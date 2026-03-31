Lo que debes evaluar antes de asumir un crédito hipotecario en 2026

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%. Foto: Qolono

Acceder a una vivienda propia continúa siendo una meta relevante para muchas familias peruanas, pero concretarla implica asumir compromisos financieros de largo plazo que requieren un análisis cuidadoso. En el contexto actual, tomar un crédito hipotecario no solo depende de la aprobación de una entidad financiera, sino de la capacidad real de sostener la deuda en el tiempo.

Las condiciones del mercado reflejan este desafío. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, la tasa promedio de los créditos hipotecarios en soles se ubicó en 7,47% en enero de 2026, ligeramente por encima del nivel observado un año antes. Este escenario, junto con el incremento de 4,06% en el índice nacional de precios de viviendas al tercer trimestre de 2025, configura un entorno que exige decisiones informadas y planificación financiera.

Más allá de la emoción: evaluar la capacidad real de pago

Uno de los principales riesgos al asumir un crédito hipotecario es dejarse llevar por el impulso de independizarse o invertir sin analizar la sostenibilidad del compromiso. Para Guillermo Romero Mendez, docente de Cibertec, el enfoque debe ser estratégico y realista.

“Comprar un departamento puede ser una excelente decisión patrimonial, pero solo si se analiza con realismo. La planificación financiera es clave para evitar que el crédito termine afectando la calidad de vida”, explica. En esa línea, aspectos como la estabilidad laboral, la proyección de ingresos y la capacidad de ahorro deben evaluarse antes de asumir cualquier compromiso.

Además, es fundamental considerar que estos créditos suelen extenderse entre 15 y 25 años. Esto implica que la decisión impactará no solo en la situación actual, sino también en los planes futuros, como estudios, emprendimientos o cambios laborales.

Uno de los mayores riesgos al tomar un crédito hipotecario es actuar por el entusiasmo de independizarse o invertir, sin evaluar si será posible sostener esa obligación en el tiempo. Foto: Illapa Culturas Andinas

El costo total del crédito: la TCEA y otros factores clave

Al comparar opciones de financiamiento, no basta con fijarse en la tasa de interés promocional. La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) permite entender el costo real del crédito, ya que incluye seguros, comisiones y gastos administrativos que pueden elevar significativamente el monto final a pagar.

Ignorar estos componentes puede llevar a subestimar el compromiso financiero. Por ello, revisar detalladamente cada oferta y comparar entre distintas entidades resulta indispensable para tomar una decisión adecuada.

Asimismo, aportar una cuota inicial mayor a la mínima exigida puede generar beneficios importantes. No solo reduce el monto financiado, sino que también mejora el perfil crediticio del solicitante y abre la posibilidad de acceder a mejores condiciones.

Endeudamiento responsable y uso de apoyos estatales

Otro aspecto clave es no comprometer una proporción excesiva de los ingresos mensuales. Los especialistas recomiendan que la cuota hipotecaria no supere entre el 30% y 35% de los ingresos, lo que permite mantener margen para ahorro, emergencias y otros objetivos personales.

A esto se suma la posibilidad de acceder a programas de apoyo para la compra de primera vivienda, como los impulsados por el Fondo Mivivienda. Estos beneficios pueden reducir la carga financiera inicial y facilitar el acceso al crédito, especialmente para quienes buscan adquirir su primer inmueble.

Los expertos aconsejan que el pago mensual del crédito hipotecario se mantenga dentro de un rango de 30% a 35% de los ingresos. Foto: TheXperience

No obstante, es importante evaluar también los gastos asociados a la vivienda más allá de la cuota mensual. Costos como mantenimiento, arbitrios, servicios, equipamiento o remodelaciones deben incorporarse al presupuesto total.

Una decisión de largo plazo que exige planificación

El análisis previo no debe centrarse únicamente en la aprobación del crédito, sino en la capacidad de sostenerlo sin afectar la estabilidad financiera. En muchos casos, el error está en no proyectar distintos escenarios económicos, como cambios en los ingresos o gastos imprevistos.

“Un crédito hipotecario puede acompañar a una persona durante 15, 20 o hasta 25 años. Por ello, es clave analizar cómo impactará en la capacidad de ahorro, en proyectos personales o en la estabilidad financiera. Con información y disciplina, la vivienda fortalece el patrimonio; sin planificación, puede convertirse en una carga difícil de manejar”, añade Romero.

En ese contexto, informarse, comparar alternativas y tomar decisiones con criterio financiero permite transformar la compra de una vivienda en una oportunidad de crecimiento patrimonial, evitando que se convierta en una obligación difícil de sostener en el tiempo.