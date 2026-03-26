¿Cuándo es el próximo Debate Presidencial 2026?: fechas, a qué hora y qué candidatos se enfrentarán en cada bloque

Candidatos expondrán sus planes y responderán a las preguntas ciudadanas. (JNE)

El calendario electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a su etapa más crítica tras una primera jornada marcada por revelaciones polémicas y fuertes cruces verbales entre los aspirantes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la segunda fase del debate presidencial presencial también se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, un espacio donde los candidatos buscarán inclinar la balanza de los indecisos a menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril.

Este segundo tramo del debate oficial es de vital importancia, ya que representa la última gran oportunidad para que las agrupaciones políticas expongan sus planes de gobierno en cadena nacional. A diferencia de las presentaciones individuales o los spots publicitarios, este esquema de interacción obligatoria bajo la moderación de Angélica Valdez y Pedro Tenorio exige que cada postulante demuestre solidez técnica en bloques de tiempo estrictamente controlados. La dinámica busca evitar las generalidades y obligar a los candidatos a aterrizar sus propuestas en soluciones concretas para los problemas estructurales del país.

¿Cuáles son las fechas y el cronograma del debate presidencial?

El evento se desarrollará en tres fechas consecutivas, dividiendo a los candidatos en tres grupos. El horario de inicio está fijado para las 20:00 horas y será transmitido a través de JNE Media y las principales señales de televisión abierta y plataformas digitales:

Lunes 30 de marzo: Primera fecha de la segunda fase (Candidatos del Bloque A).

Martes 31 de marzo: Segunda fecha de la segunda fase (Candidatos del Bloque B).

Miércoles 1 de abril: Cierre del ciclo oficial de debates (Candidatos del Bloque C).

Formato permite la exposición de las propuestas de tres candidatos elegidos por sorteo.

El Jurado Nacional de Elecciones ha diseñado un formato de cuatro bloques para maximizar la interacción. En el primer bloque, cada candidato tendrá un minuto para exponer su propuesta principal, seguido de dos minutos y medio de debate abierto con sus compañeros de terna. El segundo bloque es quizás el más esperado: la pregunta ciudadana. Ciudadanos de diversas regiones del país lanzarán interrogantes grabadas previamente, obligando a los candidatos a salir de su “burbuja” limeña.

El tercer bloque profundiza en uno de los ejes temáticos mediante réplicas y contrarréplicas, mientras que el cuarto bloque está reservado para el “mensaje final” o “minuto de oro”. En este espacio, el postulante se dirige directamente a la cámara para pedir el voto y resumir su visión de país. Cabe destacar que la modalidad es estrictamente presencial y la inasistencia se considera una falta grave a la transparencia democrática.

¿Qué temas se debatirán en la segunda fase?

Si en la primera jornada el eje central fue la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, esta segunda etapa vira hacia el motor del país: la economía y la formación del capital humano. Los temas seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas y el JNE son:

Educación, Innovación y Tecnología: Los candidatos deberán explicar cómo planean cerrar la brecha de infraestructura educativa, mejorar la calidad de la enseñanza pública y fomentar la investigación científica para que el Perú sea competitivo en la era digital. Empleo, Desarrollo y Emprendimiento: En un país con niveles de informalidad cercanos al 75%, este bloque es crucial. Se esperan propuestas sobre beneficios tributarios para MYPES, formalización laboral, grandes proyectos de inversión y programas de generación de empleo juvenil.

Candidatos a la presidencia de Perú posan durante un debate este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

¿Quiénes se enfrentarán el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril?

El 30 de marzo, se enfrentarán:

Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno

George Forsyth, candidato por Somos Perú

Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú

Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad

Alex Gonzales, candidato por Partido Demócrata Verde

Carlos Espá , candidato por Partido Sí Creo

Yonhy Lescano , candidato por Cooperación Popular

Walter Chirinos , candidato por PRIN

Ronald Atencio, candidato por Alianza Electoral Venceremos

Fernando Olivera , candidato por Frente de la Esperanza 2021

Carlos Álvarez , candidato por País para Todos

Enrique Valderrama, candidato por Partido Aprista Peruano

El 31 de marzo será el turno de:

Herbert Caller, candidato por Patriótico del Perú

Mesías Guevara, candidato por Partido Morado

Roberto Sánchez , candidato por Juntos por el Perú

Paul Jaimes , candidato por Progresemos

Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular

Rafael López Aliaga , candidato por Renovación Popular

Marisol Pérez Tello, candidata por Primero la Gente

Mario Vizcarra , candidato por Perú Primero

Charlie Carrasco, candidato por Demócrata Unido Perú

Vladimir Cerrón , candidato por Perú Libre

Francisco Diez Canseco, candidato por Perú Acción

El 1 de abril, participarán:

Ricardo Belmont , candidato por Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde , candidato por Libertad Popular

José Luna , candidato por Podemos Perú

César Acuña , candidato por Alianza para el Progreso

Wolfgang Grozo, candidato por Partido Político Integridad Democrática

Rosario Fernández , candidata por Un Camino Diferente

Jorge Nieto , candidato por Partido del Buen Gobierno

Armando Massé , candidato por Partido Democrático Federal

Alfonso López Chau , candidato por Ahora Nación

Antonio Ortiz , candidato por Salvemos al Perú

José Williams, candidato por Avanza País