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ONPE niega prohibición de “flash electoral” para las elecciones 2026: “Jamás lo hemos hecho”

Los resultados se actualizarán progresivamente conforme lleguen las actas desde el país y el extranjero a los centros de cómputo

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ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto composición: Infobae Perú)
ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto composición: Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que no existe el denominado “flash electoral” dentro de sus procedimientos oficiales, desmintiendo versiones que señalaban una supuesta prohibición de este mecanismo para las Elecciones Generales 2026. La entidad precisó que el término ha sido utilizado de manera incorrecta en algunos espacios informativos.

Según explicó el organismo electoral, lo que anteriormente se difundía la noche de los comicios correspondía al avance de resultados electorales oficiales, los cuales se presentan de manera progresiva conforme se procesan las actas. En ese sentido, la ONPE enfatizó que nunca ha existido un “flash electoral” como categoría formal dentro de su sistema de difusión de resultados.

ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto: X/@ONPE)
ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto: X/@ONPE)

Publicación de resultados y cambios para 2026

La ONPE detalló que los resultados electorales se actualizan de forma continua a medida que las actas llegan desde distintos puntos del país y del extranjero, siendo contabilizadas en los centros de cómputo. Este proceso permite ofrecer información oficial y verificable en tiempo real.

Para las Elecciones Generales 2026, la institución informó que no se realizará una presentación pública de avance de resultados durante la noche de la jornada electoral. En su lugar, se optará por un sistema de consulta directa para la ciudadanía.

ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)
ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)

Consulta web en tiempo real

De acuerdo con el organismo electoral, los ciudadanos podrán acceder a los resultados en tiempo real a través de una plataforma web oficial que se habilitará al cierre de la votación, previsto para las 5:00 p. m. Esta modalidad busca garantizar mayor transparencia y acceso inmediato a la información electoral.

La entidad reiteró que el proceso de difusión de resultados se mantendrá bajo criterios técnicos y de confiabilidad, con el objetivo de brindar datos oficiales de manera progresiva. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar confusiones sobre los procedimientos electorales.

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE
Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

ONPE despliega material electoral

Desde la madrugada del 28 de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en distintas regiones del país. El operativo partió desde los almacenes en Lurín, Lima, mediante 14 unidades de transporte, siete de las cuales se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el resto a diferentes ODPE regionales. Cada vehículo cuenta con resguardo de la Policía Nacional del Perú y monitoreo satelital, lo que permite garantizar la seguridad y la trazabilidad del material, que incluye cajas de sufragio, cabinas de votación, señales, ánforas y plantillas Braille para personas con discapacidad visual.

La verificación del material electoral se realiza en cada sede regional y, en Lima Metropolitana y Callao, el control recae en la Gerencia de Gestión Electoral. El proceso se desarrolla bajo la observación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, quienes supervisan el cumplimiento de los protocolos y la transparencia en la entrega. La ONPE utiliza tecnología de punta como contadoras automáticas de cédulas, sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y mecanismos de cierre termosellado, lo cual refuerza la protección y el monitoreo de cada paquete electoral durante el traslado.

FOTO DE ARCHIVO-Cajas de material electoral son almacenadas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
FOTO DE ARCHIVO-Cajas de material electoral son almacenadas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

La Contraloría General de la República ha reportado más de 400 alertas sobre deficiencias en la infraestructura, equipamiento y seguridad de las oficinas electorales. Entre las observaciones, se identificó la falta de adecuaciones para personas con discapacidad, ausencia de equipos informáticos y problemas en la contratación de personal. La Contraloría subrayó la necesidad de corregir estas deficiencias antes del 12 de abril, fecha de las elecciones generales, e informó que continuará con el monitoreo y control de todo el proceso electoral. La ONPE tiene previsto completar el despliegue en Lima y Callao el 10 de abril, manteniendo los mismos estándares de seguridad y tecnología.

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