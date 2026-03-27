Niños con obesidad hoy, adultos enfermos mañana: la alerta que el Perú no puede ignorar

La obesidad infantil en Perú afecta al 38,4% de los niños entre 6 y 13 años, según cifras de 2024.

El Perú enfrenta una alerta sanitaria que avanza con rapidez y que aún no recibe la atención que merece: la obesidad infantil. Las cifras más recientes muestran que el sobrepeso y la obesidad ya afectan a una proporción significativa de niños y adolescentes, comprometiendo no solo su bienestar inmediato, sino también su salud y calidad de vida en la adultez. De no actuar a tiempo con políticas públicas, educación nutricional y un compromiso real de familias y autoridades, el país podría enfrentar en los próximos años una generación marcada por enfermedades crónicas que hoy son, en gran medida, prevenibles.

Las cifras hasta el 2024 revelan que, en el Perú, el sobrepeso y la obesidad afecta al 8,6% de los niños menores de 5 años; al 38,4% de los niños de entre 6 y 13 años y al 24,8% de los adolescentes de entre 12 y 17 años. En el caso específico de la obesidad, el mayor número de afectados se centra en niños de entre 6 y 13 años puesto que el 16% presentan este problema.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se caracteriza por la acumulación de grasa por encima de los niveles normales para la edad y el sexo de la persona.

La obesidad infantil incrementa considerablemente el riesgo para desarrollar enfermedades crónicas durante la infancia y sobre todo durante la vida adulta. El exceso de grasa corporal produce resistencia a la insulina, una condición en la cual el cuerpo no responde a la acción de esta hormona y, en consecuencia, se dificulta el control de los niveles de azúcar en sangre. De persistir este problema, se incrementa la posibilidad de que el niño pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a muy corta edad. De hecho, reportes nacionales alertan sobre el incremento del número de casos de esta enfermedad en menores de 15 años.

La obesidad en menores eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y colesterol alto durante la infancia.

La obesidad y la resistencia a la insulina también contribuyen considerablemente con la elevación de los niveles de colesterol y otras grasas en sangre, con el incremento de la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en general.

No obstante, lo descrito solo constituye la punta del iceberg de un problema que, de no tratarse a tiempo, impactará negativamente la vida del futuro adulto. Los niños con obesidad, aunque logren ajustar su peso con la pubertad, siempre serán adultos predispuestos a desarrollar obesidad o tener serias dificultades para controlar su peso cuando sean adultos. Del mismo modo, presentarán una mayor predisposición a padecer problemas renales, oculares, respiratorios -asma o apnea del sueño, por ejemplo – y articular debido a la sobrecarga de peso sobre las extremidades, sin mencionar los estragos que la obesidad pueda dejar sobre la autoestima y la salud mental de niño y el futuro adulto.

Factores como los hábitos alimentarios inadecuados y el sedentarismo contribuyen al desarrollo de la obesidad infantil en Perú.

Considerando que la obesidad infantil abona el camino para un adulto obeso, también se debe recordar que el exceso de grasa corporal es un factor de riesgo importante para al menos 13 tipos de cáncer. En algunos casos, la obesidad puede incrementar hasta en un 40% el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Además, favorece el crecimiento tumoral y de metástasis

Ahora bien ¿Qué factores predisponen para el desarrollo de la obesidad infantil?

Aunque existe un componente genético, los principales determinantes para desarrollar obesidad están relacionados con factores externos: hábitos alimentarios inadecuados caracterizados por un consumo elevado de alimentos procesados ricos en grasa y azúcar -blanca, rubia, panela, miel, algarrobina-, sedentarismo, un entorno familiar donde ya existe obesidad; un nivel sociocultural bajo, alteraciones en el ritmo de sueño, estrés excesivo, entre otros.

La obesidad podría convertirse en este siglo en lo que el retardo en el crecimiento representó para el Perú a finales del siglo pasado: un problema de salud pública con enormes costos sociales y económicos. Si no actuamos a tiempo, sus consecuencias en enfermedades crónicas y en el gasto sanitario serán cada vez mayores, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Evitar que esta realidad marque el futuro de nuestros niños es una responsabilidad que no podemos seguir postergando.