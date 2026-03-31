Poder Judicial declara improcedente acusación de maltrato psicológico contra Christian Domínguez y Norca Ascue

El 11° Juzgado de Familia de Lima declaró improcedente la denuncia de Melanie Martínez contra Christian Domínguez y Norka Ascue.

La batalla legal entre Melanie Martínez y Christian Domínguez tomó un nuevo rumbo. El Poder Judicial declaró improcedente la denuncia por presunto maltrato psicológico presentada por Martínez contra el cantante y la artista Norka Ascue, en un caso que ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas y mantenido al público expectante sobre el desenlace judicial.

El origen de la denuncia: mensajes y polémica pública

Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, había interpuesto una denuncia de violencia psicológica contra el cumbiambero y la artista Norka Ascue.

Su acusación se basaba en mensajes y declaraciones que, según la empresaria, generaron un daño emocional a la menor y a su entorno familiar, lo que motivó la intervención de la justicia bajo el amparo de la Ley 30364, la cual protege a mujeres y miembros del grupo familiar ante situaciones de violencia.

La denuncia cobró notoriedad luego de la difusión pública de audios y mensajes con contenido polémico, y fue impulsada como parte de una lucha por la protección y bienestar emocional de la niña.

La denuncia incluye audios donde se incitaría a atacar a la hija del cantante en redes sociales. Willax/ Amor y Fuego.

Decisión judicial: denuncia improcedente contra Norka Ascue

Tras la revisión de los elementos presentados, el 11° Juzgado de Familia de Lima resolvió declarar improcedente la denuncia de violencia psicológica contra Norka Ascue.

El argumento principal del juzgado fue que no se acreditó una relación directa entre la artista y la menor que encaje en los supuestos de violencia familiar contemplados por la ley.

Según el documento oficial, para que la denuncia proceda, debe existir un vínculo que la normativa reconozca como parte del grupo familiar o de convivencia, lo que no se cumplió en el caso de Ascue.

Zamir Villaverde asume la defensa legal de Melanie Martínez y su hija tras la filtración de datos privados en un nuevo escándalo de la farándula peruana.

El proceso judicial sigue para Christian Domínguez

Si bien Norka Ascue queda exenta de responsabilidad en este extremo, el proceso judicial continúa en los aspectos vinculados a la relación familiar entre Melanie Martínez y Christian Domínguez.

El juzgado reconoció la existencia de un vínculo directo entre los padres de la menor, lo que mantiene activa la evaluación judicial sobre el fondo del caso.

En ese sentido, la autoridad ordenó la realización de una evaluación psicológica a la menor como parte de las diligencias previas antes de tomar una decisión final.

Argumentos y alcance de la Ley 30364

La Ley 30364 es la principal herramienta de protección frente a la violencia familiar en el Perú. Sin embargo, el juzgado enfatizó que no toda relación que trascienda lo mediático puede ser considerada como parte de la convivencia familiar o del círculo de protección de la menor.

La improcedencia de la denuncia contra Norka Ascue sienta un precedente sobre los límites del alcance de la ley y la necesidad de acreditar vínculos familiares o de convivencia para que la protección judicial sea aplicable.

Melanie Martínez enfrenta a Christian Domínguez y desmiente su versión sobre el novio de su hija. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melanie Martínez pediría aumento de pensión

Melanie Martínez evalúa demandar a Christian Domínguez para solicitar un aumento en la pensión alimenticia de su hija, ya que el monto actual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades y proyectos académicos.

Su abogada, Medaly Barrientos, explicó que, aunque Domínguez cumple con el pago fijado, el dinero ya no se ajusta al contexto y los planes profesionales de la menor, por lo que buscan garantizar mejores oportunidades de formación.

Este posible proceso judicial se suma a otras acciones legales emprendidas por Martínez, como una demanda por presunto maltrato psicológico contra Domínguez y Norka Ascue, debido a la supuesta difusión de información privada familiar.

Paralelamente, la familia enfrenta una investigación administrativa iniciada por la Unidad de Protección Especial (UPE) tras la participación de la hija mayor de Domínguez en un pódcast, lo que motivó la intervención de la DEMUNA de Barranco por presunta desprotección familiar. Ambas partes han sido citadas para ser evaluadas, en medio de un contexto legal y mediático tenso.

Melanie Martínez y Christian Domínguez aparecen en una pantalla dividida, discutiendo el posible aumento de pensión alimenticia solicitado por Martínez, alegando que no le alcanza para sus gastos.

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