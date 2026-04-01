Keiko Fujimori confronta a Pérez Tello y lanza guiño a López Aliaga: “Malgasta su tiempo en atacarme” y “quieren vernos en segunda vuelta”

En el bloque de 'Educación, Innovación y Tecnología', los candidatos presidenciales se enfrentan. Keiko Fujimori afirma tener 'correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras' y critica a su rival antes de detallar su plan educativo.

La noche del 31 de marzo marca un punto central en la contienda política peruana con la realización del debate presidencial 2026, un encuentro que reúne a doce aspirantes en el Centro de Convenciones de Lima. El evento se desarrolla en un contexto de alta expectativa ciudadana, con una agenda centrada en empleo, educación e innovación, temas que dominan la discusión pública en la antesala de las elecciones generales.

Desde el inicio, la dinámica del debate evidencia tensiones entre los candidatos, quienes alternan entre la exposición de propuestas y los cuestionamientos directos.

Uno de los momentos más intensos ocurre con la participación de Keiko Fujimori, quien responde a críticas de sus adversarios y cuestiona el enfoque de campaña de algunos contendores. Durante su intervención, señala: “Doctora Perez yo tengo correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras. La verdad que no sé qué le ha pasado. La veo tan llena de odios y mal-malgasta su valioso tiempo en atacarme repitiendo las mismas mentiras de la izquierda”.

La candidata también dirige un mensaje a Rafael López Aliaga, en el que plantea una posible coincidencia electoral: “La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta”.

Las respuestas no tardan en llegar. Pérez Tello rechaza las acusaciones de Rafael Lopez Aliaga y expone cuestionamientos sobre investigaciones vinculadas a otros participantes. En su intervención afirma: “Resuelva primero usted sus problemas y después atribúyame a mí investigaciones que no tengo”.

Propuestas educativas en el centro del intercambio

El debate presidencial 2026 reunió a 12 candidatos en un contexto de alta expectativa ciudadana. Captura de videos

El eje temático de educación ocupa buena parte del debate. Fujimori plantea medidas orientadas a infraestructura y acceso, al indicar: “En los noventa se construyeron tres mil colegios. Estos los vamos a remodelar y además construiremos dos mil más”. También menciona la entrega de “cinco millones de kits escolares” y la reactivación de programas de alimentación para combatir la anemia.

Por su parte, Pérez Tello propone un enfoque basado en financiamiento y calidad educativa. Durante su turno, sostiene: “Vamos a asignar el 6 % como mínimo a la educación, una educación de calidad con enfoque territorial, garantizando infraestructura, protección a los docentes, garantía de sueldos justos y una jubilación digna”.

Además, resalta la importancia de la educación técnica y la investigación, al señalar que se priorizará la ciencia, la tecnología y la innovación en la toma de decisiones gubernamentales.

Corrupción y gestión pública entran en la discusión

Revive el momento en que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) intercambian mensajes durante el debate presidencial. Mientras López Aliaga habla de educación y Beca 18, Fujimori responde con una estrategia política, señalando a sus adversarios en común.

Las acusaciones sobre corrupción aparecen de forma recurrente en el intercambio. Rafael López Aliaga critica con dureza a otros candidatos y plantea medidas vinculadas a la recuperación de recursos públicos. En una de sus intervenciones, indica: “Vamos a recuperar, vamos a incautarle todo lo que usted le dio a Odebrecht para que el Perú recupere su dignidad y recupere su plata rápidamente”.

El candidato también propone el uso de esos recursos para impulsar el desarrollo tecnológico, con la creación de parques tecnológicos y la atracción de empresas internacionales.

En respuesta, otros participantes cuestionan su postura y señalan inconsistencias en la gestión política previa de sus adversarios, lo que mantiene un tono confrontacional a lo largo del debate.

Inclusión social y programas estatales en agenda

En su intervención, Marisol Pérez Tello critica la alta rotación ministerial, responsabilizando a Keiko Fujimori y López Aliaga. A su vez, se compromete a erradicar la anemia y la desnutrición infantil con medidas concretas y resultados medibles.

Otro punto abordado corresponde a políticas de inclusión, en particular aquellas dirigidas a poblaciones vulnerables. López Aliaga menciona la necesidad de apoyo económico para familias con niños con habilidades especiales, al referirse a un “bono mensual para sus cuidadores”.

El debate también incluye referencias a programas como Beca 18, que distintos candidatos plantean fortalecer o reorientar. Fujimori propone “repotenciar veinte mil becas del programa Beca dieciocho”, mientras Pérez Tello afirma que este mecanismo será prioritario dentro de su eventual gestión.