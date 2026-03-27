Perú

BTS en Lima 2026: conoce los precios oficiales con ARMY Membership para sus conciertos del 9 y 10 de octubre

La venta anticipada para fans registrados se abrirá el 7 de abril, con entradas que varían según zona y una opción premium que incluye soundcheck y beneficios adicionales

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Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership.. REUTERS/Kim Hong-Ji
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership.. REUTERS/Kim Hong-Ji

La llegada de BTS a Lima ya tiene precios oficiales y detalles exclusivos para la comunidad de fans. La banda surcoreana presentará dos conciertos el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, con entradas que oscilan entre S/483 y S/851 según zona y modalidad de compra.

La plataforma Ticketmaster confirmó la información y precisó que la primera etapa de venta estará reservada para quienes dispongan de la membresía ARMY Membership a través de Weverse Shop.

La expectativa entre los seguidores del grupo es alta tras la publicación de los precios y la mecánica de la preventa. El acceso anticipado comenzará el 7 de abril a las 10:00 a. m. y permitirá a los miembros de ARMY Membership asegurar su ubicación en uno de los eventos musicales más esperados del año. La venta general se habilitará el 10 de abril en la misma plataforma digital.

¿Cómo ser miembro ARMY?

La preventa otorga prioridad a los fanáticos que cuenten con suscripción activa en Weverse Shop, la aplicación oficial de la banda para la gestión de membresías y compra de productos exclusivos. Para participar, los usuarios deberán tener el número de membresía ARMY disponible y registrado antes de que inicie la venta.

BTS anuncio detalles sobre su concierto en Lima.
BTS anuncio detalles sobre su concierto en Lima.

Zonas y precio de entradas

El sistema de precios publicado por Ticketmaster establece tres zonas principales dentro del estadio. El acceso a campo tiene un valor de S/851, las tribunas de oriente y occidente tienen un costo de S/667, mientras que las tribunas de norte y sur cuestan S/483. Además, se ha confirmado una opción especial denominada Campo Acceso A, que implica un paquete premium con precio de S/2.591 y beneficios adicionales para los asistentes.

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La experiencia en el Estadio San Marcos contará con un escenario central de 360 grados, lo que permitirá visibilidad total y una mayor cercanía del público con los artistas. Este formato se implementará por primera vez en Lima y busca ofrecer una experiencia inmersiva, con cuatro pasarelas en forma de cruz y distribución numerada de asientos para optimizar la organización y comodidad de los asistentes.

¿Qué incluye el Soundcheck Package en la zona Campo Acceso A?

El Soundcheck Package es una de las propuestas más atractivas para los seguidores más dedicados. Este paquete incluye una entrada en la zona preferencial, acceso exclusivo a la prueba de sonido previa al show, un artículo VIP de regalo y un laminado con lanyard distintivo del evento.

Además, otorga prioridad en la compra de merchandising oficial, ingreso anticipado al estadio y un check-in exclusivo con atención diferenciada. Los organizadores informarán los detalles logísticos específicos y los horarios de acceso días previos a los conciertos.

La opción Soundcheck Package, establecida en S/ 2.591, incluye un acceso en Campo Acceso A y garantiza a los compradores beneficios exclusivos para el show de BTS en Lima
La opción Soundcheck Package, establecida en S/ 2.591, incluye un acceso en Campo Acceso A y garantiza a los compradores beneficios exclusivos para el show de BTS en Lima

La gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ representa el regreso del grupo a los escenarios mundiales tras su gira ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ en 2021–2022. Este tour no solo es el más ambicioso para el grupo, sino el más grande en la historia del K-pop, con 34 regiones visitadas, más de 80 fechas y una producción que incluye estadios agotados en Norteamérica, Europa y Asia.

Los organizadores recomendaron a los fans tener su número de ARMY Membership listo antes del inicio de la preventa y consultar regularmente la web oficial del tour para detalles actualizados sobre horarios, accesos y logística. Para la compra de entradas, tanto en preventa como en venta general, el proceso será digital y la organización pidió evitar intermediarios y canales no oficiales para minimizar el riesgo de fraude.

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