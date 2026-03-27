Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”

Alejandra Baigorria respondió a la filtración de su conversación privada por parte de Onelia Molina. IG

Alejandra Baigorria, antes de irse de viaje a Estados Unidos, rompió su silencio y respondió a las polémicas declaraciones de Onelia Molina, quien filtró detalles de una conversación privada en la que la empresaria habría manifestado su desesperación por esclarecer la presunta infidelidad de Said Palao durante su viaje a Argentina.

La respuesta de la popular “Gringa de Gamarra” fue clara: prefiere la reserva y confía en que la verdad saldrá a la luz.

Alejandra Baigorria rompe el silencio: “Hay cosas que son innecesarias”

El jueves 26 de marzo, Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego’ para conocer su reacción ante las declaraciones de Onelia Molina.

Con serenidad, la empresaria respondió: “Prefiero mantener todo en reserva, estar tranquila y hay cosas que son innecesarias, ¿no? Y que el de arriba va a sacar todo a la luz”.

Ante la insistencia de la reportera sobre si sentía decepción por haber confiado en Onelia, Baigorria fue tajante: “Se lo dejo a su criterio”, evitando profundizar y dejando en claro que no hablará de terceras personas ni alimentará más la polémica.

Alejandra Baigorria es captada por las cámaras y se muestra visiblemente afectada por la traición de Onelia Molina, quien habría revelado sus conversaciones privadas. La empresaria prefiere no dar detalles, pero deja en claro su profunda decepción.

La conversación filtrada: ¿desesperación o búsqueda de la verdad?

Días antes, Onelia Molina había declarado para un reportero de Magaly TV La Firme que Alejandra estaba dispuesta a todo por conocer la verdad sobre su esposo.

Según Molina, Baigorria habría considerado incluso viajar a Argentina para hablar con las mujeres que estuvieron con Said Palao en el yate y obtener pruebas directas.

“Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes”, afirmó Onelia, agregando que la empresaria buscaba cualquier tipo de confirmación para tomar una decisión definitiva sobre la relación.

Estas declaraciones rápidamente se viralizaron, generando debate en redes sociales sobre los límites de la amistad, la privacidad y la exposición mediática de la vida personal.

Alejandra Baigorria y su relación con Said Palao

Consultada sobre el estado actual de su matrimonio y de que vieron a Said Palao salir de su peluquería en Surco, Baigorria reconoció que, como pareja, enfrentan momentos complicados y que el proceso será largo:

“Obviamente, estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso, ¿no? Y, y bueno, ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos”, expresó, dejando claro que la decisión sobre su relación será tomada en privado y a su propio ritmo.

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos tras ampay.

¿Qué dijo Onelia Molina que molestó a Alejandra Baigorria?

De acuerdo a lo que Onelia Molina contó a un reportero de Magaly Medina, Alejandra Baigorria está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias con tal de obtener claridad, incluso si eso implica tomar decisiones drásticas.

Onelia relató que la empresaria le habría manifestado su disposición a hacer “todo lo que sea necesario” para conocer la verdad.

La frase “Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada por pagar todo para que le digan”, compartida por la modelo arequipeña, ilustra el nivel de ansiedad que atraviesa Baigorria y la urgencia que siente por esclarecer el asunto.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que la ‘Gringa de Gamarra’ le habría dicho: “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, mostrando hasta dónde estaría dispuesta a llegar para hallar certezas.

Molina ha insistido en que su intención no es generar conflictos, sino contribuir a que Baigorria disponga de toda la información necesaria antes de actuar.

“Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, explicó la exchica reality, asegurando que ya conversó personalmente con la empresaria sobre estos temas.

La situación se presenta como especialmente compleja, pues Onelia sugirió, sin ofrecer detalles, que la relación de Baigorria podría haberse mantenido tras los hechos que motivaron el conflicto.

Mientras tanto, Said Palao ha optado por no pronunciarse públicamente respecto a las acusaciones y comentarios surgidos en las últimas horas.

Onelia Molina confirma que conversó con Alejandra Baigorria tras la difusión del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.