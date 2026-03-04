Perú podría convertirse en pionero regional al incorporar la vacuna nonavalente contra el VPH

La ausencia del Plan Nacional de Vacunación contra el VPH en 2024 pone en riesgo la cobertura inmunológica infantil en Perú. SALUD RABIZO/ SALUDORRIBUS

Más de 1,6 millones de niñas, niños y adolescentes peruanos de entre 10 y 18 años permanecen sin recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), lo que ha encendido las alertas en el sector salud y entre asociaciones civiles.

Según la directora de la Asociación Esperantra Pacientes, Karla Ruiz de Castilla, el Ministerio de Salud (MINSA) no ha publicado el Plan Nacional de Vacunación contra el VPH para el presente año, a diferencia de años anteriores en los que este instrumento se difundía a inicios de año.

Esta ausencia afecta la programación y la eficiencia de una de las intervenciones clave para la prevención del cáncer de cuello uterino.

El Perú mantiene a más de 1,6 millones de menores sin vacunación contra el VPH

El Día Internacional de Concientización contra el VPH, conmemorado el 4 de marzo, evidenció el vacío de planificación técnica para la vacunación de esta población prioritaria.

Ruiz de Castilla advirtió que la falta de un plan vigente obstaculiza la asignación de recursos, la organización de la distribución de dosis y el seguimiento de los avances en cobertura.

Según la representante, contar con una hoja de ruta pública permitió en 2024 y 2025 superar las metas nacionales de inmunización, pero en este momento no existe un marco que garantice la continuidad de los logros alcanzados.

El Ministerio de Salud peruano no ha difundido una hoja de ruta clara, lo que interrumpe la organización de campañas clave de salud pública. (Becton, Dickinson and Company via AP)

El vacío en la planificación sanitaria compromete la cobertura de vacunación contra el VPH

La información oficial del MINSA y los registros de RENIEC confirman la existencia de una brecha de más de 1,6 millones de menores no vacunados.

Ruiz de Castilla subrayó que esta situación exige una planificación explícita y sostenida, especialmente porque la Ley 32501 ya establece la vacunación gratuita contra el VPH para personas que viven con VIH, tuberculosis e inmunosupresión, además de la población adolescente.

La ausencia de un plan nacional no solo implica un retroceso en la política de prevención del cáncer, sino que debilita la coherencia normativa y limita la rendición de cuentas de las autoridades.

Además, compromete el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano para contribuir a la eliminación del cáncer de cuello uterino al 2030, en línea con la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud.

La falta de planificación sanitaria limita el seguimiento del avance en la vacunación contra el VPH, según advierten organizaciones civiles como Esperantra. Crédito: freepik

El Día Internacional de Concientización contra el VPH refleja rezagos en la planificación nacional

Ruiz de Castilla planteó la necesidad de que el Ministerio de Salud informe sobre el estado y el cronograma de incorporación de la vacuna nonavalente contra el VPH en el Esquema Nacional de Vacunación.

Esta vacuna ya se encuentra disponible en América Latina a través del Fondo Rotatorio de la OPS y ha sido adoptada por países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y Reino Unido. La vocera destacó que el Perú podría convertirse en pionero regional si incorpora este biológico en su esquema público.

La situación actual refleja la urgencia de aprobar un plan nacional que garantice la continuidad de la inmunización contra el VPH y permita atender a quienes aún no han sido vacunados.

Organizaciones civiles y profesionales de la salud insisten en la importancia de restablecer la planificación técnica como base para mantener y ampliar la protección frente a esta infección y sus consecuencias en la salud pública.