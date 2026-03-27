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La importancia del “puesto pequeño” y de decir gracias

En el mundo corporativo, tan orientado a resultados, indicadores y posiciones jerárquicas, existe una tendencia casi automática a asociar valor con cargo

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Un estudio reciente evidencia una diferencia entre el uso diario de la IA y la habilidad para aplicarla en el ámbito laboral.
Un estudio reciente evidencia una diferencia entre el uso diario de la IA y la habilidad para aplicarla en el ámbito laboral. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Son invisibles. Si acaso se recuerdan, son muchas veces considerados “trabajos menores” y “empleados de segunda clase”. ¡No nos damos cuenta cuánto importan! La persona de la limpieza, los que recogen la basura, los que abren la puerta, los que llevan la correspondencia, los que limpian nuestras mesas, los que cuidan nuestros niños y niñas. Todos (y los que se nos olvidan) son, más que importantes, fundamentales en el día-a-día.

En el mundo corporativo, tan orientado a resultados, indicadores y posiciones jerárquicas, existe una tendencia casi automática a asociar valor con cargo. Mayor es el impacto cuanto más alto es el puesto. Una lógica como mínimo incompleta.

Así como en nuestro cuerpo, donde el sistema depende de la interacción entre cada órgano y parte, por más grande o pequeña que sea, las organizaciones funcionan como sistemas vivos de interdependencia. Lo que llamamos “puestos pequeños” suelen ser posiciones de funcionamiento invisible. Cuando esa posición falla, todo el sistema lo siente.

No nos damos cuenta de lo que vale hasta que hace falta.

Al igual que cuando nos lesionamos el dedo meñique o nos deja de funcionar bien un “órgano menor”, recién nos damos cuenta de cuánto lo necesitábamos. Y no es un detalle estético. Pensemos en algo simple: una oficina impecable cada mañana. Este es sin duda un factor que influye en la productividad porque afecta el estado mental de los que ahí trabajan. Tomemos la puntualidad de un servicio logístico como otro ejemplo. Una tarea aparentemente operativa puede marcar la diferencia entre cumplir o fallar a un cliente clave. Recordemos a quienes cuidan de nuestros hijos y los alimentan, con sus estilos particulares de organización y liderazgo.

El problema no es sólo que no veamos estas contribuciones. El problema es que, al no verlas, las subestimamos sistemáticamente. Y cuando una organización subestima parte de su propio sistema, introduce una fragilidad estructural. Y hay algo más profundo aún. No se trata sólo de eficiencia operativa. Se trata de Cultura.

Una Cultura Organizacional no se define por lo que se dice en las presentaciones, sino por cómo se trata a las personas cuando nadie está mirando. Y en ese sentido, la forma en que una empresa -o una sociedad- trata a quienes ocupan los roles menos visibles dice mucho más que cualquier declaración de valores.

Un elemento tan simple como poderoso: decir gracias.

En apariencia, es un gesto menor. En la práctica, es un acto de reconocimiento que valida la contribución del otro. No cambia un salario, no modifica un contrato, pero sí impacta directamente en algo fundamental: la dignidad del trabajo. Y la dignidad no es un concepto abstracto. Tiene consecuencias concretas: mejora la calidad del trabajo y fortalece el compromiso, genera sentido de pertenencia y reduce la indiferencia.

En otras palabras, decir gracias no es solo cortesía. Es gestión de Cultura. En entornos de alta exigencia como los que viven hoy muchas organizaciones, solemos enfocarnos en grandes decisiones: estrategia, crecimiento, transformación. Todo eso es necesario. Pero muchas veces olvidamos que la sostenibilidad de esos procesos descansa en miles de interacciones cotidianas, muchas de ellas con personas que no aparecen en ningún Directorio.

El respeto no se declara, se practica.

Y se practica, sobre todo, en lo pequeño. Saludar, mirar a los ojos, reconocer, agradecer. No se trata de idealizar ni de romantizar. Se trata de entender que no hay trabajos pequeños, hay miradas pequeñas. Y que el verdadero liderazgo -el que construye organizaciones sólidas- es capaz de ver valor donde otros ven rutina.

En un momento donde hablamos tanto de transformación, innovación y cambio, quizás conviene empezar por algo mucho más básico y, al mismo tiempo, más difícil: reconocer genuinamente a quienes hacen posible que todo lo demás funcione. Porque al final, ninguna estrategia se ejecuta sola. Y ningún sistema funciona sin las personas que, muchas veces en silencio, lo sostienen cada día.

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