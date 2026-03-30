Perú

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

A través de las redes sociales, la administración del restaurante compartió un extenso mensaje lamentando el fallecimiento de Filomeno Montenegro Yalán y aclararon la situación

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Imagen dividida: logo de 'Las Gaviotas Cevichería' a la izquierda; a la derecha, camioneta policial y personas frente a un edificio oscuro
La Cevichería Las Gaviotas emite un comunicado tras la muerte de su parqueador en una balacera, afirmando que el incidente no estuvo relacionado con extorsión, mientras la policía investiga en el lugar.

Un ataque armado en la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, terminó con la vida de Filomeno Montenegro Yalán, quien trabajaba como parqueador en la reconocida cevichería Las Gaviotas. La noche del sábado, dos individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto ingresaron al local portando armas de fuego y realizaron varios disparos. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), los agresores habrían tenido como objetivo a los propietarios del establecimiento, aunque la víctima mortal fue el trabajador encargado de los vehículos.

El hecho generó conmoción entre los clientes y el personal del restaurante, quienes consideraban a Montenegro Yalán parte fundamental del equipo. La administración de Las Gaviotas publicó un extenso comunicado a través de sus redes sociales para informar sobre el fallecimiento y enviar un mensaje de solidaridad a la familia del parqueador.

“Lo que sucedió el sábado por la noche es algo que nos ha dejado con el corazón destrozado, se llevaron a Filomena ‘El Chino’, un hermano de Las Gaviotas, una persona alegre y trabajadora, que siempre nos sacaba una sonrisa”, expresó el restaurante en el mensaje publicado.
Captura de pantalla de una publicación de Instagram con texto blanco sobre fondo oscuro, mostrando el logo de lasgaviotas.cevicheria y un comunicado
La Cevichería Las Gaviotas emite un comunicado en redes sociales lamentando el fallecimiento de su parqueador, Filomeno "El Chino", y desmiente que el incidente fuera un caso de extorsión.

En el comunicado, el restaurante también manifestó su intención de acompañar en todo momento a la familia de Filomeno durante el duelo. “Te recordaremos con mucho cariño, tu luz seguirá brillando en nuestros corazones. Por el momento nos toca estar con su familia y apoyándola en todo momento, dándole ese respaldo que necesitan”. El equipo de Las Gaviotas hizo énfasis en el aprecio y la cercanía que mantenían con el parqueador, al punto de describirlo como un hermano y un símbolo de alegría para quienes lo conocieron.

La administración también comunicó que, ante la situación de violencia vivida, adoptarán medidas adicionales para proteger la seguridad de quienes trabajan en el local y de los clientes.

“Y como el chino hubiese querido, seguiremos trabajando con una sonrisa y sacando esos pasitos de baile, como a él le gustaba vernos, ahora reforzando firmemente nuestra seguridad, sabemos que desde el cielo tú también estarás cuidándonos”.

El fallecimiento de Filomeno Montenegro Yalán ha sacudido a la comunidad local y ha motivado muestras de apoyo hacia el equipo de la cevichería y la familia del trabajador. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias que lo rodearon.

Nueve personas vestidas con uniformes azules, delantales y botas blancas posan con hierbas en un entorno de bambú bajo un letrero de neón "Las Gaviotas"
El personal de cocina del restaurante "Las Gaviotas" posa uniformado con delantales y hierbas frescas, destacando su compromiso con la gastronomía local.

Cevichería descarta amenazas

Antes de concluir su pronunciamiento, la administración de Las Gaviotas abordó directamente los rumores y especulaciones surgidos tras el ataque. Circulaban versiones sobre un posible intento de extorsión o amenaza dirigida contra los dueños del restaurante.

El comunicado niega categóricamente que el móvil haya estado relacionado con alguna forma de intimidación o cobro ilegal. “Muy aparte queremos aclarar que lo que ocurrió, no fue ningún tipo de extorsión directamente hacia nosotros, ni estuvieron buscando a la dueña, por respeto a la situación, no nos prestamos a especulaciones ni comentarios adicionales. Vuela alto chino”.

Con este mensaje, el restaurante busca llevar tranquilidad tanto a sus clientes como a los habitantes de Chorrillos, reafirmando que no existen amenazas ni extorsiones en su contra. La Policía Nacional del Perú prosigue con la investigación del caso, mientras familiares, amigos y trabajadores exigen justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.

La muerte de Filomeno Montenegro Yalán deja una huella profunda en el entorno de la cevichería y en las personas que lo conocieron, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador y cercano al equipo.

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