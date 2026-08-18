Peruanos en el extranjero ya gestionaron más de 45 mil poderes consulares: ¿cuánto cuesta el trámite?

La plataforma SID-Sunarp ha agilizado el otorgamiento de poderes desde el extranjero, reduciendo hasta en 60 días el tiempo que tomaba este trámite. Foto: Sunarp

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Más de 45.000 peruanos residentes en el extranjero ya utilizaron el servicio de poderes consulares implementado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En total, se han procesado 45.797 documentos mediante 108 consulados peruanos distribuidos en distintos países.

La herramienta permite a los compatriotas realizar desde el extranjero diversas operaciones con efectos legales en el Perú, sin necesidad de viajar al país. Entre los trámites posibles figuran la compraventa de inmuebles y vehículos, así como la gestión de cuentas bancarias y diligencias ante entidades públicas y privadas.

Un trámite que reduce tiempos y gastos

La plataforma digital SID-Sunarp ha permitido acortar considerablemente el tiempo necesario para otorgar poderes desde el exterior. Según la información proporcionada, el sistema puede reducir hasta en 60 días el periodo que anteriormente demandaba este procedimiento.

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El mecanismo también genera un ahorro económico, debido a que utiliza partes electrónicas suscritas digitalmente por el cónsul. De esta manera, se evita tanto la legalización de documentos físicos como el traslado de estos hacia el Perú.

El sistema también reduce costos al eliminar la legalización y traslado físico de documentos hacia el Perú, gracias al uso de partes electrónicas firmadas digitalmente por el cónsul. Foto: Andina

¿Cuánto cuesta inscribir un poder?

La tasa registral establecida por Sunarp asciende a S/ 26,40 por cada apoderado que sea designado en el documento. Este es el monto correspondiente a la inscripción del poder en el registro.

El servicio ha registrado una mayor demanda entre los peruanos que viven en Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Japón y Canadá, países que concentran la mayor cantidad de atenciones realizadas mediante esta modalidad.

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Más operaciones pueden realizarse de forma digital

Ante el incremento de la demanda, los consulados peruanos también incorporaron la presentación electrónica de otros actos relacionados con el Registro de Mandatos y Poderes. Así, los usuarios pueden gestionar digitalmente la revocación, ampliación, sustitución y rectificación de poderes.

El uso de documentos electrónicos fortalece además la seguridad jurídica, debido a que elimina el soporte físico y reduce el riesgo de falsificación de documentos públicos emitidos en el extranjero. La inscripción se realiza mediante mecanismos digitales que permiten preservar la autenticidad del trámite.

La tasa registral de Sunarp es de S/ 26,40 por cada apoderado incluido en el documento. Foto: Congreso

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de gestiones

El mayor número de poderes consulares corresponde a Estados Unidos, con 19.322 documentos gestionados. Le siguen España, con 10.861; e Italia, con 5.623.

El listado continúa con Argentina (1.812), Japón (1.501), Canadá (1.010), Chile (770), Alemania (696), Francia (599) y Suiza (571). En conjunto, estos diez países representan los principales puntos de atención del servicio consular.

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Arnando Subauste es el nuevo jefe de la Sunarp

El Gobierno designó a Armando Miguel Subauste Bracesco como nuevo superintendente nacional de la Sunarp, según la Resolución Suprema N.° 157-2026-JUS, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. El nombramiento se realiza luego de que el cargo quedara vacante y se considerara necesaria la designación de un nuevo titular.

La medida se sustenta en las normas que regulan la organización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Sunarp, además de las disposiciones sobre idoneidad para el ejercicio de la función pública.

El nombramiento de Subauste Bracesco ocurre después de que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Never Patrik Miranda Aburto, mediante la Resolución Suprema N.° 156-2026-JUS, publicada también este miércoles.

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De acuerdo con la norma, Miranda Aburto había sido designado mediante la Resolución Suprema N.° 141-2026-JUS. Tras aceptar su renuncia, el Gobierno dispuso además expresarle su agradecimiento por los servicios prestados. Ambas resoluciones fueron suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.