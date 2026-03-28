Perú

María Fe Saldaña pone fin a su relación con Josimar: “Por respeto a mí misma, doy un paso al costado”

La empresaria y madre de dos hijos comunicó el fin de su historia de amor con el salsero, alegando que se cruzaron límites fundamentales para ella.

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María Fe Saldaña anunció en redes sociales el fin de su relación con Josimar tras siete años juntos. IG
María Fe Saldaña anunció en redes sociales el fin de su relación con Josimar tras siete años juntos. IG

La farándula peruana se sorprendió con el anuncio de María Fe Saldaña, quien decidió hacer pública su separación definitiva del cantante Josimar. A través de un sentido comunicado en redes sociales, la joven empresaria explicó que la ruptura se produce tras siete años de relación y la existencia de límites que no estuvo dispuesta a permitir que se sobrepasen.

María Fe Saldaña rompe el silencio

La tarde del jueves 27 de marzo, María Fe Saldaña sorprendió a sus seguidores y a la prensa con un mensaje claro y contundente en sus historias de Instagram.

“Con mucha pena y con el corazón en la mano, después de 7 años he tomado la decisión de terminar mi relación con Josimar”, inició la joven, confirmando así el fin de una de las relaciones más mediáticas de la escena musical.

La empresaria fue enfática en que la decisión fue suya y que responde a situaciones que no está dispuesta a tolerar. “Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma he decidido dar un paso al costado como mujer”, explicó, dejando claro que la ruptura no es producto de un hecho aislado, sino de una línea que considera inviolable.

El comunicado de María Fe fue recibido con mensajes de apoyo y fortaleza en redes sociales.
El comunicado de María Fe fue recibido con mensajes de apoyo y fortaleza en redes sociales.

“No daré detalles”: el pedido de respeto y privacidad

Consciente del interés mediático que su historia ha generado, María Fe dejó en claro que su decisión es estrictamente a nivel de pareja y que no brindará más declaraciones sobre el tema.

“Quiero dejar claro que esta decisión es únicamente a nivel de pareja. Como madre de nuestros hijos siempre existirá el respeto y el vínculo que nos une por ellos”, enfatizó.

La joven también pidió comprensión y privacidad, solicitando a la prensa y a sus seguidores que no insistan en conocer detalles que prefiere reservar para su intimidad.

“Fueron 7 años de historia y dos hijos que amamos profundamente, por lo que les pido comprensión y respeto. Los detalles de esta situación NO los brindaré. Espero comprendan que no es fácil para mí”, concluyó.

Una historia de amor marcada por altibajos y polémicas

La relación entre María Fe Saldaña y Josimar siempre ha estado en el ojo público, rodeada de rumores, polémicas y momentos de reconciliación. Desde que iniciaron su romance, ambos han enfrentado comentarios y cuestionamientos sobre su diferencia de edad, la exposición mediática y la estabilidad del vínculo.

A pesar de ello, la pareja se mantuvo unida durante siete años y formó una familia con dos hijos, que ahora serán el motor de la cordialidad y el respeto mutuo que ambos se han comprometido a mantener.

Josimar y María Fe Saldaña reavivan su amor: confirman reconciliación y pronto nacerá el segundo hijo de ambos.
La pareja se compromete a mantener el respeto y la cordialidad por el bienestar de sus hijos.

¿Qué llevó a la ruptura?

Si bien María Fe optó por no detallar las razones exactas de la ruptura, su comunicado deja entrever que hubo situaciones que cruzaron límites personales y emocionales.

“Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales”, reiteró, sugiriendo que el respeto propio y la dignidad fueron determinantes en su decisión.

El mensaje ha sido interpretado por muchos como un acto de infidelidad un acto de empoderamiento, donde la joven prioriza su bienestar y el de sus hijos por encima de cualquier presión o expectativa social.

Reacciones en redes: apoyo, sorpresa y mensajes de fortaleza

El anuncio de la separación generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores y colegas del mundo del entretenimiento aplaudieron la valentía de María Fe por poner límites y cuidar su integridad. Mensajes como “Eres fuerte, María Fe”, “Tus hijos son tu prioridad”, “La dignidad no se negocia” inundaron los comentarios, mostrando la solidaridad hacia la empresaria en este momento difícil.

Algunos usuarios recordaron episodios pasados de la relación y señalaron que era momento de dar un paso al costado para crecer y sanar.

La postura de Josimar y el futuro de la familia

Hasta el momento, Josimar Fidel no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la ruptura. El cantante, conocido como el ‘Rey de la salsa perucha’, se ha mantenido activo en sus presentaciones y redes sociales, pero sin referirse directamente a la situación familiar.

María Fe, por su parte, ha dejado claro que el bienestar de sus hijos es lo más importante y que, más allá del vínculo de pareja, siempre existirá el respeto y la comunicación necesaria para su crianza.

Josimar Fidel – María Fe Saldaña – hijo – Perú – entretenimiento – 16 junio
La empresaria pidió comprensión y respeto, dejando claro que la prioridad son sus hijos. (Facebook)

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