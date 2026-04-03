Aumento de pensiones a S/1.500 y bono de escolaridad de S/1.000, proponen en convenio colectivo

Más dinero para los trabajadores públicos: Estos son los nuevos montos que se piden en la negociación colectiva. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los pedidos de medidas económicas que han pedido los gremios de trabajadores estatales se han duplicado. Con la organización de los cinco gremios que aprobó el Ejecutivo para ser parte de la negociación colectiva este 2026 (para medidas que se aplicarán desde el 1 de enero de 2027), han aumentado las medida económicas que se piden.

De doce cláusulas dedicadas a beneficios económicos (aumentos, bonos, entre otros) se han considerado ahora pedir 26 medidas diferentes, lo que incluye no solo el aumento de S/700 para todos los trabajadores estatales, dentro de todos los regímenes, sino también una versión final del bono extraordinario y nuevas medidas.

Las que resaltan son tres en especial. Se piden que las pensiones de los trabajadores públicos no sean menor a S/1.500, que el bono por escolaridad sea de S/1.000 (actualmente de S/400), y que el sueldo mínimo del sector público sea de S/3.500.

¿Se acordarán los aumentos? Ahora la 'pelota' está en la 'cancha' del Poder Ejecutivo. - Crédito Andina

Las nuevas medidas

El pasado miércoles 1 de abril las cinco centrales de gremios de trabajadores estatales mandaron a la Presidencia del Consejo de Ministros el proyecto de Convenio Colectivo Centralizado Unificado, pedido por el Ejecutivo para poder avanzar con la negociación colectiva este 2026.

Así, además de la conocida lista de trece pedidos (contemplados en la doce cláusulas de medidas económicas) se han añado otras medidas como las siguientes:

Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado

Incremento de la bonificación por escolaridad : Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000 . La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500

Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500.

En abril deben empezarse las negociaciones del convenio colectivo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Como se sabe, actualmente hay proyectos para que el bono por escolaridad llegue al monto de un sueldo entero. Sin embargo, las centrales de trabajadores consideran un monto menor, de S/1.000, como propuesta em la negociación con el Estado.

Dos aumentos para los CAS

Los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo N° 1057, de Contratación administrativa de servicios, no solo recibirán CTS completo (pagado al cesar) y gratificación equivalente al sueldo entero que reciben, según lo promulgado ya por el Ejecutivo, sino que piden también una serie de aumentos en la negociación colectiva.

El primero aumento es el que se considera como los S/700 para todos los trabajadores públicos, pero además la cláusula número 17 considera un aumento de S/500 para los CAS que ganen menos de S/2.500. Esto iría para los trabajadores CAS que ingresan con sueldos bajos, más cerca a sueldos de S/1.300 o menos.

La negociación colectiva tiene nuevo hito. Ahora el Gobierno deberá iniciar las negociaciones para definir los beneficios para el sector público. - Crédito Andina

Según David Flores Ramos, Secretario de defensa de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) detalla a Infobae Perú, en el sector publico “sólo los trabajadores CAS son aquellos que pueden ganar un sueldo minimo, regulado a traves del Ministerio de Trabajo para los privados.

Sin embargo, si se acepta el pedido del nuevo proyecto de convenio colectivo, a aquellos trabajadores que ganen, por ejemplo, S/1.300, se les aumentará S/700 (primera cláusula del convenio), y luego S/500 (cláusula 17). En total, recibirán S/1.200 más. Lo que los llevará a un sueldo de S/2.500. El proyecto del convenio no detalla, sin embargo, si los de S/2.400 ganarán también S/1.200 más.

Los cinco gremios que participan

Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú ( CTE Perú )

Confederación Nacional de Servidores Públicos del Peru ( Conasep Perú )

Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales ( CITE )

Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Peru ( Confetep )

Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse).