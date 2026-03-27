Perú

Rodrigo González sugiere que Alejandra Baigorria tomaría distancia definitiva de Said Palao tras infidelidad: “Lo celebramos”

La empresaria sorprendió con un viaje en solitario a Estados Unidos mientras especulaciones sobre su relación con Palao crecen y ‘Peluchín’ destaca los indicios de un posible distanciamiento

Guardar
Tras el escándalo, Alejandra Baigorria se pronuncia por primera vez. Afirma que su situación con Said Palao es un 'proceso' y que 'las cosas se darán como se tienen que dar', sembrando dudas sobre una posible reconciliación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En medio de la ola de rumores y especulaciones que rodean a la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras la difusión del ampay en Argentina, Rodrigo González, ‘Peluchín’, se pronunció en su programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que mantiene la esperanza en que la empresaria decida cerrar definitivamente este capítulo.

El conductor interpretó las últimas declaraciones y movimientos de la ‘Gringa de Gamarra’ como señales de un posible distanciamiento real. Analizó la actitud reservada de la empresaria tras la polémica y se muestra esperanzado en que tome distancia definitiva de Said Palao. Baigorria optó por el silencio y viajó sola a Estados Unidos mientras enfrenta uno de los momentos más complejos de su matrimonio.

Un cambio de actitud y el respaldo de Peluchín: “Lo celebramos y te apoyamos”

Durante la reciente emisión de su programa, Rodrigo González analizó la respuesta de Baigorria ante la prensa, señalando que ya no se muestra tan condescendiente con Said como días atrás.

“La veo bastante menos... Los días anteriores avalaba un poco más a Said, sostenía el ‘hay mucho por hablar, ha llorado, me ha conmovido’, pero ya no se ha visto más”, comentó el conductor. Para ‘Peluchín’, la empresaria estaría enviando señales de que está dispuesta a avanzar sola y tomar decisiones con mayor claridad.

Rodrigo González y Alejandra Baigorria
Rodrigo González expresa esperanza en que Alejandra Baigorria cierre definitivamente su relación con Said Palao tras el ampay.

El conductor también se refirió al reciente viaje de Alejandra Baigorria a Estados Unidos, señalando que la empresaria optó por salir sola del país y que ese espacio podría ayudarla a replantear el rumbo de su vida personal.

“Un asiento para ella y otro para su maleta, no vemos a Said Palao y esperemos que no esté camuflado ahí atrás... Alejandra agarró el avión, salió adelante”, comentó entre risas, dejando en claro que, si la empresaria decide terminar la relación, contará con su apoyo y el del público. “Hay que ponerle un par de velas blancas más para que se le aclare la mente... porque si es así lo celebramos y te apoyamos”, sentenció.

González remarcó que la actitud reservada de Baigorria es una señal positiva: “Esa es la parte ‘todo va ser un proceso y las cosas se darán como se tienen que dar’... Soy yo el que quiere ilusionarse o le está soltando la mano, pero si es así lo celebramos”.

Baigorria opta por el silencio y enfrenta la polémica en privado

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Alejandra Baigorria y Said Palao juntos en un vehículo, lo que generó nuevas preguntas sobre el estado real del matrimonio. Sin embargo, en sus declaraciones, Baigorria prefirió mantener todo en reserva y mostró su incomodidad ante la exposición mediática.

Alejandra Baigorria es captada por las cámaras y se muestra visiblemente afectada por la traición de Onelia Molina, quien habría revelado sus conversaciones privadas. La empresaria prefiere no dar detalles, pero deja en claro su profunda decepción.

Consultada por la prensa, respondió: “No quiero opinar nada, chicos, prefiero mantener todo en reserva, estar tranquila, hay cosas que son innecesarias y que el de arriba va a sacar a la luz”.

La empresaria también evitó profundizar sobre la filtración de una conversación privada por parte de Onelia Molina, quien aseguró que Alejandra estaba desesperada por conocer la verdad sobre el comportamiento de Said. “Se lo dejo a su criterio”, respondió Baigorria, dejando claro que no alimentará más la polémica ni hablará de terceras personas.

Antes de su viaje, la empresaria también fue firme al referirse al proceso interno que atraviesa junto a Said: “Obviamente, estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso, ¿no? Y, y bueno, ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos”. Para Rodrigo González, este tono de Baigorria indica que la distancia entre ambos es real y que la empresaria ya no está dispuesta a seguir justificando ni defendiendo a su pareja en público.

El entorno de Alejandra Baigorria y el rol de Onelia Molina

En paralelo, las declaraciones de Onelia Molina han agregado más presión al entorno de la empresaria. Molina sugirió que no es la primera vez que Said Palao se ve involucrado en situaciones comprometedoras y que existen más pruebas de su comportamiento en otras despedidas de soltero.

Nuevos detalles sobre la supuesta infidelidad de Said Palao. Onelia Molina asegura que hay pruebas del engaño a Alejandra Baigorria e incluso deslizó que ella ya habría decidido perdonarlo.

“En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, relató la modelo, intensificando la controversia y el debate en redes sociales.

La exposición de estos detalles ha llevado a que muchos seguidores y figuras del espectáculo, como Rodrigo González, insistan en que Alejandra Baigorria merece una nueva etapa lejos de la polémica y el desgaste mediático.

El viaje de la empresaria a Miami es interpretado por varios como un primer paso hacia la toma de una decisión definitiva, aunque ella prefiere mantener el proceso en reserva y tomarse el tiempo necesario para decidir el futuro de su relación.

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaSaid PalaoRodrigo GonzálezAmor y FuegoInfidelidadAmpayperu-entretenimiento

Más Noticias

Contrasentido y puntillazo final

Las modificaciones recientes a la actividad minera impulsadas desde el Legislativo elevan los costos operativos e incrementan el riesgo de cancelación de concesiones, lo que genera incertidumbre entre los actores del sector y posibles impactos negativos en la inversión

Contrasentido y puntillazo final

Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas impuestas por Magdalena por incumplir requisitos técnicos

La comuna limeña atribuye la responsabilidad administrativa al municipio distrital por afectar a miles de conductores

Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas impuestas por Magdalena por incumplir requisitos técnicos

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

La ‘Blanca de Chucuito’ no toleró que su hija revelara información sensible en vivo sobre su pareja

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Solo el 13% de jóvenes limeños cree estar preparado para empleos con inteligencia artificial

Aunque la mayoría ya utiliza herramientas digitales y anticipa cambios en el empleo, persiste una brecha entre su familiaridad con la IA y las habilidades necesarias para aplicarla en el ámbito laboral

Solo el 13% de jóvenes limeños cree estar preparado para empleos con inteligencia artificial

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la actriz por sus polémicos comentarios en ‘La Granja VIP’.

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Alcalde Franco Vidal admite que apoya a José Balcázar por dar S/16 millones a Ate y detalla: “Hablamos de box y chicas bonitas”

Rafael López Aliaga anticipa que solo reconocerá una derrota si los resultados oficiales coinciden con su propio conteo

No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Exministro César Sandoval intenta agredir a Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: le grita “coquero” y “delincuente”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana

Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”

Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren: “Merece que la quieran bien”

Corazón Serrano arrasa con su casting en vivo y anuncia nueva fecha tras conquistar a miles: largas colas y más de 250 mil vistas

DEPORTES

Jostin Alarcón reafirma la meta de Sport Boys: “Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional en 2026”

Jostin Alarcón reafirma la meta de Sport Boys: “Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional en 2026”

Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo 2026

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

Sport Huancayo recurre a Richard Pellejero para que asuma los mandos en Liga 1 2026

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo