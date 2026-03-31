Perú

Derrame de petróleo en Amazonas activa alerta ambiental: OEFA supervisa impacto en zona de difícil acceso en Condorcanqui

Comunidades cercanas expresan preocupación por la posible contaminación de una quebrada, en una zona de alta fragilidad ambiental

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Derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano en Amazonas, en zona remota de Condorcanqui. Gob
Derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano en Amazonas, en zona remota de Condorcanqui. Gob

La región Amazonas enfrenta un nuevo episodio de riesgo ambiental tras un derrame de hidrocarburos registrado en el Oleoducto Norperuano. El incidente ocurre en una zona de difícil acceso, en el distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, donde comunidades cercanas siguen con atención la evolución de las acciones de control y supervisión.

La presencia de crudo en un entorno amazónico genera preocupación por las posibles consecuencias sobre fuentes de agua y ecosistemas locales. En este contexto, las autoridades ambientales iniciaron un despliegue técnico con el objetivo de identificar el alcance real del evento y establecer responsabilidades.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó el envío de un equipo especializado al lugar del derrame. La intervención se realiza mientras continúan las labores de contención ejecutadas por la empresa operadora del ducto.

Supervisión ambiental en zona afectada

El OEFA informó que sus especialistas ya se encuentran en el área donde se produjo el derrame, específicamente en el kilómetro 393+674 del Oleoducto Norperuano. La entidad señaló que realiza acciones de supervisión en campo y recorridos técnicos para determinar la posible afectación ambiental.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo de estas labores incluye la identificación de impactos en el entorno natural, así como la verificación de las medidas adoptadas tras el incidente. La evaluación también contempla el análisis de las causas que originaron el evento.

El organismo precisó que la intervención permitirá establecer responsabilidades y revisar si las acciones iniciales de respuesta cumplen con la normativa vigente en materia ambiental.

Reportes locales y preocupación comunitaria

OEFA despliega equipo especializado para supervisar y evaluar el impacto ambiental. COEN
OEFA despliega equipo especializado para supervisar y evaluar el impacto ambiental. COEN

Medios de comunicación locales indicaron que el derrame alcanzó una pequeña quebrada cercana al sector Pantaam. Esta situación genera inquietud entre las comunidades amazónicas, que dependen de fuentes de agua cercanas para actividades cotidianas.

La posible contaminación de cursos de agua incrementa la preocupación por riesgos a la salud y afectaciones a la biodiversidad. En la zona, la presencia de hidrocarburos en cuerpos hídricos representa un factor crítico debido a la fragilidad de los ecosistemas.

Las autoridades ambientales mantienen seguimiento a estos reportes como parte de la evaluación integral del evento.

Respuesta de Petroperú y control de la fuga

Posible afectación a una quebrada cercana genera preocupación por contaminación de agua. Petroperú
Posible afectación a una quebrada cercana genera preocupación por contaminación de agua. Petroperú

La empresa Petroperú informó que logró controlar la fuga de crudo tras detectar una perforación en la tubería del Oleoducto Norperuano. Según el comunicado oficial, el daño se originó por la intervención de terceros mediante el uso de una herramienta mecánica.

La empresa indicó que, tras conocer el hecho alrededor de las 7:40 horas del lunes 30 de marzo, activó su Plan de Respuesta a Emergencias. Equipos especializados y personal contratista ejecutaron labores para obturar la tubería y detener la salida de crudo.

Petroperú señaló que se encuentra a cargo de las acciones de contención y limpieza en las zonas afectadas, conforme al Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos.

La empresa estatal comunicó que notificó el incidente a entidades competentes como OEFA y Osinergmin. Además, presentó acciones legales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) con el fin de investigar la presunta intervención de terceros.

Asimismo, Petroperú indicó que realizará coordinaciones con autoridades comunales para atender la situación en el área afectada. Estas acciones forman parte de las obligaciones establecidas para eventos de este tipo.

El tramo del Oleoducto Norperuano donde ocurrió el incidente, identificado como Tramo II, permanece fuera de operación desde el 12 de julio de 2024 debido a bajos inventarios de crudo en la Estación 5, según información proporcionada por la empresa.

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