Estudiantes de primaria en Piura reciben clases entre sábanas y cartones por falta de infraestructura

Más de 180 estudiantes de primaria de la institución educativa N.° 14637 Niño Jesús de Praga, ubicada en el sector Carrasquillo, distrito de Morropón, en la región Piura, vienen recibiendo clases en condiciones precarias, utilizando sábanas, telas y cartones como divisiones improvisadas debido al grave deterioro de su infraestructura escolar.

La situación fue dada a conocer por ATV Noticias, a partir de imágenes registradas por padres de familia y docentes, quienes decidieron evidenciar públicamente la realidad en la que estudian los menores ante la falta de atención de las autoridades.

En los videos difundidos se observa que los escolares han sido trasladados a un local comunal, donde los espacios han sido adaptados de manera provisional para continuar con el desarrollo del año escolar. Sin embargo, las condiciones están lejos de ser adecuadas: las aulas han sido separadas con sábanas y telas que no logran aislar el sonido ni ofrecer un ambiente propicio para el aprendizaje.

“Aulas divididas por sábanas. Como comprenderán, son niños, el ruido no los deja concentrarse”, se escucha decir a una madre de familia en una de las grabaciones. La bulla generada por otros grupos atraviesa fácilmente estas divisiones improvisadas, dificultando la concentración de los estudiantes y afectando directamente su rendimiento académico.

Estudiantes toman clases en aulas improvisadas con divisiones de tela y barriles en un salón con techo de vigas expuestas, reflejando las condiciones desafiantes en las que se imparte la educación. (ATV Noticias)

El director del plantel, Franklin Varillas, explicó que esta solución temporal ha sido posible únicamente gracias al esfuerzo conjunto de los padres de familia. “Con el esfuerzo de los padres han logrado dividir con telas”, señaló, al tiempo que remarcó la urgencia de una intervención estatal.

El traslado a este espacio comunal responde al estado crítico de la infraestructura original del colegio. Según denunciaron padres y autoridades, el local educativo presenta paredes rajadas, estructuras debilitadas y un evidente riesgo de colapso, lo que representa una amenaza para la integridad física de los alumnos y docentes.

“Actualmente así se encuentra la infraestructura, toda rajada, está todo deteriorado, es un peligro para los alumnos”, manifestó otra madre de familia, evidenciando la preocupación de la comunidad educativa.

Ante este escenario, el director indicó que ya existe un expediente técnico para la reconstrucción del centro educativo; sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna obra. “Estamos tocando las puertas de las autoridades, ya que hay un expediente técnico para la reconstrucción del local escolar”, sostuvo.

Mientras tanto, los estudiantes continúan asistiendo a clases en ambientes improvisados que no cumplen con condiciones mínimas de seguridad ni de calidad educativa. La situación no solo expone a los menores a riesgos físicos, sino que también afecta su proceso de aprendizaje en una etapa clave de su formación.

El caso pone en evidencia una problemática recurrente en distintas regiones del país: la falta de mantenimiento e inversión oportuna en infraestructura educativa, que obliga a comunidades enteras a recurrir a soluciones precarias para no interrumpir el servicio educativo.

Padres y docentes esperan que la difusión de estas imágenes genere una respuesta inmediata de las autoridades, a fin de garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes, quienes hoy, pese a las adversidades, continúan asistiendo a clases entre sábanas.