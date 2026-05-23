Perú

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 23 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este sábado en Cuzco, Perú.

El clima para este sábado en Cuzco alcanzará los 18 grados, mientras que la temperatura mínima será de 4 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 76%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 79%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas reporta en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

PUBLICIDAD

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Conoce el clima de este día en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Conoce el clima de este día en Piura

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de mayo en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de mayo en Iquitos

Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 23 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 23 de mayo

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de mayo en Arequipa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de mayo en Arequipa

Predicción del clima en Lima para antes de salir de casa este 23 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima en Lima para antes de salir de casa este 23 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

Suheyn Cipriani en el MGI All Star: Missólogo internacional coloca a la peruana en la cima de su top 10 en el séptimo día del certamen

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: final por el título del ATP 500 de Hamburgo

Dirigente de Los Chankas señaló que Alianza Lima prohibió ingreso de su hinchada a partido decisivo: “Se asustaron”