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Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial

El líder de Perú Libre, impedido de asistir al debate por su situación judicial, utilizó sus redes sociales para atacar a candidatos como Enrique Valderrama, Fernando Olivera y George Forsyth en tiempo real

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Vladimir Cerrón es uno de los candidatos elegidos para el martes 31 de marzo, pero no se presentará por tener orden de captura vigente. | Fotocomposición: Infobae Perú
Vladimir Cerrón es uno de los candidatos elegidos para el martes 31 de marzo, pero no se presentará por tener orden de captura vigente. | Fotocomposición: Infobae Perú

El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a usar sus redes sociales para comentar en vivo el debate presidencial del 30 de marzo.

Esta es la única forma en la que pueda participar toda vez que se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser condenado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, caso del que luego fue absuelto definitivamente por la Corte Suprema.

Debido a que huyó de la justicia tampoco pudo estar presente en la jornada del debate presidencial donde había sido sorteado. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que, mediante mensajes en X, comente la actuación de sus rivales.

Cerrón arremete contra sus rivales

“Nada tienen que proponer en educación los candidatos de partidos que ya fueron gobierno: Valderrama (Apra), Chirinos (Fujimontesinismo) y Olivera (Perú Posible). Totalmente desprestigiados”, fue el primer mensaje de Cerrón en X sobre el debate presidencial. Esto fue luego de que los referidos candidatos no llegaron a dar propuestas concretas sobre el rubro educación.

Luego, el prófugo arremetió contra el candidato del Partido Aprista, Enrique Valderrama: “Con propuestas populistas en educación. Los dos gobiernos del Apra demostraron ser enemigos de clase del magisterio peruano, caracterizado por represiones, crímenes, secuestros, genocidios, exilios, etc”.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

Fernando Olivera y Carlos Spá también fueron blanco de ataques por parte de Cerrón. Sobre el primero dijo que tuvo “cero propuestas, solo show”, mientras que del segundo dijo que solo “le faltó decir que hay libertad para ser pobre, explotado, enfermo, engañado, etc”.

El líder de Perú Libre apuntó a la propuesta de Carlos Álvarez para que haya un psicólogo por cada colegio, alegando que se implementó durante su gobierno regional en Junín. “ No tienen idea propia. Le faltó decir ¡Marca los 5 lápices!”, dijo.

De comediante a candidato: Carlos Álvarez responde por imitación de Alan García y su posición en encuestas. Captura: Canal N.
De comediante a candidato: Carlos Álvarez responde por imitación de Alan García y su posición en encuestas. Captura: Canal N.

En ese mismo sentido opinó cuando Carlos Spá propuso eliminar la ATU y la Sutrán: “En realidad, este señor defiende al neoliberalismo y éste defiende el monopolio de los consorcios de transporte metropolitano”.

De la misma manera con las propuesta manifestadas por Ronald Atencio: “Atencio sigue repitiendo todo el Ideario de Perú Libre (renegociación de contratos ley, industrialización, nacionalización, etc.), después dice que lo calumniamos. Lo único nuevo que trae es el poncho”

Vladimir Cerrón prosiguió disparando contra Ronald Atencio calificándolo como el “el Roberto Sánchez de Guillermo Bermejo”. “Habla de payasadas, pero viene con un disfraz con el que jamás hubiera ido a la Universidad San Martín o hubiera litigado en la Corte, ahí usaba saco y corbata, porque “se creía por encima del pueblo. Falsete”, agregó en referencia al poncho que usó en ambos debates.

George Forsyth tampoco se salvó de los ataques del prófugo candidato presidencial. “Escuchar a Forsyth de soberanía es una falsedad, porque este señor es un arrastrado ante los gringos, es capaz de vender la patria como siempre lo hizo su padre en la OEA”, dijo en referencia a Harold Forsyth, exembajador de Perú ante la OEA.

El candidato presidencial George Forsyth, del partido Somos Perú, critica las promesas incumplidas de políticos anteriores. En su intervención, hace un llamado a la unidad y a no caer en la división entre derecha e izquierda, instando a los votantes a no elegir a los mismos de siempre. | Canal N

Cerrón a su vez aseguró que Forsyth “propone abiertamente privatizar la salud pública”. “Increíble, fuera de foco. En un país civilizado mínimamente la educación y la salud son públicas y gratuitas”, comentó.

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