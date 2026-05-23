Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 23 de mayo

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este sábado en Huancayo, Perú.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 71%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 1 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, existen tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante a lo largo del año.

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El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

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En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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