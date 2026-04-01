Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, desistió del proceso legal contra Gustavo Salcedo

Christian Rodríguez desistió del proceso legal contra Gustavo Salcedo. El juez archivó la denuncia tras la inasistencia del exproductor a la audiencia clave del 24 de marzo.

El conflicto legal entre Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo llegó a su desenlace esta semana, luego de que Rodríguez decidiera desistir del proceso judicial por agresión física.

El caso, que involucró acusaciones mediáticas, cambios en la calificación de los hechos y una fuerte cobertura en programas de espectáculos, fue finalmente archivado por decisión del juez encargado.

El caso: acusaciones, denuncias y audiencia clave

El proceso se inició tras una denuncia presentada por Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo por presunta agresión física, en medio de rumores de un supuesto vínculo sentimental entre la exreina de belleza Maju Mantilla y Rodríguez.

La situación escaló cuando Rodríguez, representado por su abogada Gabriela Navarro, impulsó una segunda denuncia por los mismos hechos, esta vez ante la Fiscalía, cambiando la acusación de agresión a tentativa de homicidio.

Jorge Petrozzi, abogado de Salcedo, explicó en ‘Amor y Fuego’ que la defensa de Rodríguez solicitó al juez de San Isidro que prescindiera de la audiencia programada para el 24 de marzo, argumentando la existencia de una investigación fiscal paralela. Esto, según Petrozzi, fue una estrategia para intentar mantener vivo el caso por distintas vías.

El abogado de Gustavo Salcedo detalla los pormenores legales que llevaron al exproductor de Maju Mantilla, Cristian Rodríguez, a desistir del caso en su contra. Conoce la estrategia que dio por concluido el proceso judicial.

El juez archiva el caso: “Si no viene, se considera desistimiento”

La clave estuvo en la ausencia de Rodríguez en la audiencia judicial. Según la resolución número dos, leída por Petrozzi durante el programa, el juez determinó:

“Señor, usted puede pedir todo lo que quiera, pero acá se aplica la ley y, por lo tanto, se tiene que estar a lo resuelto en la resolución número dos, que dice que si usted no viene, se considera un desistimiento”, comentó.

De esta manera, el juez consideró que la inasistencia de Christian Rodríguez a la audiencia equivalía a retirar la denuncia, procediendo a archivar el caso y declarar concluido el proceso por los hechos del 26 de septiembre del 2025.

La defensa de Salcedo: “Nunca iba a ir preso”

Durante la entrevista, Petrozzi sostuvo que el certificado médico legal presentado en la acusación no configuraba un delito de gravedad, sino solo una falta contra la persona.

“El certificado médico legal no refiere golpes, patadas ni puñetes. Sí refiere el golpe en la cabeza cuando los dos se caen al piso y el señor choca con la vereda, y refiere raspones en un dedo de la mano y un golpe en el labio. Si realmente Gustavo —que mide más de 1.90m— lo hubiese querido ‘reventar’ o matar, ¿creen que el señor tendría un certificado médico así?”, argumentó.

Petrozzi remarcó que la Fiscalía tampoco encontró mérito para dictar prisión preventiva, desestimando la tentativa de homicidio alegada por la defensa de Rodríguez.

Sin embargo, la abogada Gabriela Navarro —representante de Rodríguez—, se comunicó con ‘Amor y Fuego’ para desmentir a Petrozzi y asegurar que la investigación fiscal aún sigue en curso.

A pesar de esta afirmación, la resolución judicial leída en vivo por Petrozzi confirmó que en el fuero judicial el caso quedó cerrado por desistimiento.

La defensa de Salcedo argumentó que el certificado médico no configuraba delito, sino solo una falta menor. Captura: Amor y Fuego.

Christian y Gustavo en conflictos

La disputa entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo fue ampliamente cubierta por medios de espectáculos y programas de televisión, dado el contexto personal de ambos y el involucramiento indirecto de Maju Mantilla.

El empresario acusó al exproductor haberse metido en su matrimonio con la exreina de belleza y luego de seguirlo lo intersecto en la calle y le dio algunos golpes que terminó en el suelo para luego retirarse.

El cruce de versiones, la estrategia de presentar dos denuncias por un mismo hecho y la ausencia de pruebas contundentes fueron determinantes para el desenlace.

El cierre del caso judicial, sin embargo, no implica que la controversia pública desaparezca, ya que la defensa de Rodríguez insiste en la vigencia de la investigación fiscal y queda a la expectativa de posibles nuevas diligencias.

El productor acudió al médico legista tras formalizar su denuncia contra Gustavo Salcedo. Personas de su entorno aseguran que vive bajo un patrón de amenazas y agresiones que se repite. (ketymporta.pe)