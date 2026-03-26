Perú

Puerto Maldonado lleva más de 36 horas sin agua tras caída de rayo: crisis obliga a suspender clases y paraliza actividades

Más de 100 mil personas en Madre de Dios enfrentan desabastecimiento mientras vecinos recolectan lluvia en baldes y tinas para cubrir necesidades básicas en plena emergencia

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Agua - Puerto Maldonado - Perú - 26 marzo
Composición: Infobae Perú

La falta de agua potable en Puerto Maldonado ha generado una situación crítica que ya supera las 36 horas sin servicio continuo, afectando directamente a miles de familias en la capital de Madre de Dios. El problema, originado por un fenómeno climático, ha dejado a la población en una condición de alta vulnerabilidad, especialmente en una zona donde las altas temperaturas hacen indispensable el acceso permanente al recurso hídrico.

Desde la madrugada del miércoles 25 de marzo, el corte del suministro ha trastocado por completo la rutina diaria. Sin acceso al servicio básico, los ciudadanos han tenido que recurrir a medidas improvisadas, como recolectar agua de lluvia en recipientes, mientras esperan una solución que, hasta el momento, no tiene una hora exacta de restablecimiento confirmada por las autoridades.

Caída de rayo dañó sistema eléctrico de planta La Pastora

Un rayo brillante de color blanco-violeta desciende desde un cielo púrpura oscuro sobre edificios y postes eléctricos en una ciudad nocturna
Un poderoso rayo atraviesa el cielo nocturno sobre Tumbes durante la intensa tormenta eléctrica vinculada al inicio del fenómeno de El Niño. (Captura CVN Noticias)

El origen de la emergencia se remonta a una descarga eléctrica que impactó directamente en la infraestructura de la planta de tratamiento La Pastora, administrada por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EPS EMAPAT S.A.). Este evento provocó la falla total de un transformador clave encargado de regular la energía necesaria para el funcionamiento del sistema.

Según explicó la empresa, el equipo afectado —que reduce la energía a 440 voltios— quedó inoperativo tras la caída del rayo, lo que obligó a suspender inmediatamente el servicio en toda la ciudad. En un primer momento, se anunció el reemplazo del transformador y se proyectó que el abastecimiento de agua potable se restablecería durante la noche del mismo miércoles.

Sin embargo, las condiciones climáticas adversas han complicado las labores técnicas. La constante lluvia en la zona ha impedido que el personal especializado de Electro Sur Este ejecute las maniobras necesarias para completar la reparación en el tiempo previsto. Esta situación ha generado retrasos que han prolongado la crisis más allá de lo inicialmente informado.

A pesar de que ya se instaló un nuevo transformador, el sistema aún no logra operar con normalidad, lo que mantiene en vilo a la población, que continúa a la espera de una solución definitiva.

Más de 100 mil personas afectadas y ciudad paralizada

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El impacto de la interrupción del servicio de agua potable en Puerto Maldonado ha sido inmediato y masivo. De acuerdo con reportes locales, más de 100 mil personas se encuentran afectadas por el desabastecimiento, lo que ha provocado la suspensión de clases escolares y el cierre de múltiples negocios y oficinas.

La ausencia de agua no solo dificulta actividades básicas como cocinar o asearse, sino que también ha comenzado a generar problemas de salubridad. En varios sectores de la ciudad, los vecinos han optado por colocar baldes, tinas y otros recipientes en exteriores para recolectar agua de lluvia, que luego utilizan para limpiar sus viviendas o servicios higiénicos.

“Pedimos que solucionen el problema. En esta zona de selva el agua es muy vital, es importante porque hace calor y perjudica en la población mayormente es infantil y juvenil”, manifestó al Rotafono RPP el ciudadano Jesualdo Condori, reflejando la preocupación generalizada.

Otros testimonios evidencian el nivel de afectación. José Luis Valdivia relató que el agua recolectada se está utilizando incluso para limpiar baños, que ya presentan condiciones insalubres tras varios días sin abastecimiento regular. La situación también ha impactado en el comercio local, que se ha visto obligado a paralizar actividades ante la imposibilidad de operar sin este recurso esencial.

Frente a este escenario, EMAPAT ha informado que se viene priorizando la distribución de agua a establecimientos considerados críticos, como hospitales, postas médicas, la sede del Inabif y el Colegio de Alto Rendimiento. No obstante, la medida no alcanza a cubrir la demanda de la población en general.

Mientras continúan las labores técnicas y las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante, la ciudad permanece en una situación de incertidumbre, con miles de familias dependiendo de soluciones temporales para enfrentar la escasez de agua potable.

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