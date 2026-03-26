Paul Jaimes propone pena de muerte para sicarios y violadores: “Encañonaron y quisieron asesinar a mi hija”

En el Debate Presidencial 2026, el candidato Paul Jaimes Blanco del partido Progresemos expone sus propuestas sobre seguridad ciudadana. Basado en una trágica experiencia personal, propone la pena de muerte para sicarios y violadores, y plantea el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos | Canal N

Durante la tercera fecha del debate presidencial, el candidato de Progresemos, Paul Jaimes Blanco, propuso la aplicación de la pena de muerte para casos de sicariato y violación de menores de edad. Según el candidato, estas medidas forman parte de su estrategia para enfrentar la delincuencia en el país. “Hoy vamos a cambiar esta historia, vamos a retroceder a esta delincuencia, vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte”, señaló durante su intervención.

La propuesta contempla que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como mecanismo para implementar la pena capital. Jaimes Blanco argumentó que el endurecimiento de las sanciones es necesario frente a la criminalidad que afecta a la ciudadanía y al país. “Cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia”, agregó, refiriéndose a su experiencia personal.

Paul Jaimes propone pena de muerte para sicarios y violadores tras intento de asesinato a su hija. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Tv Perú/Agencia Andina)

Seguridad ciudadana y testimonio personal

El candidato fundamentó su postura en un hecho cercano: un intento de asesinato contra su hija. “Hace un tiempo encañonaron también a mi hija, la quisieron asesinar y es por eso que te digo… que estos delincuentes ya no merecen vivir”, afirmó. Este testimonio fue utilizado como eje de su discurso sobre la urgencia de medidas más severas contra la criminalidad.

Jaimes Blanco vinculó su propuesta de pena de muerte con un mensaje de seguridad ciudadana más amplio, buscando conectar con el electorado mediante la emoción y la experiencia personal. Señaló que la ciudadanía merece políticas que prioricen la protección de las víctimas y la disuasión de delitos graves, insistiendo en que su enfoque busca “cambiar la historia” frente a la delincuencia.

El candidato presidencial de Progresemos es paul Jaimes- Foto: Canal N

Propone S/100 mil de recompensa

Durante la tercera fecha del debate presidencial, el candidato de Progresemos, Paul Jaimes, propuso recompensar a los policías que capturen delincuentes con S/100 mil y otorgarles ascensos inmediatos. La iniciativa forma parte de su plan de seguridad ciudadana y busca incentivar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.

En el mismo debate, Jaimes Blanco anunció medidas para los mineros que opten por la formalización de sus actividades, asegurando que recibirán “licencias de por vida” y protección frente al crimen organizado. No obstante, aclaró que estas autorizaciones de largo plazo no aplicarán en la zona de la selva peruana, enfatizando que el Estado “está para protegerlos”.

El candidato también detalló su enfoque en prevención del delito entre los jóvenes. Propuso acompañarlos desde la escuela con apoyo de psicólogos y psiquiatras, con el objetivo de evitar que caigan en conductas delictivas y contribuir a combatir problemas de ansiedad y depresión. Según Jaimes, estas políticas buscan atender factores sociales y emocionales que inciden en la criminalidad futura.