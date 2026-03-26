Jimmy Santy lanza dura crítica contra 'Yo Soy' y lo tilda de "programa basura": "Los desvían del camino que debería ser”

Jimmy Santy califica a 'Yo Soy' como un programa basura y advierte del daño a jóvenes artistas en la música peruana.

En medio de la conferencia de prensa por el aniversario artístico de Lucía de la Cruz, Jimmy Santy generó controversia al declarar que ‘Yo Soy’ es un “programa basura” que, lejos de impulsar a los jóvenes artistas, los aleja del verdadero camino del desarrollo musical en el Perú.

Sus palabras provocaron una ola de reacciones en redes sociales, dividiendo a quienes comparten su crítica y quienes defienden el espacio conducido por Latina TV como una vitrina para nuevos talentos.

El cantante peruano fue tajante al criticar el formato de imitación de Latina TV durante la conferencia por el 61° aniversario musical de Lucía de la Cruz. Considera que el reality desvaloriza el esfuerzo de los artistas con trayectoria y desvía a los nuevos talentos de su desarrollo profesional.

Un debate sobre la televisión y el valor de la carrera artística

Invitado a compartir su postura tras un comentario de Lucía de la Cruz sobre la falta de apoyo a los nuevos talentos y la existencia de “argollas” en el ambiente musical, Jimmy Santy no dudó en señalar directamente a los realities de imitación y a la televisión actual: “En Perú, estamos viviendo un momento bastante difícil para el artista verdadero. Tenemos una televisión perjudicial, programas que son una basura, repetitivos, como ‘¿Qué culpa tiene Fatmagül?’ y ‘Yo soy’”.

El cantante peruano critica que los realities de imitación desvían a nuevos talentos del verdadero desarrollo artístico.

El intérprete de ‘Chin Chin’ argumentó que, antes de la aparición de estos formatos, los artistas eran “valorados por la carrera” y que existía un respeto ganado por el esfuerzo y la trayectoria. “No es lo mismo un soldado nuevo que una persona como la señora (Lucía) o como yo. Tenemos galones ganados en batallas en el mundo, dentro de Perú”, sostuvo.

Para Santy, programas como ‘Yo Soy’ perjudican a los jóvenes músicos en lugar de impulsarlos: “Esos señores de ‘Yo soy’, por hacer dinero, jalan a cualquier muchacho que tiene talento, lo tiene, pero los desvían del camino que debería ser porque en Perú sí hay mucho talento”.

El artista también denunció la falta de apoyo en la industria musical local, señalando que incluso músicos consagrados como él se ven afectados por la indiferencia y la transformación del sistema radial.

“Nunca han tocado nada de los 10 temas (de mi nuevo disco). Qué pena porque quieren cobrar. En algún momento se malogró el camino de los locutores de antes, que ibas con tu disco y lo ponían al gusto del público y, si al público le gustaba, se quedaba en la programación. Ahora la programación es todo automático. No saben nada, solo aprietan un botón y ya están programados todos los artistas extranjeros”, lamentó.

Jimmy Santy reiteró su llamado a que las figuras consolidadas respalden a los nuevos artistas y que se priorice el apoyo a los talentos nacionales frente a lo que considera “falsedades” como los realities de imitación. “Tenemos que hacer un esfuerzo, antes de irnos al otro lado, de que retornemos un poco a eso, a apoyar al nacional. Somos peruanos todos, tenemos talentos peruanos maravillosos que tenemos la obligación, los que ya hemos hecho carrera, de apoyar. Pero no falsedades como la gente de ‘Yo soy’. Yo sí apoyo al artista nacional”, sentenció.

Lucía de la Cruz hospitalizada de emergencia tras la conferencia

El evento donde se dieron estas declaraciones estuvo marcado por la preocupación por la salud de Lucía de la Cruz, quien fue hospitalizada de emergencia el mismo 25 de marzo poco después de la conferencia. La cantante criolla fue trasladada al hospital María Auxiliadora tras sufrir una fuerte infección que elevó su presión arterial y provocó que, según su manager, “entrara como en coma” por unos minutos antes de reaccionar.

Hospital María Auxiliadora emite comunicado sobre el estado de salud de Lucía de la Cruz. Difusión.

El comunicado oficial del hospital confirmó que Lucía se encuentra en la unidad de trauma shock bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario. Su familia y entorno pidieron oraciones y agradecieron el apoyo del público.

Jimmy Santy y sus críticas recurrentes a los imitadores y ‘Yo Soy’

No es la primera vez que Jimmy Santy arremete contra el formato de ‘Yo Soy’ y el fenómeno de los imitadores. En mayo del año pasado, cuando Latina anunció el regreso del programa, el cantante ya había manifestado su malestar por el impacto laboral y artístico de la proliferación de imitadores en la escena local.

Santy sostuvo que los imitadores ofrecen tarifas más bajas y ocupan espacios que antes eran de músicos con carrera, reduciendo las oportunidades para los artistas originales. “Todos ellos me han fregado el negocio, yo he trabajado por diez años en los casinos y ahora ellos son famosos, le quitan la oportunidad a un verdadero artista; pues cobran poco”, afirmó en aquel momento.

'Yo Soy' regresó el 2025 con una nueva temporada, liderando el rating de los sábados.

El cantante también criticó el uso de nombres de artistas consagrados en los shows de imitación y calificó esta práctica de “publicidad engañosa”. Si bien reconoció que la imitación es válida como entretenimiento, insistió en que no debe desvalorizar el esfuerzo de quienes han construido una carrera real.