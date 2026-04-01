‘La Ballena’ protagonizado por el multipremiado Julio Chávez llega al Perú: fechas, elenco y cómo conseguir entradas

La obra se presentará en tres funciones únicas en el Teatro Canout los días 5, 6 y 7 de junio.

La escena teatral peruana se prepara para recibir uno de los montajes más aclamados de la última década. 'La Ballena’, la obra escrita por Samuel D. Hunter y reconocida internacionalmente tras su exitosa adaptación cinematográfica, se presentará por primera vez en el Perú en una temporada limitada de tres únicas funciones en el Teatro Canout.

Un drama conmovedor que conquistó al mundo

Bajo la dirección del reconocido Ricky Pashkus y con la actuación protagónica del multipremiado Julio Chávez, ‘La Ballena’ llega a Lima desde Argentina tras cosechar elogios y premios en los principales escenarios teatrales.

La obra, considerada una de las piezas más conmovedoras de la dramaturgia contemporánea, explora la fragilidad, la redención y la búsqueda de conexión humana.

En escena, Julio Chávez encarna a 'Charlie’, un profesor de literatura que padece obesidad severa y dicta clases virtuales desde el aislamiento de su hogar. Con su salud deteriorándose y la noticia de que le queda poco tiempo de vida, Charlie decide intentar una última reconciliación con su hija adolescente, Ellie, en un desesperado intento de redención y perdón.

Julio Chávez protagoniza 'La Ballena', obra internacional que llega por primera vez a Lima.

Elenco de primer nivel y dirección de prestigio

El elenco, cuidadosamente seleccionado, incluye a Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Cecilia Cambiaso, quienes acompañan a Chávez en una puesta en escena intensa, humana y profundamente emocional. La dirección de Ricky Pashkus, figura consagrada del teatro argentino, garantiza una experiencia teatral de alto impacto y calidad.

El elenco argentino incluye a Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Cecilia Cambiaso bajo la dirección de Ricky Pashkus.

Tres funciones imperdibles: fechas y lugar

La llegada de ‘La Ballena’ a Lima es un acontecimiento único. La obra se presentará solo los días 5, 6 y 7 de junio en el Teatro Canout, ubicado en el distrito de Miraflores.

Funciones: 5, 6 y 7 de junio

Lugar: Teatro Canout, Miraflores

La producción garantiza una experiencia íntima y conmovedora, ideal para los amantes del teatro y quienes buscan historias profundas y transformadoras.

Entradas y descuentos: cómo asegurar tu lugar

Las entradas para ‘La Ballena’ ya están a la venta y pueden adquirirse a través de Teleticket y en la boletería del Teatro Canout. Se ofrece un 30% de descuento con cualquier medio de pago hasta el mediodía del viernes 3 de abril a través de la web de Teleticket, una oportunidad única para disfrutar de una obra de primer nivel a un precio especial.

Dada la limitada cantidad de funciones, se recomienda al público asegurar sus boletos con anticipación y no perderse la oportunidad de presenciar esta obra que ha estremecido a críticos y audiencias en todo el mundo.

Las entradas con 30% de descuento ya están a la venta en Teleticket y la boletería del teatro. TLK.

Una historia que llegó al cine y conmovió al público global

‘La Ballena’ cobró aún mayor notoriedad tras su adaptación al cine, que llevó la historia a una audiencia mundial y la consolidó como un relato universal sobre la soledad, la familia y el perdón.

La obra, original de Samuel D. Hunter, es reconocida por abordar temas como el estigma social, la autoaceptación y la lucha por reparar los lazos rotos, tocando fibras sensibles y dejando huella en cada espectador.

La llegada de ‘La Ballena’ a Lima marca un hito en la agenda cultural del año. El montaje, que ha sido celebrado en festivales y teatros internacionales, promete emocionar, inspirar y dejar una profunda reflexión sobre la vida, los vínculos familiares y la capacidad humana de perdonar y amar a pesar de todo.

No dejes pasar la oportunidad de vivir una experiencia teatral única, de la mano de un elenco y una dirección de excelencia. Esta obra es, sin duda, el plan imperdible para los amantes del arte, el drama y las grandes historias.