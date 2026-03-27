Perú

Examen de admisión de la UNFV: hora de ingreso, objetos prohibidos y todos los detalles

El examen tendrá una duración máxima de 90 minutos y solo podrá resolverse en el aula y sede designada

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El proceso se llevará a cabo en diez sedes ubicadas en diferentes zonas de Lima, y los postulantes deberán presentarse puntualmente entre las 7:15 y 8:45 a. m. en el local asignado - Créditos: Andina.
El proceso se llevará a cabo en diez sedes ubicadas en diferentes zonas de Lima, y los postulantes deberán presentarse puntualmente entre las 7:15 y 8:45 a. m. en el local asignado - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) anunció que este domingo 29 de marzo llevará a cabo su examen de admisión, un proceso que congregará a miles de jóvenes en la búsqueda de una vacante para las distintas carreras profesionales que ofrece la casa de estudios. En total, se habilitarán diez sedes distribuidas en diversos puntos de Lima, donde los postulantes deberán presentarse puntualmente para participar en la evaluación.

La institución enfatizó que cada aspirante tendrá que ingresar al local asignado (LINK) entre las 7:15 y las 8:45 de la mañana. El detalle de la distribución por sedes se publicará con anticipación en la página web institucional, para que los participantes puedan consultar con tiempo suficiente la ubicación correspondiente.

Solo se permitirá el acceso a quienes presenten la “Declaración Jurada de Inscripción” con fotografía reciente en fondo blanco, documento nacional de identidad o carné de extranjería, lápiz 2B o número 2, borrador y tajador. Cualquier otro objeto será retenido en la puerta y posteriormente destruido, impidiendo la entrada al recinto.

unfv-examen de admisión-18 de abril
Miles de postulantes resolverán el examen de admisión de este domingo 29 de marzo - Créditos: Andina.

La UNFV advirtió que la ausencia en la fecha, hora o local determinados implica la pérdida automática del derecho a rendir la prueba, sin opción de reembolso por el pago de inscripción.

Asimismo, se precisó que, una vez en el aula, el aspirante deberá firmar su declaración y colocar su huella digital frente al jurado. El mismo procedimiento se aplicará sobre el cuadernillo de preguntas, como parte del protocolo de seguridad y control de identidad implementado por la universidad.

El examen de admisión tendrá una duración máxima de 90 minutos, tanto para la modalidad ordinaria como extraordinaria. Cada postulante solo podrá rendir la evaluación en el aula y sede que le corresponda; cualquier intento de presentarse en un lugar distinto será sancionado con la calificación de cero. La institución recalcó que el cumplimiento estricto de estas disposiciones es fundamental para preservar la transparencia y legitimidad del proceso.

El examen de admisión de la UNFV se realizará el domingo 28 de abril, con un amplio número de vacantes disponibles en diversas áreas del conocimiento. (Composición: Infobae / Andina)
El examen de admisión de la UNFV se realizará el domingo 28 de abril, con un amplio número de vacantes disponibles en diversas áreas del conocimiento. (Composición: Infobae / Andina)

Código de vestimenta

En cuanto al vestuario permitido, la universidad dispuso que los aspirantes pueden vestir polos de manga corta o larga sin capuchas, cabello recogido, buzo o leggins sin bolsillos laterales, o faldas y vestidos que no presenten aberturas ni aplicaciones adicionales.

La finalidad de estas medidas es evitar situaciones que puedan interpretarse como intentos de ocultar objetos no autorizados o incurrir en irregularidades durante la prueba.

Objetos prohibidos

Dentro de la lista de elementos prohibidos figuran prendas como shorts, bermudas, minifaldas, casacas o poleras con capucha, gorras, viseras, mochilas o carteras. De igual modo, queda estrictamente prohibido el ingreso con objetos como cámaras fotográficas, relojes, anillos, audífonos, pulseras, aretes, vinchas, sortijas, dispositivos electrónicos, celulares, apuntes, diarios y cualquier material o accesorio que se considere auxiliar en el desarrollo del examen.

La presencia de cualquiera de estos artículos será motivo suficiente para la anulación inmediata de la prueba y la posibilidad de iniciar acciones legales según la gravedad de la infracción.

La universidad reiteró la importancia de que los postulantes revisen detenidamente las indicaciones oficiales y cumplan con todos los requisitos. El objetivo es garantizar un proceso ordenado, seguro y justo para todos los participantes, asegurando que la admisión a la UNFV se base únicamente en el mérito académico.

¿Cuáles son las carreras que ofrece la UNFV?

  • Arquitectura
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería de Transportes
  • Ingeniería en Acuicultura
  • Ingeniería Alimentaria
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería en Ecoturismo
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Geográfica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Informática
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Economía
  • Matemática
  • Biología
  • Química
  • Física
  • Estadística
  • Derecho
  • Ciencia Política
  • Sociología
  • Trabajo Social
  • Ciencias de la Comunicación
  • Filosofía
  • Lingüística
  • Literatura
  • Historia
  • Antropología
  • Arqueología
  • Psicología
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria: Matemática y Física
  • Educación Secundaria: Filosofía y Ciencias Sociales
  • Educación Secundaria: Lengua y Literatura
  • Educación Secundaria: Computación e Informática
  • Educación Secundaria: Inglés
  • Educación Secundaria: Ciencias Histórico Sociales
  • Educación Secundaria: Ciencias Naturales
  • Educación Física
  • Administración
  • Administración de Empresas
  • Administración de Turismo
  • Negocios Internacionales
  • Administración Pública
  • Marketing
  • Contabilidad
  • Medicina
  • Enfermería
  • Nutrición
  • Obstetricia
  • Odontología
  • Tecnología Médica: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
  • Tecnología Médica: Terapia Física y Rehabilitación
  • Tecnología Médica: Terapia de Lenguaje
  • Tecnología Médica: Radiología
  • Tecnología Médica: Optometría

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