Perú

El teleférico de Miraflores: ¿innovación o promesa aplazada para la movilidad limeña?

El teleférico que conectará la Costa Verde con la parte alta de Miraflores se encuentra en la etapa de pruebas técnicas, mientras crecen las expectativas y dudas sobre el cumplimiento de los plazos para su apertura al público

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Así avanza la obra del teleférico en Miraflores. Canal N

Con las estaciones terminadas y la infraestructura lista, la obra del teleférico en Miraflores se acerca a su fase final antes de abrir las puertas al público. El sistema, que conectará la Costa Verde con la parte alta del distrito, ha iniciado un periodo de pruebas técnicas.

Este proceso es esencial para comprobar que todos los componentes funcionen correctamente y que el servicio pueda operar sin contratiempos. El avance de la obra se percibe en el distrito, donde vecinos y visitantes observan con atención los preparativos del que podría convertirse en el nuevo eje de movilidad urbana y atractivo turístico de Lima.

Proyecto en fase crítica

La Municipalidad de Miraflores y los responsables del proyecto han confirmado que la infraestructura del teleférico ya está terminada y que todas las estaciones fueron implementadas conforme al cronograma.

Actualmente, el equipo técnico ejecuta pruebas para verificar el rendimiento integral del sistema, una etapa clave que precede a la apertura. Estas evaluaciones buscan garantizar la seguridad y la eficiencia del teleférico, además de comprobar la interoperabilidad de los sistemas eléctricos y mecánicos.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el servicio podría estar disponible en un plazo aproximado de siete semanas. Sin embargo, este estimado depende de los resultados que arrojen las pruebas técnicas, lo que podría derivar en una extensión del tiempo previsto.

La comunidad local expresa cautela y plantea que el periodo de espera podría prolongarse hasta cinco meses para asegurar que se respeten todos los estándares operativos.

"Ojalá que sea en el tiempo que dicen, pero mejor le damos un poquito más y así se cumplen los plazos“, expresó un vecino.

Alternativa de transporte y oportunidad turística

El teleférico de Miraflores se presenta como una alternativa para mejorar la movilidad urbana en la capital peruana. El sistema ha sido diseñado para reducir los tiempos de traslado y aliviar la congestión vehicular, un problema que afecta a miles de limeños diariamente.

Además, el recorrido que unirá la Costa Verde con la parte alta del distrito ofrece una vista panorámica de la ciudad, lo que potencia el interés turístico del proyecto.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de transporte en Lima, buscando incorporar soluciones innovadoras y sostenibles. Según datos oficiales, la obra ya superó la fase de infraestructura y ahora atraviesa la validación técnica, requisito indispensable antes de su puesta en marcha definitiva.

La expectativa también se refleja en el sector turístico, donde se proyecta que el teleférico contribuya a diversificar la oferta para visitantes nacionales y extranjeros. Infobae subrayó que la obra ha generado un movimiento en la zona, con comerciantes y operadores turísticos atentos a la evolución del proyecto.

De acuerdo con cifras oficiales, el teleférico podría beneficiar a miles de usuarios diariamente, lo que representa un avance relevante para la movilidad limeña. El seguimiento a las pruebas técnicas será determinante para definir cuándo podrá comenzar a operar el nuevo sistema y si cumplirá con las expectativas de quienes esperan una mejora en la experiencia de traslado por la ciudad.

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