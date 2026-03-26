Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana. IG

La polémica que envuelve a Celine Aguirre ha escalado a nivel judicial. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra la actriz, quien es acusada de presunto delito de discriminación “en agravio de la población afroperuana” por sus comentarios durante una dinámica en el reality ‘La Granja VIP Perú’.

El caso ha generado indignación, debate y una rápida reacción tanto de la Fiscalía como de la propia Aguirre, que emitió disculpas públicas tras la ola de críticas.

Fiscalía abre investigación: pericia psicológica y testimonios en curso

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos confirmó que el despacho del fiscal Luis Valdivia ha dispuesto el inicio de la investigación preliminar contra Celine Aguirre.

Entre las primeras diligencias, se ha ordenado “una pericia psicológica” a la actriz, así como la declaración del representante del medio donde se transmitió el programa y de los testigos presentes en el set.

El objetivo es esclarecer los hechos ocurridos durante la emisión del reality, cuando Aguirre relacionó a la población de Chincha con el consumo de animales domésticos, específicamente gatos, en un comentario considerado racista por los espectadores y la producción.

Celine Aguirre enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto delito de discriminación tras su comentario en La Granja VIP. @Fiscalía.

El episodio en ‘La Granja VIP’: el comentario que lo desencadenó todo

Todo ocurrió durante un juego de charadas en 'La Granja VIP’, transmitido por Panamericana Televisión. Ante la combinación de las palabras “Chincha” y “gato”, Celine Aguirre soltó la polémica frase: “Dijeron chinchana, la palabra Chincha (…) Dijeron gato, porque los negros comen gato, con todo respeto”.

El comentario provocó un silencio inmediato en el set y la reacción de la producción, que optó por cortar el audio y cambiar el enfoque de las cámaras, interrumpiendo la transmisión en YouTube.

Sin embargo, el momento fue grabado, viralizado en redes sociales y ampliamente repudiado por usuarios, colectivos y figuras públicas, quienes exigieron una sanción ejemplar.

Ola de críticas y presión mediática

El video del incidente se difundió rápidamente en redes sociales, donde la reacción de los compañeros de Aguirre fue de sorpresa y desconcierto. Muchos usuarios consideraron que, más allá de la intención, las palabras perpetúan estereotipos y prácticas discriminatorias que deben ser erradicadas de los medios y el entretenimiento.

La presión social llevó a que la producción del reality suspendiera temporalmente la transmisión, mientras se evaluaba el futuro de Aguirre en el programa. Paralelamente, la actriz fue trasladada a una clínica tras sufrir una descompensación de salud, siendo diagnosticada con traqueítis aguda.

Disculpas públicas de Celine Aguirre: “Asumo la responsabilidad”

Ante la magnitud de la polémica, Celine Aguirre recurrió a sus redes sociales para pedir perdón.

“Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha”, escribió en su comunicado.

Reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y se comprometió a ser más cuidadosa en el futuro:

“No fue mi intención ofender ni faltar el respeto; sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto”, añadió.

Celine Aguirre publica disculpa pública en Instagram, reconoce error y asume responsabilidad por las palabras ofensivas.

Salida de ‘La Granja VIP’ por problema médico

Tras el escándalo, los conductores de La Granja VIP, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, anunciaron la salida de Celine Aguirre del reality, argumentando problemas de salud.

En un video de despedida, la actriz confirmó que no podría continuar en la competencia: “No voy a poder seguir más en la competencia, no por mí. Estoy en la clínica desde ayer”, expresó entre lágrimas.

La producción aclaró que, si bien la salida fue motivada por una descompensación médica, la continuidad de Aguirre en el programa dependería exclusivamente de su recuperación y, posiblemente, de la presión social tras el incidente.

Celine Aguirre se despidió de 'La Granja VIP' por problemas de salud, lo que la obligó a abandonar el programa según indicación médica.