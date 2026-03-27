Rotura de tubería matriz en Arequipa suspende el agua potable en más de 13 mil viviendas

Cinco circuitos de abastecimiento (N 28, N 34, N 37, N 38 y N 40) quedaron afectados y más de 13.000 conexiones domiciliarias perdieron el suministro regular en el distrito - Créditos: Gobierno del Perú.

La rotura de una tubería matriz de conducción de agua potable de 24 pulgadas en la intersección de Sor Ana Los Ángeles, sector 4, en el distrito de Cerro Colorado, generó la suspensión del servicio en amplios sectores de la zona. El incidente, ocasionado por intervenciones de terceros en la vía, afectó el suministro regular y causó daños en varias viviendas del área, según informaron las autoridades locales.

Tras el incidente, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) dispuso la activación inmediata de su protocolo de supervisión. Inspectores del organismo regulador acudieron al lugar y verificaron las labores de reparación que realiza la empresa Sedapar, responsable de la gestión del sistema de agua en la región.

De acuerdo con la compañía, aproximadamente 60 metros del ducto de fibra de vidrio resultaron dañados, lo que obligará a reemplazar todo el tramo comprometido. Sedapar precisó que la magnitud del daño hará que las obras de restauración tomen más tiempo del previsto originalmente.

El corte del servicio afecta a cinco circuitos de abastecimiento identificados como N 28, N 34, N 37, N 38 y N 40, los cuales en conjunto proveen agua a más de 13.000 conexiones domiciliarias en Cerro Colorado.

Se recomienda a los vecinos informarse por canales oficiales y adoptar previsiones, mientras las autoridades priorizan la seguridad y el bienestar de la comunidad - Créditos: Sedapar.

Mientras se desarrollan los trabajos de reparación, el caudal disponible para los usuarios se encuentra reducido, lo que complica las actividades cotidianas de los habitantes de la zona. Además, propietarios de viviendas perjudicadas procedieron a levantar actas de constatación policial, paso necesario para iniciar eventuales reclamos de indemnización.

La Sunass recordó a la población que, si la interrupción supera las 18 horas continuas, la empresa operadora debe habilitar mecanismos de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna para garantizar el acceso al recurso básico.

El cumplimiento de esta medida será fiscalizado por el organismo regulador que designó personal en Arequipa para monitorear la distribución y atender quejas de los usuarios.

Tanto Sedapar como Sunass recomendaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar previsiones mientras se restablece completamente el servicio. Las autoridades reiteraron el compromiso de priorizar la seguridad y el bienestar de la comunidad, así como de trabajar coordinadamente para resolver la emergencia en el menor tiempo posible.

La rotura de una tubería matriz de 24 pulgadas en Cerro Colorado provocó la suspensión del servicio de agua potable en extensas áreas y daños en viviendas, según reportaron las autoridades locales - Créditos: Gobierno del Perú.

¿Qué esa Sedapar?

Sedapar es la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Arequipa y diversas localidades de la región. Su misión principal es garantizar el acceso continuo, seguro y de calidad al recurso hídrico para la población, así como el tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales.

Gestiona la captación, potabilización y distribución de agua para uso doméstico, comercial e industrial.

Administra y mantiene la red de alcantarillado; garantiza el transporte y tratamiento de aguas residuales.

Realiza obras de ampliación, reposición y modernización de la infraestructura hidráulica.

Supervisa la calidad del agua suministrada y verifica el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Responde a emergencias, fugas y roturas en las tuberías; ofrece soluciones rápidas a los usuarios.

Promueve el uso racional del agua y ejecuta campañas de educación sanitaria en la comunidad.