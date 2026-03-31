Korina Rivadeneira publica video familiar y comentario de su hija desata controversia: “No vive con su papá”

En medio de rumores de distanciamiento, el comentario de la menor fue analizado en televisión y redes sociales. Willax/ Amor y Fuego.

La reciente publicación de un video por parte de Korina Rivadeneira ha generado una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, luego de que un detalle aparentemente inocente encendiera las alarmas sobre su relación con Mario Hart. En medio de persistentes rumores de separación, fue la voz espontánea de su hija la que terminó por captar la atención pública, desatando interpretaciones, análisis y debate mediático.

Todo comenzó cuando la modelo compartió una historia en sus redes sociales donde su pequeña hija, con evidente entusiasmo, le mostraba un dibujo. En el video, la niña describe con naturalidad lo que había plasmado en el papel, mientras su madre la escucha con ternura. Sin embargo, lo que parecía ser un momento cotidiano y familiar tomó otro rumbo cuando la menor dijo:

“Tu cama, que es color arcoíris, y esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá”. Esta frase, dicha con total inocencia, no pasó desapercibida.

Lo que dijo su hija lo cambió todo: video de Korina Rivadeneira enciende sospechas. Captura: Amor y Fuego.

Peluchín y Gigi Mitre comentaron: “Korina no se dio cuenta”

El clip fue rápidamente replicado por el programa de espectáculos Amor y Fuego, donde sus conductores analizaron el contenido en el contexto de los rumores que desde hace semanas rodean a la pareja. Para Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, este tipo de situaciones no son extrañas cuando hay niños de por medio.

“Cuando a un niño le prenden una cámara, a veces dicen lo que ven, lo que observan en sus casas y es difícil de manejarlo”, comentó, sugiriendo que las palabras de la menor podrían reflejar su realidad cotidiana.

Por su parte, Gigi Mitre también se pronunció sobre el video, apuntando a que la propia Korina no habría sido consciente de lo que su hija estaba diciendo en ese momento. “Korina está tan enfocada en que salga bonita la historia, que ni prestó atención a lo que la niña decía. No creo que se haya dado cuenta de lo que decía la pequeña”, expresó, dejando entrever que el detalle habría pasado inadvertido para la modelo en el instante de la grabación.

Lo que dijo su hija lo cambió todo: video de Korina Rivadeneira enciende sospechas. Captura: Amor y Fuego.

Las declaraciones de los conductores no hicieron más que avivar las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Korina y Mario Hart, una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura, los indicios han sido objeto de constante escrutinio público.

Uno de los elementos que más ha alimentado estas versiones es el reciente viaje que Korina realizó al extranjero junto a sus hijos. A través de sus redes sociales, la modelo compartió diversas fotografías del paseo familiar, mostrando momentos de alegría y complicidad con los pequeños. Sin embargo, llamó la atención que en ninguna de las imágenes apareciera Mario Hart, lo que generó preguntas entre sus seguidores.

Lo que dijo su hija lo cambió todo: video de Korina Rivadeneira enciende sospechas. Captura: Amor y Fuego.

Este detalle no pasó desapercibido para la prensa de espectáculos, que ha seguido de cerca cada movimiento de la pareja. La ausencia del piloto en un viaje familiar fue interpretada por muchos como una señal de distanciamiento, especialmente en un contexto donde ya existían rumores previos.

Consultado por el programa Amor y Fuego sobre el estado de su matrimonio, Mario Hart optó por mantener la discreción. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros, como dos personas responsables de hacerlo”, declaró, evitando confirmar o desmentir las especulaciones.

Lo que dijo su hija lo cambió todo: video de Korina Rivadeneira enciende sospechas. Composición Infobae / Carol Ruiz