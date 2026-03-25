Perú

Corte de agua para el 27 de marzo: conoce los horarios y cuáles son las áreas afectadas

La disposición tiene como objetivo garantizar la ejecución de trabajos especializados en la red de agua potable, por lo que la empresa Sedapal recomendó a la población prever y almacenar agua con anticipación

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Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció que hay un corte programado de agua potable para este viernes 27 de marzo, que impactará a diversos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio afectará tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales, en el marco de un plan de mantenimiento que busca optimizar la red de distribución y reforzar la seguridad en el abastecimiento para los ciudadanos

La entidad precisó, a través de sus redes sociales, que la interrupción se realizará de forma escalonada y tendrá una duración de varias horas en las zonas previamente informadas.

Además, recomendó a los residentes y propietarios de negocios ubicados en las áreas incluidas en el cronograma adoptar previsiones como almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el periodo sin suministro. El llamado también se extiende a mantener prácticas de uso responsable y evitar el desperdicio del recurso.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La Molina

Urb. Las Colinas de La Molina

Urb. La Capilla

Hora: 3 p. m. - 11:50 p. m.

El Agustino

  • Coop. Universal I, II y III
  • Coop. 5 de Agosto
  • Coop. Los Molles
  • Coop. Los Chancas I
  • Urb. Los Robles
  • Junta de Compradores San Antonio
  • A. H. Los Jardines
  • Urb. Los Ficus I y II
  • A. H. Santa Anita
  • Urb. La Achirana I y II
  • Santa Rosa de Quives
  • P.J. Perales
  • Coop. Manuel Correa
  • Conj. Resid. Recrea
  • Ind. Fundo Puente
  • Coop. Virgen de las Nieves
  • A. H. Los Eucaliptus
  • A. H. Las Lomas de Nocheto
  • A. H. Hijos de Perales
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Nocheto
  • A. H. 8 de Febrero
  • P.J. Virgen del Carmen
  • P.J. Señor de los Milagros
  • P.J. Villa Hermosa
  • Coop. Villa del Mar
  • Hospital Hipólito Unanue
  • Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno
  • A. H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La disposición tiene como objetivo garantizar la ejecución de trabajos especializados en la red de agua potable - Créditos: Freepik.
La disposición tiene como objetivo garantizar la ejecución de trabajos especializados en la red de agua potable - Créditos: Freepik.

Cieneguilla

Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-05, CIE-06, CIE-07, CIE-08, CIE-09 y CIE-10

Hora: 1:01 - 11:50 p. m.

Los Olivos

  • A. H. Enrique Milla Ochoa
  • A. H. San Martín
  • Asociación San Roque

Hora: 12 m - 8 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante: av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de mayo y av. Arequipa

Hora: 12 m - 11 p. m.

Ate

Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate

Cuadrante: A. H. Santa María de Vitarte, A. H. Micaela Bastidas I y III etapa, junta vecinal Virgen de las Mercedes

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La propuesta fue aprobada sin votos en contra
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

  • Inca Manco Cápac I
  • A. H. Mariscal Cáceres
  • A. H San Pedro II
  • A. H. San Pedro
  • A. H. San Pedro I
  • P.J. Santa Fe de Totorita
  • A. H. Santa Fe Alta
  • A. H. Totoritas Parcelas A y B
  • A. H. 1° De Mayo Marginal
  • A. H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores
  • A. H. José María Arguedas
  • AF Los Olivos
  • Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan
  • A. H. Villa Rosario

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Recomendaciones

La principal recomendación es almacenar agua en recipientes limpios y con tapa para evitar contaminantes o la propagación del dengue, priorizando su uso para la higiene básica y la preparación de alimentos.

Durante la suspensión, es fundamental apagar termas eléctricas y bombas de agua para evitar que se quemen por falta de flujo, además de mantener todos los grifos cerrados. Una vez que el servicio retorne, deja correr el agua por unos minutos si presenta turbidez y limpia los filtros de los caños, ya que suelen acumular sedimentos tras los trabajos de mantenimiento en las redes.

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