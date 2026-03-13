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Escasez de insulina en Perú: ¿qué diferencias hay entre la NPH y las análogas?

Especialista explica cómo actúan la insulina NPH y las análogas y por qué familias de niños con diabetes exigen abasteciminento inmediato de estas últimas

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Muestras de insulina NPH e
Muestras de insulina NPH e insulina análoga, medicamentos esenciales cuya escasez en Perú genera preocupación entre los pacientes con diabetes que dependen de ellos para vivir. (Minsa)

En medio de las alertas por desabastecimiento de insulina en el Perú y las recientes medidas anunciadas por el Estado para garantizar el tratamiento de pacientes con diabetes, el médico endocrinólogo William Franco explica en Infobae Perú las diferencias entre los principales tipos de este medicamento y en qué casos se recomienda cada uno.

Cómo actúan la insulina NPH y la insulina análoga

Según el especialista Sanitas Consultorios Médicos, la diferencia entre ambas radica principalmente en la forma en que actúan dentro del organismo.

La insulina NPH es una insulina humana de acción intermedia a la que se le añade protamina para retrasar su absorción en el organismo. Este medicamento comienza a actuar entre una y dos horas después de la inyección, alcanza su mayor efecto entre las cuatro y ocho horas y tiene una duración aproximada de 12 a 18 horas, por lo que generalmente requiere dos dosis al día para mantener el control de la glucosa durante las 24 horas.

Sin embargo, este tipo de insulina puede provocar episodios de hipoglucemia, especialmente cuando su pico de acción ocurre durante la noche. A pesar de ello, continúa siendo una opción ampliamente utilizada debido a su menor costo y mayor accesibilidad.

Desabastecimiento de insulina en Perú
Desabastecimiento de insulina en Perú expone a pacientes con diabetes tipo 1 a riesgos mortales| Cuídate Plus

Por otro lado, las insulinas análogas de acción prolongada, como la insulina glargina, insulina detemir o insulina degludec, han sido modificadas para ofrecer una liberación más estable del medicamento en el cuerpo.

A diferencia de la NPH, estas insulinas no presentan picos de acción, lo que permite una liberación constante que imita mejor la secreción natural del páncreas. Además, pueden durar entre 20 y 24 horas o incluso más de 42 horas, permitiendo en muchos casos una sola aplicación diaria.

Qué pacientes necesitan cada tipo de insulina

El especialista explicó que la elección entre NPH o insulina análoga depende de varios factores, como el perfil glucémico del paciente, su estilo de vida y su situación económica.

La insulina NPH suele recomendarse en situaciones como:

  • diabetes gestacional, donde tiene un amplio historial de seguridad;
  • pacientes con limitaciones económicas, debido a su menor costo;
  • personas que reciben tratamiento con corticoides, ya que su pico de acción puede coincidir con el aumento temporal de glucosa provocado por estos medicamentos.

En cambio, las insulinas análogas se utilizan con mayor frecuencia en pacientes que presentan:

  • riesgo de hipoglucemias nocturnas;
  • niveles de glucosa muy variables;
  • horarios de alimentación irregulares;
  • o en adultos mayores, porque una sola inyección diaria facilita el cumplimiento del tratamiento.

¿Por qué se recomienda insulina análoga en niños con diabetes tipo 1?

Un niño recibe una prueba
Un niño recibe una prueba médica en un entorno de atención primaria mientras un profesional de la salud lo asiste, subrayando el acceso crucial a servicios del sistema de salud para la infancia. (insulina, niños, sin insulina, emergencia)

En el caso de los niños con diabetes tipo 1, diversas guías médicas internacionales priorizan el uso de insulina análoga.

De acuerdo con el especialista, estas insulinas reducen el riesgo de hipoglucemia durante la noche, uno de los mayores temores en pacientes pediátricos.

Además, ofrecen mayor flexibilidad en la alimentación y en la actividad física, ya que los niños suelen tener rutinas variables de comida y juego.

Otro factor importante es que muchos análogos permiten una sola inyección diaria, mientras que la insulina NPH generalmente requiere dos aplicaciones, lo que puede aumentar la carga psicológica del tratamiento en los menores.

Un tratamiento vital para miles de pacientes

La insulina es un medicamento esencial para la supervivencia de las personas con diabetes tipo 1 y para el control de la enfermedad en muchos pacientes con diabetes tipo 2.

Por ello, especialistas advierten que garantizar el acceso continuo a este tratamiento es clave para evitar complicaciones graves como hipoglucemia, daño en órganos o crisis metabólicas.

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