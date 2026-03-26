Perú

Magaly Medina identifica al hombre que habría coordinado fiesta en Argentina con Said Palao y sus amigos

Onelia Molina expuso a un personaje de nombre Rodrigo Acerbi que aparece en todas las escenas del viaje y que habría coordinado servicios y reuniones con los chicos reality en la despedida de soltero

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Declaraciones de Onelia Molina abren una nueva línea sobre la organización detrás del polémico viaje. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo del llamado ‘Operativo Argentina’ de Magaly Medina sigue creciendo y sumando nuevas revelaciones que cambian el enfoque de la historia. Lo que en un inicio parecía ser solo una serie de imágenes de fiesta protagonizadas por los chicos reality, hoy apunta a una organización mucho más estructurada detrás del viaje. Esta vez, el foco ya no está únicamente en los asistentes, sino en quien habría movido los hilos desde las sombras.

El programa Magaly TV La Firme fue el encargado de destapar la identidad del personaje que aparece de forma constante en las grabaciones del viaje realizado el pasado 13 de marzo en el Delta del Tigre, en Argentina.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

Se trata de Rodrigo Acerbi, un hombre que no solo estuvo presente en las reuniones, sino que, según el reportaje, habría tenido un rol clave en la organización de la polémica jornada que reunió a Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francisco Sierralta.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes difundidas por el programa muestran a este personaje en distintos momentos del viaje. No se trata de una aparición aislada. Por el contrario, su presencia es constante: está en el yate, en la piscina y en diversas reuniones sociales del fin de semana.

Según el reportaje, se le observa con un polo azul y verde, compartiendo con el grupo con total naturalidad, lo que refuerza la idea de que no era un invitado más, sino alguien con un rol más activo dentro de la dinámica del encuentro.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Onelia Molina?

El punto de quiebre en esta historia llegó con las declaraciones de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, quien no dudó en señalar directamente a este personaje.

Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, afirmó, encendiendo la polémica y dando pie a una nueva línea de investigación mediática.

A partir de esa declaración, el programa reconstruyó la participación de Acerbi en cada momento clave del viaje. Las grabaciones lo ubican desde el inicio de las actividades, interactuando con los asistentes y también con las modelos argentinas que participaron en las reuniones, entre ellas Pame Lobato y Jime Nina, quienes aparecen en distintos registros compartiendo con el grupo durante el fin de semana. Su desenvolvimiento en estos espacios —conversando, acercándose y moviéndose con soltura— refuerza la hipótesis de que tenía un rol organizador.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

El reportaje también deja entrever que este tipo de encuentros no serían nuevos para él. En redes sociales, usuarios identificaron fotografías donde se le ve en eventos similares, así como en reuniones y salidas nocturnas en entornos parecidos. Este detalle ha alimentado aún más la narrativa de que existiría una logística detrás de estos viajes, más allá de una simple reunión entre amigos.

Mientras tanto, las imágenes siguen generando repercusiones. En uno de los momentos difundidos, Said Palao aparece disfrutando del ambiente, aunque posteriormente cambia de actitud. Según el programa, incluso habría solicitado que ciertos registros no se difundieran, lo que ha despertado aún más sospechas sobre lo ocurrido durante ese fin de semana. La versión sugiere que no todos los participantes eran conscientes del alcance de las grabaciones ni de quiénes tenían acceso a ellas.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

La figura de Acerbi ha terminado por convertirse en una pieza clave dentro de este rompecabezas. Su presencia en todas las escenas relevantes del viaje ha llevado a que se le señale como el posible “cerebro” detrás del operativo, una hipótesis que, aunque no ha sido confirmada por los involucrados, gana fuerza con cada nueva imagen difundida.

Por ahora, ninguno de los protagonistas ha ofrecido una versión completa sobre lo sucedido ni sobre el verdadero rol de este personaje en la organización del viaje. Sin embargo, el silencio solo ha contribuido a aumentar la expectativa pública, especialmente en redes sociales, donde el tema continúa siendo ampliamente comentado.

Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.
Del viaje a la organización: el nuevo giro del Operativo Argentina que sacude la farándula. Captura: Magaly TV La Firme.

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