Perú

Con tasas de depósitos en 4.2% e incertidumbre por elecciones 2026, el capital migra hacia activos con mayor rentabilidad

Especialistas señalan que los bajos rendimientos del sistema financiero tradicional están reduciendo el atractivo de los depósitos a plazo fijo

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Incertidumbre electoral impulsa salida de capital de depósitos hacia inversiones más rentables. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)
Incertidumbre electoral impulsa salida de capital de depósitos hacia inversiones más rentables. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

A menos de tres semanas de las Elecciones Generales 2026, el sistema financiero peruano atraviesa una fase de “espera activa”, marcada por la cautela de los inversionistas frente a un escenario político aún indefinido. Las encuestas reflejan una alta fragmentación del electorado, con un empate técnico en el primer lugar entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, seguidos por otros candidatos, lo que incrementa la incertidumbre sobre la composición de una eventual segunda vuelta.

En este contexto, especialistas señalan que el entorno electoral está influyendo directamente en las decisiones financieras. Según Diego Mallqui, la coyuntura política, sumada a las condiciones actuales del mercado, está llevando a los inversionistas a priorizar la protección del capital. “El ruido político paraliza al ahorrista tradicional, mientras que el inversionista más sofisticado busca alternativas que resguarden su dinero frente a la incertidumbre”, sostuvo.

Bajo rendimiento del sistema financiero

Uno de los factores que impulsa este cambio es el bajo rendimiento de los instrumentos tradicionales. Actualmente, las tasas de depósitos a plazo fijo bordean el 4.2% anual, lo que, tras descontar impuestos e inflación, genera retornos reales cercanos a cero. Esta situación ha reducido el atractivo de los productos financieros convencionales para los ahorristas.

Pese a ello, el Perú mantiene indicadores macroeconómicos estables. El país registra un crecimiento del PBI de 3.2% interanual a enero, una inflación controlada en 2.4% y un tipo de cambio relativamente estable, con el sol alrededor de S/ 3.44 por dólar. Sin embargo, esta misma estabilidad ha contribuido a mantener bajas las tasas pasivas en el sistema financiero.

Migración hacia activos reales

Ante este escenario, se observa una migración progresiva del capital hacia activos de la economía real, considerados más rentables y con respaldo tangible. Entre las principales alternativas destacan sectores como la agroexportación, el mercado inmobiliario y las garantías hipotecarias, que ofrecen retornos superiores a los instrumentos tradicionales.

En el caso de la agroexportación, se reporta un crecimiento del 11% al inicio del año, con oportunidades de inversión que proyectan rentabilidades de hasta 15% anual. Por su parte, el denominado “flipping inmobiliario” en zonas urbanas presenta retornos que superan el 18% anual, mientras que las inversiones con garantías hipotecarias muestran bajos niveles de morosidad, lo que refuerza su perfil de seguridad.

Tecnología financiera y perspectivas

El avance de las plataformas tecnológicas, especialmente en el ámbito de las fintech o wealthtech, ha facilitado este proceso de migración de capital. Estas herramientas permiten a los inversionistas acceder a nuevas alternativas con mayor facilidad, así como diversificar sus portafolios con respaldo en activos físicos.

De cara al periodo posterior a las elecciones, se proyecta una mayor activación del capital hacia este tipo de inversiones. Analistas coinciden en que, independientemente del resultado electoral, la tendencia apunta a una consolidación de los activos vinculados a sectores productivos e infraestructura, en un contexto donde los inversionistas buscan equilibrar rentabilidad y seguridad.

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