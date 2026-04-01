Tammy Parra confirma que sí le contó a Onelia Molina sobre infidelidades de Diego Rodríguez y ‘guerreritos’ en Colombia

El escándalo de las infidelidades en la farándula peruana sumó un nuevo episodio luego de que Tammy Parra, reconocida influencer mexicana, confirmara públicamente que sí mantuvo una conversación con Onelia Molina sobre los detalles de la despedida de soltero de Said Palao en Medellín, Colombia. En ese evento, varios “guerreritos” —entre ellos su entonces pareja Diego Rodríguez— habrían sido infieles, según se desprende de las pruebas y testimonios recolectados.

Tammy Parra rompe el silencio: “Sí hablé con Onelia, es mi amiga”

En entrevista con el programa mexicano 'Al Punto Noticias’, Tammy Parra explicó que sí le contó a Onelia Molina lo que descubrió sobre Diego Rodríguez y otros integrantes del reality durante la polémica despedida.

“En su momento hablé con Onelia porque, pues es mi amiga. La verdad, yo no sabía que filtraron cosas. Yo siento que estoy en una nueva relación, entonces trato de respetar la anterior y no repetir errores, de hablar mal. Nunca hablaría mal de una relación pasada”, señaló la influencer.

Aunque evitó ahondar en detalles, Parra dejó claro que la conversación existió y que su intención nunca fue ventilar temas privados en público: “Cada quien sabe qué hizo. No me gustaría hablar de eso, la verdad. Ahora trato de llevar mi vida amorosa más privada, entonces lo que pase o no pase en una relación se queda ahí”, respondió a la pregunta de si podía confirmar la infidelidad de Diego Rodríguez.

La influencer Tammy Parra finalmente responde a la polémica sobre la supuesta infidelidad de su ex, Diego Rodríguez, revelada por su amiga Onelia Molina. Entérate de lo que dijo.

El origen del escándalo: material comprometedor y acceso directo

La polémica cobró fuerza tras la difusión de declaraciones de Onelia Molina en Magaly TV La Firme, donde relató que Tammy Parra accedió a material comprometedor al revisar el dispositivo digital de Diego Rodríguez.

“Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo, vio videos y por eso le termina”, explicó Molina, sugiriendo que la evidencia de las infidelidades era directa y no producto de rumores.

Parra habría compartido la información con Onelia, quien luego la transmitió al equipo de Magaly Medina, abriendo así un nuevo capítulo en la saga de escándalos que involucran a los chicos reality.

La joven proporcionó información a la producción de televisión tras escuchar versiones de infidelidad y manifestó su postura sobre su expareja. Magaly TV La Firme/ ATV

Onelia Molina aporta más detalles y nombres

En su testimonio, Onelia reveló que tiene los nombres de las chicas involucradas en la polémica fiesta de Medellín. “Son literal chicas de compañía… en Medellín estuvieron todas sus cosas… lo mismo en un Airbnb”, afirmó, asegurando que la situación no fue un hecho aislado y que existía un patrón de comportamiento en este grupo de amigos.

La modelo añadió que otras fuentes ya le habían advertido sobre estos hechos y que, tras la confirmación de Parra, se animó a compartir los detalles con el equipo periodístico.

Magaly Medina revela patrón en las despedidas de ‘los guerreritos’

Desde el programa de Magaly Medina confirmaron que han intentado contactar a varias de las chicas mencionadas, pero muchas evitaron dar declaraciones.

“Hemos logrado encontrar a varias de esas chicas, pero ninguna quiere hablar… una de ellas bloqueó a mi reportero en cuanto le escribió”, comentó Medina, evidenciando la dificultad para obtener pruebas directas más allá del testimonio de Tammy y Onelia.

A pesar de los obstáculos, la conductora sostiene que la base del caso es sólida gracias al material encontrado por Parra en el iPad de Diego Rodríguez.

El caso ha reactivado el debate sobre las conductas dentro de los realities y el entorno de los “guerreritos”. Magaly Medina remarcó que la situación responde a una dinámica que se repite: “La misma modalidad, despedida de soltero, Airbnb, otra ciudad, otro país”. El patrón, según la conductora, parece consolidarse como una práctica habitual en este grupo, lo que agrava la polémica y la percepción pública sobre los involucrados.

Tammy Parra aclara su relación con su mánager

Al cierre de la entrevista, Tammy Parra dejó claro que actualmente está enfocada en su nueva relación y que no desea arrastrar el pasado ni ventilar más detalles:

“Todo se hizo bien con mi mánager, los dos estábamos fuera de la relación. Se malinterpretaron las cosas por un clip sobre un liguesillo, pero fue antes de formalizar. Me quedo tranquila con que se hicieron las cosas bien”, explicó.

Con esta declaración, la influencer busca dar vuelta a la página y evitar que su historia personal siga siendo tema de debate público.

Tammy Parra confiesa se enamoró de su manager y mejor amigo Héctor Klünder. IG