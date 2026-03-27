Rodrigo González sugiere que Alejandra Baigorria tomaría distancia definitiva de Said Palao tras infidelidad: “Lo celebramos”

Tras el escándalo, Alejandra Baigorria se pronuncia por primera vez. Afirma que su situación con Said Palao es un 'proceso' y que 'las cosas se darán como se tienen que dar', sembrando dudas sobre una posible reconciliación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En medio de la ola de rumores y especulaciones que rodean a la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras la difusión del ampay en Argentina, Rodrigo González, ‘Peluchín’, se pronunció en su programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que mantiene la esperanza en que la empresaria decida cerrar definitivamente este capítulo.

El conductor interpretó las últimas declaraciones y movimientos de la ‘Gringa de Gamarra’ como señales de un posible distanciamiento real. Analizó la actitud reservada de la empresaria tras la polémica y se muestra esperanzado en que tome distancia definitiva de Said Palao. Baigorria optó por el silencio y viajó sola a Estados Unidos mientras enfrenta uno de los momentos más complejos de su matrimonio.

Un cambio de actitud y el respaldo de Peluchín: “Lo celebramos y te apoyamos”

Durante la reciente emisión de su programa, Rodrigo González analizó la respuesta de Baigorria ante la prensa, señalando que ya no se muestra tan condescendiente con Said como días atrás.

“La veo bastante menos... Los días anteriores avalaba un poco más a Said, sostenía el ‘hay mucho por hablar, ha llorado, me ha conmovido’, pero ya no se ha visto más”, comentó el conductor. Para ‘Peluchín’, la empresaria estaría enviando señales de que está dispuesta a avanzar sola y tomar decisiones con mayor claridad.

Rodrigo González expresa esperanza en que Alejandra Baigorria cierre definitivamente su relación con Said Palao tras el ampay.

El conductor también se refirió al reciente viaje de Alejandra Baigorria a Estados Unidos, señalando que la empresaria optó por salir sola del país y que ese espacio podría ayudarla a replantear el rumbo de su vida personal.

“Un asiento para ella y otro para su maleta, no vemos a Said Palao y esperemos que no esté camuflado ahí atrás... Alejandra agarró el avión, salió adelante”, comentó entre risas, dejando en claro que, si la empresaria decide terminar la relación, contará con su apoyo y el del público. “Hay que ponerle un par de velas blancas más para que se le aclare la mente... porque si es así lo celebramos y te apoyamos”, sentenció.

González remarcó que la actitud reservada de Baigorria es una señal positiva: “Esa es la parte ‘todo va ser un proceso y las cosas se darán como se tienen que dar’... Soy yo el que quiere ilusionarse o le está soltando la mano, pero si es así lo celebramos”.

Baigorria opta por el silencio y enfrenta la polémica en privado

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Alejandra Baigorria y Said Palao juntos en un vehículo, lo que generó nuevas preguntas sobre el estado real del matrimonio. Sin embargo, en sus declaraciones, Baigorria prefirió mantener todo en reserva y mostró su incomodidad ante la exposición mediática.

Alejandra Baigorria es captada por las cámaras y se muestra visiblemente afectada por la traición de Onelia Molina, quien habría revelado sus conversaciones privadas. La empresaria prefiere no dar detalles, pero deja en claro su profunda decepción.

Consultada por la prensa, respondió: “No quiero opinar nada, chicos, prefiero mantener todo en reserva, estar tranquila, hay cosas que son innecesarias y que el de arriba va a sacar a la luz”.

La empresaria también evitó profundizar sobre la filtración de una conversación privada por parte de Onelia Molina, quien aseguró que Alejandra estaba desesperada por conocer la verdad sobre el comportamiento de Said. “Se lo dejo a su criterio”, respondió Baigorria, dejando claro que no alimentará más la polémica ni hablará de terceras personas.

Antes de su viaje, la empresaria también fue firme al referirse al proceso interno que atraviesa junto a Said: “Obviamente, estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso, ¿no? Y, y bueno, ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos”. Para Rodrigo González, este tono de Baigorria indica que la distancia entre ambos es real y que la empresaria ya no está dispuesta a seguir justificando ni defendiendo a su pareja en público.

El entorno de Alejandra Baigorria y el rol de Onelia Molina

En paralelo, las declaraciones de Onelia Molina han agregado más presión al entorno de la empresaria. Molina sugirió que no es la primera vez que Said Palao se ve involucrado en situaciones comprometedoras y que existen más pruebas de su comportamiento en otras despedidas de soltero.

Nuevos detalles sobre la supuesta infidelidad de Said Palao. Onelia Molina asegura que hay pruebas del engaño a Alejandra Baigorria e incluso deslizó que ella ya habría decidido perdonarlo.

“En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, relató la modelo, intensificando la controversia y el debate en redes sociales.

La exposición de estos detalles ha llevado a que muchos seguidores y figuras del espectáculo, como Rodrigo González, insistan en que Alejandra Baigorria merece una nueva etapa lejos de la polémica y el desgaste mediático.

El viaje de la empresaria a Miami es interpretado por varios como un primer paso hacia la toma de una decisión definitiva, aunque ella prefiere mantener el proceso en reserva y tomarse el tiempo necesario para decidir el futuro de su relación.