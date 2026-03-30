“Un millón de árboles para Machu Picchu”: Minam lanza campaña de reforestación con especies nativas para restaurar ecosistemas degradados

El Santuario Histórico de Machu Picchu fue escenario del lanzamiento de la campaña ambiental “Un millón de árboles”. Composición: Infobae

El Santuario Histórico de Machupicchu fue escenario de una nueva intervención ambiental impulsada desde el Estado. La actividad reunió a autoridades, representantes locales y organizaciones en torno a una propuesta orientada a la recuperación de áreas afectadas por la degradación del entorno. La iniciativa plantea una acción coordinada entre distintos actores con el objetivo de intervenir de manera directa en uno de los espacios más representativos del país.

La campaña, denominada “Un millón de árboles”, propone una meta concreta: la siembra y mantenimiento de especies nativas dentro del área protegida. La propuesta no solo apunta a la restauración ecológica, sino también a reforzar la participación colectiva en la conservación del patrimonio natural. El lanzamiento oficial se realizó con presencia de autoridades nacionales, regionales y locales.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, encabezó la jornada y explicó el enfoque de la intervención. Durante su participación, destacó el rol de la acción conjunta entre distintos sectores. “Desde el Minam impulsamos acciones que integran conservación y desarrollo sostenible. La protección de nuestros bosques es una tarea conjunta que requiere la participación del Estado, el sector privado y la ciudadanía”, señaló.

Articulación institucional en una zona protegida

La iniciativa busca restaurar ecosistemas degradados mediante la siembra y mantenimiento de especies nativas. Gob

El evento reunió a diversas autoridades y representantes vinculados a la gestión del territorio. Entre los participantes se encontraban Paull Palma, alcalde distrital de Ollantaytambo; Yeni Baca, presidenta de la Comunidad de Choquellusca; José Carlos Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp; Vladimir Ramírez, jefe del Santuario Histórico de Machupicchu; José Luis Mancilla, representante del Gobierno Regional de Cusco; y Dayana Córdoba, representante del club de fans del grupo BTS.

La presencia de actores de distintos niveles responde a la necesidad de coordinación en la ejecución de este tipo de iniciativas. Según el Ministerio del Ambiente, la campaña busca fortalecer la articulación público-privada y generar mayor visibilidad sobre la conservación de ecosistemas estratégicos. La participación de organizaciones sociales y colectivos también forma parte de la estrategia para ampliar el alcance de la propuesta.

La intervención prioriza zonas impactadas por incendios forestales, pérdida de cobertura vegetal y degradación de suelos. Estas áreas presentan condiciones que afectan la estabilidad del ecosistema y requieren acciones específicas para su recuperación. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con Profonanpe, lidera la implementación técnica de la campaña.

La reforestación incluye especies nativas como aliso, queuña, chachacomo, tara y sauco. Estas plantas cumplen funciones clave dentro del ecosistema. Entre sus aportes se encuentran la captación de agua, la estabilización del suelo y la recuperación de hábitats para la fauna local. Además, contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos asociados al cambio climático.

El uso de especies propias del entorno responde a criterios técnicos que buscan asegurar la adaptación y permanencia de la vegetación. La selección de estas plantas también permite conservar las características ecológicas del área protegida.

Participación ciudadana como eje de la campaña

El Ministerio del Ambiente lidera la estrategia con participación de autoridades nacionales, regionales y locales.

El Ministerio del Ambiente planteó la campaña como una iniciativa abierta a la ciudadanía. La propuesta incluye la participación de comunidades, empresas y organizaciones interesadas en sumarse a las labores de siembra y mantenimiento. Esta estrategia busca ampliar el impacto de la intervención mediante el involucramiento directo de distintos sectores.

Durante la presentación, la ministra del Ambiente resaltó la importancia de esta participación. Indicó que la protección de los bosques requiere acciones sostenidas y coordinadas. La campaña se presenta como un mecanismo para canalizar ese esfuerzo colectivo dentro de un marco institucional.

El Santuario Histórico de Machupicchu, por su valor cultural y natural, representa un espacio clave para este tipo de intervenciones. La ejecución de la campaña en esta zona responde a la necesidad de proteger un entorno que enfrenta presiones ambientales constantes.

Coordinación entre entidades para la ejecución

El desarrollo de la campaña contempla la intervención de diversas entidades públicas y privadas. El Sernanp lidera las acciones dentro del área protegida, mientras que Profonanpe aporta en la gestión de recursos y coordinación de aliados. El Gobierno Regional de Cusco y las autoridades locales participan en la articulación territorial.

La presencia de comunidades locales también resulta central en la implementación. Su conocimiento del entorno permite una mejor ejecución de las actividades de reforestación. Además, su participación garantiza continuidad en el mantenimiento de las áreas intervenidas.