Colegio Roosevelt nuevamente sancionado: Indecopi le impone multa de S/ 122 mil por no devolver cuota de ingreso

Colegio Rossevelt fue sancionado en noviembre por libros "inadecuados".

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi ratificó una sanción contra el Instituto Educacional Franklin Delano Roosevelt de La Molina por negarse a reembolsar la cuota de ingreso a un padre de familia tras el retiro de sus dos hijos. Infobae accedió a la resolución.

El proceso administrativo comenzó en junio de 2023, cuando el padre de familia denunció a la institución por no devolver dichos montos pese a haberlo solicitado. En una primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Sur 2 sancionó al colegio con una multa de 5,16 UIT. Sin embargo, en apelación, la Sala, si bien confirmó la responsabilidad de la denuncia, declaró la nulidad de la multa, ordenando un nuevo cálculo.

Y es que la Comisión no había considerado debidamente el volumen de ventas del Colegio Roosevelt. Al incorporar información financiera que el propio centro educativo había entregado en otro expediente, se determinó que sus ingresos superaban las 150 UIT, por lo que ya no podría ser considerado microempresa como sucedió en casos anteriores. Con la información actualizada, el colegio pasó a ser calificado como gran empresa, por lo que la Comisión determinó que la multa debería ser 22,97 UIT.

Indecopi confirma cuantiosa multa contra el colegio Roosevelt.

Ahora bien, el Colegio Roosevelt intentó frenar la nueva sanción alegando que se había vulnerado la prohibición de “reforma en peor”, es decir, que no se puede imponer una multa mayor a la ya dictada.

Sin embargo, Sala Especializada en Protección al Consumidor rechazó este argumento al precisar que la nulidad obedeció a una incorrecta aplicación del Decreto Supremo 032-2021-PCM, que regula el procedimiento para determinar la sanción, por parte de la Comisión.

Por ello, dice el tribunal “sobre la base del nuevo cálculo y la nueva información del volumen de ventas del Colegio, correspondía efectuar una nueva graduación de la sanción, lo cual fue realizado por la primera instancia, imponiéndose al Colegio una multa de 22,97 UIT”.

Colegio Roosevelt es considerado el más caro del país. (Facebook: Colegio Franklin Delano Roosevelt - The American School of Lima)

Histórica sanción

El Colegio Roosevelt de La Molina, identificado como el colegio privado con las tarifas más altas del Perú, recibió una sanción de 168.343 soles por parte de Indecopi, tras comprobarse fallas graves en la gestión de su biblioteca escolar. El proceso sancionador, iniciado dos años antes, concluyó que la institución puso a disposición de su alumnado libros con contenido sexual explícito sin protocolos de selección idóneos, sin participación de los padres y sin cumplir los estándares de seguridad exigidos a nivel nacional.

De acuerdo con la resolución de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 de INDECOPI, la multa, notificada el pasado viernes, corresponde a un total de 26,38 UIT para la institución y una sanción independiente de 5 UIT —equivalente a 26.750 soles— para el director Elio Jordan King por responsabilidad directa. El colegio ingresará al Registro de Infracciones y Sanciones por cuatro años y deberá reembolsar al denunciante la tasa administrativa del proceso.

La entidad fiscalizadora determinó que el Colegio Roosevelt no cumplió con conformar un comité para la evaluación o selección de libros, condición que establece la Resolución Directoral Nacional N° 234-2005-BNP para todas las bibliotecas escolares. Además, no existía un reglamento que informara ni permitiera la participación de los padres en la adquisición, revisión ni actualización del material bibliográfico. La omisión de estos protocolos significó, para la comisión, la vulneración del deber de idoneidad y el incremento del riesgo para la salud mental del estudiantado.