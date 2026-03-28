Reniec abrirá más de 100 oficinas este fin de semana para entregar DNI en Lima y regiones

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 28 y domingo 29 de marzo abrirá más de 100 oficinas en Lima y diversas regiones del Perú para la entrega exclusiva del DNI.

La medida busca que miles de ciudadanos puedan obtener su documento de identidad a tiempo, en el marco de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril.

El operativo especial de Reniec comprenderá sedes en Lambayeque, Piura, La Libertad, Huánuco, Cajamarca, Áncash y otras regiones, con atención de 8:15 a. m. a 1:45 p. m.

Los usuarios deben acercarse únicamente a la oficina que seleccionaron al momento de tramitar el DNI, ya sea de manera presencial o digital, y respetar el horario de la sede elegida. La relación completa de agencias habilitadas se encuentra disponible en el portal oficial de Reniec.

La entidad recordó que, para agilizar el proceso, los ciudadanos pueden consultar en línea el estado de su trámite y confirmar si el documento está listo para ser recogido. De esa forma, se evita acudir innecesariamente y se garantiza un flujo ordenado en cada punto de atención.

Reniec anuncia jornadas de entrega en varias regiones del país.

Más de 700 mil DNI pendientes de entrega

Según datos oficiales, existen 785.676 DNI en todo el país que ya están listos para ser entregados, pero aún no han sido recogidos por sus titulares.

La mayor cantidad de documentos pendientes se concentra en las oficinas regionales de Lima (298.531), seguida de Piura (99.445), Trujillo (71.367), Arequipa (40.354), Huancayo (39.493) y Huánuco (29.829). Otras ciudades como Cusco, Tarapoto, Puno, Chimbote, Ayacucho, Ica, Pucallpa, Amazonas, Iquitos y Huancavelica también presentan cifras relevantes de DNI sin recoger.

La campaña de entrega de DNI se mantendrá durante los fines de semana hasta la fecha de los comicios, facilitando el acceso al documento fundamental para ejercer el derecho al voto y acceder a servicios esenciales.

Reniec ha informado que, en paralelo a las oficinas regulares, se realizarán operativos especiales en distritos como Pucusana, donde este domingo 1 de abril se implementará una jornada gratuita de DNI electrónico en la Plaza de Armas Miguel Grau.

La atención estará dirigida a todas las edades, permitiendo tramitar, actualizar o recoger el documento en el mismo punto.

Estas acciones forman parte de la estrategia de inclusión y formalización promovida por Reniec y los gobiernos locales, enfocada en brindar a la población acceso al registro civil y a la identidad oficial, requisito indispensable para participar en las elecciones, acceder a servicios de salud, educación y programas sociales.

La entidad ha dispuesto personal adicional y protocolos de atención para ordenar las filas y evitar aglomeraciones. Se recomienda portar la documentación adecuada y respetar el turno asignado, a fin de garantizar un procedimiento ágil y seguro para todos los usuarios.

El operativo masivo de entrega de DNI representa una oportunidad para que miles de ciudadanos regularicen su situación registral y puedan ejercer plenamente sus derechos en la próxima jornada electoral. Reniec invita a la población a informarse sobre los horarios y sedes disponibles, y acudir con anticipación para recoger su documento de identidad.