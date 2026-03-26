Lo que no se vio del debate presidencial: peleas entre apristas y fujimoristas, música y despliegue con muñecos y bombardas

Uso del espacio público como escenario de competencia política y mediática. (Composición: Infobae / Captura de videos / X / Instagram: nowwhereboy)

La tarde del miércoles 25 de marzo transcurre con tensión en los alrededores del Centro de Convenciones de Lima. Desde horas previas al inicio del debate presidencial, grupos de simpatizantes de distintas agrupaciones políticas ocupan calles y avenidas cercanas, con pancartas, banderas y consignas que buscan marcar presencia en una jornada decisiva. El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convoca a 12 aspirantes a la presidencia en un momento en el que la inseguridad, la corrupción y la desconfianza ciudadana dominan la agenda pública.

A medida que se acerca la hora del debate, el ambiente en la zona se vuelve más activo que en jornadas anteriores. La avenida Aviación y los accesos a la estación La Cultura concentran a cientos de personas que esperan la llegada de sus candidatos. La movilización no solo responde al respaldo político, también busca influir en el clima que rodea a los postulantes antes de su exposición ante el electorado.

El despliegue de seguidores, sin embargo, no transcurre sin incidentes. En medio de la concentración, se registran momentos de fricción entre grupos rivales, lo que obliga a reforzar la vigilancia en la zona para evitar que la situación escale.

Enfrentamientos en la previa del debate

Imágenes de un tenso altercado ocurrido en el distrito de San Borja entre simpatizantes de los partidos políticos APRA y Fuerza Popular. La manifestación escaló a empujones y enfrentamientos verbales en la vía pública. | Canal N

Un altercado se registra entre simpatizantes del Partido Aprista Peruano y Fuerza Popular en los exteriores del Centro de Convenciones. El incidente, descrito como breve, ocurre en medio del desplazamiento de ambas agrupaciones hacia puntos cercanos al recinto donde se desarrollará el debate.

Según reportes desde el lugar, la confrontación incluye empujones e intercambio de palabras entre los asistentes, sin que se reporten daños mayores. La presencia de agentes del orden permite contener la situación en pocos minutos, aunque el episodio refleja el clima de confrontación que rodea el proceso electoral.

Testigos en la zona refieren que el enfrentamiento se produce en un contexto de alta concentración de personas, donde cada grupo intenta ganar visibilidad frente a los medios y otros simpatizantes.

Despliegue de simpatizantes y ambiente festivo

Un vistazo a la colorida y apasionada fiesta democrática que se vivió en Lima durante la antesala de un debate presidencial. Banderas, cánticos y curiosas botargas de los principales partidos políticos llenaron las calles, mostrando el fervor de los seguidores.

Mientras algunos sectores protagonizan tensiones, otros grupos optan por una puesta en escena más festiva. Simpatizantes de Fuerza Popular se concentran con un muñeco de Alberto Fujimori, además de banderas, globos, bombardas y pancartas que identifican a la agrupación.

En paralelo, seguidores del Partido del Buen Gobierno, que postula a Jorge Nieto, ocupan tramos de la avenida Aviación con una propuesta distinta. Con tarolas, peluches y botargas, generan un ambiente que busca destacar sobre otras agrupaciones presentes en el lugar.

“Armaron la fiesta en la avenida Aviación”, se reporta desde el punto de concentración, donde los simpatizantes esperan la llegada de su candidato. La presencia de estos elementos convierte el espacio público en un escenario de competencia simbólica entre organizaciones políticas.

Otros grupos también recurren a elementos llamativos. Se observan peluches, muñecos y símbolos que identifican a cada partido, en un intento por captar la atención tanto de asistentes como de la cobertura mediática.

Llegada de candidatos y expectativa ciudadana

El candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, llegó al Centro de Convenciones de Lima para el debate y, portando un 'pututo', afirmó ser el único postulante en acudir a todas las invitaciones a debatir en el país. Explicó sus propuestas para combatir la corrupción. | Exitosa

En medio de este contexto, los candidatos comienzan a arribar al Centro de Convenciones. Entre ellos, Herbert Caller, postulante por el Partido Patriótico del Perú, quien llega acompañado de un pututo, un instrumento tradicional que utiliza como parte de su presentación.

La escena previa refleja un aumento en la movilización respecto a días anteriores. “Panorama más movido en la previa a la tercera jornada que el día de ayer”, se señala desde el lugar, en referencia al incremento de asistentes y actividades en los exteriores del recinto.

La expectativa se centra ahora en el desarrollo del debate, donde los aspirantes deberán exponer sus propuestas frente a millones de ciudadanos. En las calles, sus seguidores continúan marcando presencia, en una jornada donde la política se vive tanto dentro como fuera del escenario principal.