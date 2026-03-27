Perú

Teleférico de Miraflores iniciará su marcha blanca dentro de unas semanas: ¿Será gratis?

El primer sistema de teleférico urbano en la capital entra en su fase final de pruebas, con expectativa por su impacto en el transporte y el turismo local

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teleférico miraflores - marcha blanca - lima - perú - 12 febrero

El distrito de Miraflores se prepara para la entrada en funcionamiento de su primer teleférico urbano, una obra que está a punto de concluir la etapa de instalaciones y pruebas técnicas.

El proyecto inicia su marcha blanca dentro de seis a diez semanas, periodo en el que el sistema operará de forma gratuita para los usuarios mientras se valida el funcionamiento de todos los componentes.

Posteriormente, la tarifa estimada será de entre quince y diecisiete soles por viaje de ida y vuelta. El sistema permitirá abordar tanto desde la parte baja como desde la cima del acantilado, facilitando el acceso a la zona del litoral y ofreciendo una panorámica de la ciudad.

La estructura conecta el parque Domodossola, ubicado en la parte alta de Miraflores, con la playa Redondo en la Costa Verde. De acuerdo con la información brindada por Panamericana Televisión, el recorrido de 310 metros se realiza en aproximadamente tres minutos y busca facilitar la movilidad de deportistasturistas y público general.

El teleférico cuenta con dos cabinas con capacidad para quince pasajeros cada una y está preparado para transportar bicicletas, tablas de surf, coches de bebé y mascotas. El sistema, de tecnología austríaca Doppelmayr, operará con energía eléctrica y prevé funcionar hasta veinte horas diarias, desde las cinco de la mañana. Además, incorpora accesibilidad universal con ascensores y soportes para usuarios con discapacidad.

El consorcio privado Zigzag Teleféricos S.A.C. lidera la obra, ejecutada bajo convenio con la Municipalidad de Miraflores y financiada con una inversión cercana a los diez millones de dólares estadounidenses. La obra civil ya concluyó y solo resta que técnicos internacionales finalicen la instalación de cables y sistemas de seguridad.

Teleférico de Miraflores
Así lucirá el proyecto. - Crédito: Andina

Precio y retos

La llegada de los equipos y cabinas desde Suiza y Austria, junto con la culminación de infraestructura, marca el cierre de una etapa que atravesó múltiples retrasos por cambios en el modelo constructivo, observaciones técnicas y hallazgos inesperados en la zona de obra.

La municipalidad confirmó que otorgó las facilidades necesarias al consorcio para cumplir con los cronogramas y subsanar observaciones, entre ellas la exigencia de reforzar la base de soporte en el parque Domodossola.

Panamericana Televisión resaltó que este modelo de teleférico ya opera en países de Bolivia, Colombia, entre otros, lo que agrega un componente de modernidad a la capital peruana.

El ingeniero Alex Baumgartner, representante de Doppelmayr, aseguró que el proyecto cumple con los estándares internacionales de seguridad y que la empresa garantizará el mantenimiento durante cinco años.

La expectativa entre vecinos, comerciantes y operadores turísticos se refleja en la atención que ha generado la obra. Se prevé que el teleférico beneficie diariamente a miles de limeños y visitantes, aliviando la congestión vehicular y aportando una alternativa de movilidad sostenible.

El proceso de pruebas técnicas será determinante para definir la fecha exacta de apertura al público. Las autoridades locales y la empresa responsable han insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad y calidad del servicio antes de iniciar operaciones regulares.

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