayorista del 50% en marzo. Su precio pasó de S/12,11 a S/18,19 entre fines de febrero y el cierre de marzo. En los grifos, el gasohol regular se vendía entre S/12,87 y S/22,90 a fines de febrero, alcanzando un rango de S/17 a S/27,99 hacia el final de marzo, según el portal Facilito del Ministerio de Energía y Minas.

El gas licuado de petróleo (GLP) también registró una subida significativa: el precio mayorista pasó de S/2,24 a S/3,64 por galón, lo que implica un aumento del 63%. En estaciones de servicio, el GLP automotor se comercializa a partir de S/6,19 y puede llegar hasta S/12,99 por galón, dependiendo de la ubicación y la demanda regional.

Grifos de la capital manejan precio similares. Foto: Andina.

Cómo consultar precios y diferencias regionales

Antes de cargar combustible, los usuarios pueden consultar los precios actualizados de gasolina y diésel en Lima y en todo el Perú a través de la plataforma Facilito, administrada por Osinergmin. Esta herramienta digital permite comparar tarifas en tiempo real y localizar las estaciones de servicio con los mejores precios disponibles. Facilito recopila datos reportados directamente por los operadores a través de la Plataforma Virtual de Osinergmin, garantizando transparencia y cobertura nacional.

Facilito no solo ofrece información sobre gasolina y diésel, sino también sobre gas natural vehicular (GNV) y GLP, tanto automotor como envasado. La plataforma está disponible en su sitio web oficial y como aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, facilitando el acceso a datos actualizados para los conductores en cualquier región del país.

Factores que determinan el precio de los combustibles en Perú

El costo de los combustibles en Perú está determinado por diversos factores. El principal es el precio internacional del petróleo crudo, que fluctúa diariamente en los mercados globales. Un aumento en esta variable suele trasladarse directamente a los precios de las gasolinas y el diésel en el mercado local.

A los valores internacionales se suman los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno peruano, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que impactan en el precio final al consumidor. Además, los costos de transporte y distribución, que pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura logística, influyen en el valor final en cada región.

Finalmente, las estaciones de servicio aplican sus propios márgenes comerciales, ajustando los precios en función de la competencia local, los costos operativos y la demanda.