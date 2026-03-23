Celine Aguirre pide disculpas tras causar indignación por comentarios racistas en 'La Granja VIP': “Mis palabras fueron inapropiadas"

Celine Aguirre causa indignación en redes tras comentario racista durante una dinámica en 'La Granja VIP'.

La última semana de ‘La Granja VIP’ estuvo marcada por una fuerte controversia que trascendió el set de grabación. Celine Aguirre, actriz y participante del reality, quedó en el centro de la polémica tras pronunciar un comentario racista durante un juego grupal, lo que provocó la suspensión inmediata de la transmisión y una ola de indignación en el público y los propios concursantes.

El comentario que encendió la polémica y la reacción del reality

El incidente se produjo durante una dinámica de charadas en la que Aguirre, al asociar las palabras “Chincha” y “gato”, declaró: “Dijeron chinchana, la palabra Chincha... dijeron gato, porque los negros comen gato, con todo respeto…”. La frase, emitida en tono de broma, dejó en silencio a los presentes y motivó una reacción inmediata de la producción, que optó por cortar el audio y cambiar el encuadre de las cámaras hacia el exterior de la casa. Finalmente, la transmisión en vivo por YouTube se suspendió.

En el clip difundido en TikTok por el canal Farándula Lorcha, se aprecia el momento exacto en que Celine Aguirre, hermana gemela de Marisol Aguirre, realiza el comentario en la cocina, mientras todos los participantes jugaban a la charada. Ante la frase, varios compañeros soltaron expresiones de sorpresa y el ambiente quedó en silencio.

El video muestra cómo la producción decide cortar el audio y llevar las cámaras a exteriores, interrumpiendo la transmisión en YouTube. El incidente fue calificado de inmediato como posible motivo de “funa” en redes sociales. La reacción de los compañeros de Aguirre fue de sorpresa y desconcierto. Ninguno respondió de inmediato, y la incomodidad se palpó en el ambiente.

En plena transmisión en vivo de 'La Granja VIP', la actriz Celine Aguirre hace un controversial comentario sobre la gente de Chincha y el consumo de gatos, lo que provocó que la producción cortara el audio y suspendiera la señal de YouTube. Video: TikTok @farandula.lorcha

El corte abrupto de la señal evidenció la gravedad del episodio y la necesidad de actuar rápidamente ante un comentario de ese calibre en un espacio abierto al público. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios y colectivos exigieron una respuesta firme por parte de la producción, señalando que frases como la de Aguirre perpetúan estereotipos y discriminación.

Horas después del escándalo, la situación de Aguirre dio un giro inesperado. La actriz fue trasladada a una clínica local tras sufrir una descompensación de salud. Según informó la producción y el participante Miguel Vergara, su permanencia en el reality quedó en suspenso, dependiendo de su recuperación médica.

Disculpas públicas y el mea culpa de Celine Aguirre

Frente a la presión social y la magnitud de la polémica, Celine Aguirre reapareció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, la actriz pidió perdón de manera explícita y reconoció la inadecuación de sus palabras: “Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha”.

Aguirre sostuvo que no fue su intención faltar el respeto ni ofender, pero asumió la responsabilidad por el impacto de sus declaraciones. “Entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto”, concluyó la actriz en su pronunciamiento.

La actriz Celine Aguirre emitió un comunicado en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por un comentario que hizo sobre la gente de Chincha y los gatos, el cual generó una gran controversia. Video: Tiktok @riclatorrez

El tiktoker Ric La Torre destacó en sus redes el alcance de la disculpa, señalando que Aguirre reconoció el error y prometió prestar mayor atención al impacto de sus palabras. El influencer subrayó que la actriz permanece en evaluación médica tras su salida del reality, y que la expectativa pública se mantiene sobre el posible regreso de Aguirre a ‘La Granja VIP’ y las medidas que la producción adoptará tras el incidente.

Su comunicado no detuvo la discusión en redes, donde la indignación continuó creciendo y muchos usuarios consideraron que las palabras de Aguirre reflejan prejuicios estructurales que deben erradicarse de los medios y el entretenimiento.

Celine Aguirre publica disculpa pública en Instagram, reconoce error y asume responsabilidad por las palabras ofensivas.

La controversia también planteó interrogantes sobre el rol de la producción y su capacidad para responder de manera adecuada ante situaciones de discriminación en espacios televisivos. La decisión de suspender la transmisión fue vista por algunos como un paso correcto, aunque se demandaron acciones concretas para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.

En cuanto al futuro de Aguirre en ‘La Granja VIP’, la producción dejó en claro que su regreso dependerá exclusivamente de su recuperación médica, aunque la presión social podría dificultar su reintegración al reality.