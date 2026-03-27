Sicario burla seguridad de hospital de Trujillo para matar con inyección letal a sobreviviente de atentado

Sujetos intentaron matar con una inyección a sobreviviente de atentado en Trujillo. América TV

Un intento de homicidio en el Hospital Regional Docente de Trujillo, región La Libertad, fue frustrado la noche del 25 de marzo, según confirmó en exclusiva América Televisión, que acompañó a la policía durante el operativo. Tres personas fueron detenidas e identificadas tras la fallida acción criminal que tenía como objetivo acabar con la vida de un paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Sánchez Noriega, un joven de 19 años, ingresó al hospital haciéndose pasar por familiar de un paciente. Según su propia confesión, su propósito era aplicar una ampolla con una sustancia letal al hombre internado, quien previamente había sobrevivido a un atentado perpetrado por sicarios en el distrito de La Esperanza, donde su acompañante perdió la vida.

El operativo policial permitió detener a Sánchez Noriega antes de que pudiera concretar el ataque. Junto a él, fue arrestado el enfermero Nilson David Chávez Castañeda, acusado de facilitar el ingreso ilegal al hospital. Una tercera persona, identificada como la pareja de Sánchez Noriega, también fue detenida bajo sospecha de haber coordinado el acceso y la logística del intento de homicidio a través de mensajes de WhatsApp con el trabajador hospitalario.

El paciente sobrevivió a un ataque previo

La imagen muestra a un hombre detenido y escoltado por agentes en la parte izquierda, mientras que en la derecha se observa a dos jóvenes, presuntos sospechosos, sentados en un entorno oscuro. (América Noticias)

La víctima, cuyo nombre permanece bajo reserva por motivos de seguridad, fue internada tras sufrir un atentado el martes 25 de marzo en La Esperanza. En ese ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos, sicarios dispararon contra el vehículo en el que se encontraba junto a un amigo. El acompañante falleció y la víctima resultó gravemente herida, lo que motivó su traslado al hospital regional.

Familiares de la víctima habían advertido previamente a las autoridades sobre amenazas contra su vida, lo que llevó a la Policía Nacional a mantener vigilancia en el centro de salud. La intervención oportuna permitió evitar una nueva tentativa de homicidio dentro de una de las instituciones médicas más importantes de la ciudad.

Investigación y pronunciamiento oficial

El gobierno regional de La Libertad emitió un comunicado tras los hechos, señalando que se ha iniciado una investigación interna para determinar la cadena de responsabilidades en la vulneración de los protocolos de ingreso y seguridad del hospital. La participación de personal sanitario en la facilitación del acceso a personas no autorizadas ha generado preocupación sobre la integridad de los pacientes y la posible existencia de vínculos con redes criminales.

De acuerdo con fuentes policiales, los tres detenidos permanecen bajo custodia y serán procesados por tentativa de homicidio y asociación ilícita. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos de salud y la necesidad de reforzar los controles para prevenir nuevos incidentes.

Contexto: violencia criminal y riesgos en los hospitales

El distrito de La Esperanza, en Trujillo, ha sido escenario frecuente de enfrentamientos vinculados a organizaciones criminales como Los Pulpos, señaladas por la policía como responsables de múltiples atentados en la región. La tentativa de homicidio dentro del hospital regional evidencia la capacidad de estas redes para operar incluso en espacios considerados seguros, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a la opinión pública.