Bailes virales y recreaciones de Bad Bunny y High School Musical: la cevichería peruana convierte su cocina en espectáculos mundiales

La cevichería Las Gaviotas, ubicada en Chorrillos, recreó el medio tiempo del Super Bowl dentro de su local. (Composición: Infobae)

En una esquina de Chorrillos, lejos de los grandes escenarios deportivos y de las transmisiones millonarias, una cebichería convirtió una discusión mundial en oportunidad. Mientras en redes sociales miles de usuarios debatían sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl —si fue acertado, si representaba o no a ciertos públicos—, en Lima un equipo decidió responder con baile y producción propia. No entraron en la polémica. Optaron por recrear el show dentro de su local.

La escena no ocurrió en un estadio ni frente a miles de espectadores. Se desarrolló entre mesas, utensilios de cocina y luces improvisadas. La cebichería Las Gaviotas tomó la estructura del espectáculo y la adaptó a su espacio. Miniescenario, coreografía, actitud. El resultado se publicó en redes y circuló con rapidez. “Mientras unos discuten, otros facturan”, se escucha en uno de los comentarios que acompañaron el video.

Nadie puede determinar quién tuvo razón en el debate sobre el Super Bowl. Lo que sí quedó claro es que, en Lima, una cebichería transformó esa conversación en marketing directo. “Y esto, definitivamente, se llama visión. Y la creatividad no siempre está en el estadio, a veces está en la esquina, en una cebichería”, se afirma en el registro que difundió el propio equipo.

Coreografías entre fogones

La recreación incluyó movimientos icónicos del cantante y desató miles de comentarios que celebraron la energía del personal. Instagram: Las Gaviotas

Las Gaviotas no se limita a servir cebiche. En una calle chorrillana, el restaurante funciona durante el día como cualquier otro negocio gastronómico. Sin embargo, cuando termina la jornada, el espacio cambia de dinámica. Los chefs dejan los fogones y asumen otro rol. Las redes sociales se convierten en escenario.

El equipo recreó el show de medio tiempo de Super Bowl inspirado en la presentación de Bad Bunny. La cocina se transformó en set. El video combinó baile, humor y referencias directas al espectáculo original. En pocas horas, la grabación empezó a circular con fuerza y volvió a colocar al restaurante en la conversación digital.

Las cifras marcaron el impacto. En Instagram, la publicación superó los dos millones de “me gusta” en un solo día. En TikTok, el clip rebasa los 100 millones de “likes” y supera las 800 mil reproducciones.

Pero el Super Bowl no fue un caso aislado. Las Gaviotas construyó una identidad basada en la recreación de coreografías y shows conocidos. El equipo interpreta escenas de musicales y películas populares. “Grease”, High School Musical y Lilo & Stitch forman parte del repertorio. Cada producción adapta vestuario, pasos y gestos al espacio reducido del local.

De la pandemia al escenario digital

Recreación del show de medio tiempo de Bad Bunny dentro de la cocina de la cevichería Las Gaviotas, en Chorrillos. (Composición: Infobae)

El giro creativo surgió en un momento complejo. Durante la pandemia, Mariano Carhuamaca, bailarín profesional y director artístico, dejó los escenarios para apoyar el negocio familiar. La cebichería pertenece a su madre. Contó que había trabajado allí desde niño y que en la pandemia regresó para involucrarse por completo en medio del panorama complicado.

Al inicio, el contenido que publicaban se centraba en platos y preparaciones. Luego surgió una idea distinta: integrar el baile. Recordó que la propuesta de grabar contenido comenzó como un juego. El siguiente paso fue sacar a los cocineros del fuego y llevarlos a una coreografía estructurada.

El formato creció. Hoy, los fines de semana, el local presenta un show en vivo con elenco profesional, luces y guion. El público no solo consume mariscos y pescados; también presencia un número artístico. Mariano señaló que, desde el estreno, se siente el cariño en cada mesa y que, al final, cuando salen a saludar al público, cada palabra y cada abrazo los llena de emoción.

La estrategia digital acompaña esa dinámica presencial. Las cuentas de TikTok e Instagram (@lasgaviotas.cevicheria) acumulan más de un millón de “likes” en varias publicaciones. Cada video replica la fórmula: música reconocible, coreografía precisa y un guiño humorístico que conecta con la audiencia.

Creatividad que circula sin fronteras

El caso de Las Gaviotas demuestra cómo un negocio local puede insertarse en debates globales sin necesidad de confrontar. La recreación del medio tiempo del Super Bowl no buscó competir con el espectáculo original. Apostó por reinterpretarlo desde una cocina limeña.

En lugar de entrar en discusiones sobre representación o calidad artística, el equipo decidió producir su propia versión. Esa decisión permitió que un restaurante de Chorrillos aparezca en pantallas de distintos países.

En cada publicación, los cocineros se convierten en bailarines y el local funciona como escenario. No se trata solo de una campaña aislada. Es una línea de trabajo sostenida que mezcla gastronomía y cultura pop. En una ciudad donde abundan restaurantes tradicionales, Las Gaviotas eligió diferenciarse con coreografías que imitan shows icónicos y bailes de tendencia.

Así, entre platos de ceviche y pasos coordinados, el restaurante consolidó una identidad que trasciende su carta. La cocina sigue activa, pero cuando suenan los primeros acordes de una canción reconocida, el espacio cambia de ritmo y el espectáculo empieza.