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Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

La ‘Blanca de Chucuito’ no toleró que su hija revelara información sensible en vivo sobre su pareja

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Un comentario sobre Jesús Barco desató uno de los momentos más tensos del reality. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

La tensión se apoderó del ambiente en La Granja VIP en cuestión de segundos. Lo que parecía una conversación cotidiana entre madre e hija terminó por destapar un momento de incomodidad, enojo y advertencias que no pasaron desapercibidas para los espectadores. Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, no pudo ocultar su reacción al notar que su hija, Samahara Lobatón, habría revelado información que —según se percibió— no debía salir a la luz en ese momento. La escena, cargada de gestos, silencios y palabras fuertes, dejó entrever no solo un conflicto puntual, sino también la dinámica emocional que ambas atraviesan dentro del reality.

Todo ocurrió mientras compartían espacio con Renato Rossini Jr., en una conversación aparentemente ligera. Sin embargo, el rumbo cambió cuando Samahara lanzó una pregunta que encendió las alarmas.

¿Tú y Jesús van a dormir en camas separadas?”, soltó la influencer, dejando entrever que Jesús Barco podría ingresar al programa. La reacción de Melissa fue inmediata y contundente. Su rostro reflejó consternación y molestia, evidenciando que la mención no era parte de lo que debía comentarse públicamente.

Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.
Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.

¿Qué chu estás hablando?**”, respondió visiblemente incómoda, cortando de raíz la conversación. Tras esa frase, el silencio se hizo presente por varios segundos, un silencio que pesó más que cualquier palabra. Melissa, tocándose el rostro y mostrando señales de incomodidad, parecía procesar lo ocurrido, consciente de que la situación ya había quedado expuesta frente a cámaras.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases más duras del momento: “Ay Diosito santo, si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tus pelos, lo haría en este instante”. La declaración, cargada de enojo, no solo evidenció su fastidio, sino también el impacto que tuvo la supuesta infidencia. Más allá de la dureza del comentario, lo que quedó claro fue que para Melissa se había cruzado un límite importante.

Intentando recomponer el momento, Samahara buscó cambiar el tema de manera rápida. “¿Quién será capataz la otra semana?”, preguntó, en un intento evidente por desviar la atención y bajar la tensión. Sin embargo, el ambiente ya había cambiado. La incomodidad seguía presente y el intento de transición no logró borrar lo ocurrido.

Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.
Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.

En medio de ese clima tenso, Renato Rossini Jr. intervino con un comentario que, aunque ligero en apariencia, dejó un mensaje claro: “Escucha Samahara, tienes que entrenar lengua”. La frase fue interpretada por muchos como una indirecta sobre la necesidad de medir las palabras.

El episodio no solo expuso un momento de conflicto familiar, sino también la presión constante que enfrentan los participantes dentro del reality. En un espacio donde todo se graba y cualquier comentario puede amplificarse, los errores —por pequeños que parezcan— adquieren una dimensión mayor. En este caso, la reacción de Melissa dejó en evidencia que la información sobre Jesús Barco era sensible y, probablemente, parte de una narrativa que aún no debía revelarse.

Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.
Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.

Melissa Klug defiende a su hija

Pero la noche no terminó ahí. En otro momento del programa, Melissa volvió a mostrar su carácter firme, esta vez al dirigirse directamente a su hija con una advertencia relacionada con Diego Chávarri, su expareja. El tema surgió en medio de interacciones dentro del reality, donde las tensiones entre participantes comienzan a escalar.

Oye él es un malcriado de mier... no te metas con él, no hagas que te falte el respeto y yo me tenga que meter y le saque la recon.. y me boten en una... déjate de hacerte la...”, expresó visiblemente indignada. Sus palabras, lejos de ser un simple consejo, sonaron como una advertencia directa, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar situaciones que involucren faltas de respeto hacia su hija.

Melissa, fiel a su estilo frontal, fue más allá al explicar las posibles consecuencias de un enfrentamiento. “Te van a faltar el respeto, yo no me voy a quedar callada y me van a tener que botar porque le voy a sacar la reconch... le voy a reventar una botella en la cabeza o algo”, añadió. La intensidad de sus declaraciones reflejó no solo su temperamento, sino también su instinto protector.

Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.
Melissa Klug pierde el control en La Granja VIP y lanza dura advertencia a su hija. Captura: La Granja Vip.

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