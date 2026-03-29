Barranco: hallan muertos a dos extranjeros en departamento alquilado

Dos ciudadanos extranjeros fueron encontrados sin vida al interior de un departamento que habían alquilado en el distrito de Barranco. El hecho ocurrió la tarde del sábado 28 de marzo en un inmueble ubicado en la avenida Pérez Roca.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 38 años de nacionalidad alemana y una mujer de 36 años de nacionalidad estadounidense. De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban hospedados en el lugar por un periodo de tres días.

El hallazgo se produjo cuando el propietario del departamento acudió al inmueble. Al ingresar a una de las habitaciones, encontró a la pareja sin vida, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. En el interior también se encontró una nota escrita en inglés, cuyo contenido forma parte de las diligencias en curso.

Dos extranjeros mueren en Barranco y policía analiza posibles causas

¿un suicidio o un posible crimen?

Las primeras hipótesis apuntan a que la pareja habría tomado la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, las autoridades no descartan otras líneas de investigación, debido a las evidencias encontradas en el lugar.

En el departamento se hallaron manchas de sangre, un elemento que deberá ser analizado por los peritos para determinar si corresponde a un presunto caso de homicidio. Este hallazgo ha llevado a que la investigación se maneje con cautela mientras se recogen más indicios.

Encuentran a pareja extranjera sin vida en departamento de Barranco. Foto: captura TV Perú

La Policía Nacional ha señalado que todas las posibilidades se mantienen abiertas. La presencia de la nota en inglés será clave para esclarecer lo ocurrido, así como los resultados de las pericias que se realicen en el inmueble.

El caso ha generado atención debido a las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos y a la necesidad de establecer con precisión si se trató de un suicidio o de un hecho delictivo.

Diligencias en curso y revisión de cámaras de seguridad

Personal de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Barranco-Chorrillos se hizo cargo de las diligencias correspondientes en la escena. Los agentes procedieron al aislamiento del área para preservar las evidencias y facilitar el trabajo de los peritos.

Como parte de la investigación, las autoridades vienen revisando las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona. El objetivo es reconstruir los últimos movimientos de la pareja y determinar si hubo intervención de terceros o situaciones previas que puedan esclarecer lo sucedido.

Barranco: hallan cuerpos de pareja extranjera y revisan cámaras de seguridad. Foto: captura TV Perú

Las diligencias también incluyen el análisis de la nota encontrada en la habitación, así como la recopilación de testimonios que puedan aportar información relevante sobre la estadía de los ciudadanos extranjeros en el departamento.

Números de emergencia

En situaciones de emergencia, contar con los números adecuados puede marcar la diferencia para recibir atención oportuna. En el Perú, existen diversas líneas habilitadas a nivel nacional que permiten acceder a servicios de salud, seguridad y asistencia en casos críticos.

Entre los principales números de emergencia se encuentra la Central Policial (105), disponible para reportar delitos o situaciones de riesgo. En caso de incendios o rescates, el Cuerpo General de Bomberos atiende a través del 116, mientras que Defensa Civil (115) brinda apoyo ante desastres naturales o emergencias similares.

Para atención en salud, Infosalud (113) ofrece orientación médica, mientras que EsSalud cuenta con líneas específicas, como el 117 para ambulancias en Lima y el 014118000 (opción 6) para atención a mujeres víctimas de violencia y su entorno familiar. Además, la línea 100 está habilitada para denuncias de violencia familiar y sexual.

En la Comisaría Sectorial PNP Santa de Chimbote, tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos bajo acusaciones de solicitar una coima a cambio de liberar a personas retenidas, lo que desencadenó una investigación fiscal. (Captura: Latina)

En el caso de emergencias en carretera, se puede llamar al 110, correspondiente a la Policía de Carreteras. Asimismo, la Cruz Roja Peruana dispone del número 01 266 0481 para brindar asistencia humanitaria.

El Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) también opera en varias regiones del país a través del 106, ofreciendo atención prehospitalaria en lugares como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco.

En Lima, existen además servicios privados de ambulancias como Alerta Médica (01 416 6777) y Clave Médica (01 265 8783), que pueden ser contactados en caso de emergencias.

Finalmente, para situaciones que requieran intervención municipal, los ciudadanos pueden comunicarse con el serenazgo de su distrito, cuyos números varían según la jurisdicción.