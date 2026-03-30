Perú

Hijo de Manolo Rojas rompe en llanto tras abucheos en Huaral por decidir enterrarlo en Lima: “Respeten nuestro dolor”

La decisión de Manuel Rojas de trasladar los restos a Lima generó reacciones entre los asistentes. Con la voz quebrada, defendió la postura de su familia ante el público en la ciudad natal de su padre

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El hijo del comediante pidió respeto en medio del dolor durante el velorio en Huaral. HD Perú/ TikTok.

La despedida del comediante Manolo Rojas estuvo marcada no solo por el dolor de su partida, sino también por un momento de tensión que evidenció el profundo vínculo entre el artista y el público de Huaral.

Durante el velorio realizado en esta ciudad, su hijo, Manuel Rojas, protagonizó una escena conmovedora al quebrarse emocionalmente frente a los asistentes que cuestionaban la decisión familiar sobre el lugar donde sería enterrado.

El ambiente, inicialmente cargado de tristeza y recogimiento, cambió cuando se anunció que los restos del humorista serían trasladados a Lima, específicamente a Huachipa, para su sepultura. La noticia generó reacciones negativas entre algunos presentes, quienes consideraban que el artista debía descansar en la tierra que lo vio crecer y donde había forjado una estrecha relación con su gente. Los abucheos comenzaron a escucharse en medio del velorio, interrumpiendo el momento de despedida.

“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.
“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.

Hijo de Manolo Rojas es abucheado

Fue entonces cuando Manuel Rojas, visiblemente afectado, decidió tomar la palabra. Con la voz entrecortada y al borde del llanto, hizo un llamado urgente al respeto, apelando a la comprensión de quienes se encontraban presentes.

“Hemos decidido llevárnoslo a Lima. Y quiero que respeten nuestro dolor como familia. Entiendo su preocupación, entiendo cómo se sienten, pero lo único que quiero que sepan es que no hay persona que sufra más que nosotros”, expresó, en un intento por calmar los ánimos y explicar la decisión adoptada.

Sus palabras reflejaron no solo el peso del duelo, sino también la presión de tener que enfrentar cuestionamientos en un momento tan íntimo. El joven dejó en claro que la decisión no había sido tomada a la ligera, sino en el marco de lo que consideraban mejor para la familia. A pesar del dolor, buscó tender un puente con el público que tanto cariño le tenía a su padre.

“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.
“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.

Familia de Manolo Rojas decidió enterrarlo en Lima

En ese sentido, continuó su intervención apelando al afecto que los seguidores del comediante siempre le demostraron. “Por favor, si tanto lo amaban y respetaban, eso es lo que nosotros hemos decidido y por favor les pedimos con mucho respeto y mucho cariño, que nos apoyen en eso, de verdad, como última muestra de amor que le tienen”, añadió, generando un momento de silencio entre los asistentes.

El episodio dejó en evidencia el fuerte arraigo que Manolo Rojas mantenía con Huaral, lugar donde fue velado antes de su traslado a la capital. Para muchos vecinos, el comediante no solo era una figura pública, sino también un símbolo de identidad local, alguien que representaba su historia y sus costumbres. Por ello, la idea de que sus restos no permanecieran en la ciudad generó una reacción emocional que terminó desbordándose en ese instante.

“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.
“No hay quien sufra más que nosotros”: hijo de Manolo Rojas responde a críticas en velorio. Captura: HD Perú TikTok.

Sin embargo, tras el pedido de su hijo, la situación logró apaciguarse. El respeto volvió a imponerse en el recinto, permitiendo que el velorio continuara en un ambiente más acorde con la despedida que merecía el artista. Fue en ese contexto que Manuel Rojas retomó la palabra, esta vez para agradecer las muestras de cariño recibidas.

Con un tono más sereno, pero aún cargado de emoción, reconoció el afecto del pueblo de Huaral y destacó la importancia que este lugar tuvo en la vida de su padre. “Gracias a todo el pueblo de Huaral, lo hemos traído para ustedes, para que disfrute con su gente, con su barrio La Huaquilla. Todavía hay cosas pendientes que mi padre me dejó encargado a mí y yo nunca me voy a olvidar de ustedes”, manifestó, dejando entrever su compromiso de mantener vivo el legado del comediante.

Finalmente, el traslado de sus restos a Lima responde a una decisión familiar que, como expresó su hijo, busca ser comprendida más allá de las diferencias. La escena vivida en Huaral quedará como un episodio significativo dentro de esta despedida, no solo por el conflicto momentáneo, sino también por la capacidad de diálogo que permitió reconducir la situación.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

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