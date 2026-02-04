Perú

Cuidado con los que comes: INEN advierte que estos cinco habitos de cocina aumentan el riesgo de cáncer

Por el Día Mundial contra el Cáncer, el organismo de salud recordó que la prevención incluye una dieta balanceada, actividad física y chequeos médicos oportunos

Especialista del INEN alerta sobre prácticas alimentarias que aumentan el riesgo de cáncer. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación balanceada y la práctica regular de actividad física, puede reducir el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Así lo señaló el doctor Luis Álvarez Rodríguez, director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en conversación con Andina.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el especialista explicó que existen prácticas cotidianas en la preparación y consumo de alimentos que, aunque suelen considerarse inofensivas, pueden incrementar el riesgo de esta enfermedad si se realizan de manera frecuente. Estas advertencias fueron formuladas durante actividades de sensibilización organizadas por el INEN.

El funcionario subrayó que la prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces frente al cáncer y que esta empieza en el hogar, con decisiones relacionadas a la alimentación, la forma de cocinar y los hábitos diarios de las personas.

Uso de plásticos para calentar alimentos

Uno de los primeros riesgos señalados por el INEN está relacionado con calentar los alimentos en recipientes de plástico dentro del microondas. Según el especialista, cuando estos materiales se exponen a altas temperaturas pueden liberar toxinas que se impregnan en la comida y que, con el tiempo, pueden predisponer al desarrollo de cáncer.

Ante ello, se recomienda utilizar recipientes de vidrio resistentes al calor para recalentar alimentos. Esta práctica reduce la exposición a sustancias químicas que no forman parte natural de los alimentos y que pueden tener efectos nocivos para la salud.

Otro aspecto abordado fue la cocción inadecuada de las carnes rojas. El médico precisó que cuando estas se cocinan en exceso o se exponen directamente al fuego durante mucho tiempo, se generan compuestos químicos como las aminas heterocíclicas y las nitrosaminas, los cuales han sido identificados como factores de riesgo para algunos tipos de cáncer, en especial el de colon.

Calentar comida en recipientes de plástico podría aumentar el riesgo de cáncer, advierte INEN. (Foto: Difusión)

Aceite guardado y alimentos ultraprocesados

Reutilizar aceite para freír alimentos también fue señalado como una práctica riesgosa. De acuerdo con el especialista del INEN, recalentar el aceite de manera reiterada favorece la liberación de sustancias químicas que pueden aumentar el riesgo de cáncer.

Álvarez Rodríguez indicó que el aceite debe desecharse cuando presenta un color muy oscuro o mal olor, y que, de ser estrictamente necesario, solo debería reutilizarse una vez como máximo. Estudios citados por el INEN señalan que el consumo de alimentos preparados con aceites reciclados incrementa el riesgo de enfermedades.

Asimismo, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados fue advertido como otro factor de riesgo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a estos productos como carcinógenos del tipo 1 debido a la presencia de sustancias como las nitrosaminas. El especialista aclaró que no se trata de eliminarlos por completo, sino de moderar su consumo.

Reutilizar aceite para cocinar puede aumentar el riesgo de cáncer, advierten especialistas. (Foto: Difusión)

Cinco hábitos que elevan el riesgo de cáncer

De acuerdo con lo expuesto por el INEN, los principales hábitos de cocina que pueden incrementar el riesgo de cáncer son los siguientes:

  • Calentar alimentos en recipientes de plástico dentro del microondas.
  • Cocinar carnes rojas en exceso o directamente al fuego.
  • Reutilizar aceite de manera repetida para frituras.
  • Consumir de forma frecuente alimentos ultraprocesados como embutidos.
  • Ingerir productos que contengan colorante rojo FD&C n.º 3 (eritrosina).

Sobre este último punto, el doctor Álvarez Rodríguez explicó que, si bien no existe evidencia concluyente en humanos, estudios en animales de laboratorio han mostrado efectos adversos. Por ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dispuso eliminar este colorante de productos de consumo humano.

En el Perú, el Ministerio de Salud ha recomendado evitar el consumo del colorante rojo n.º 3, presente en algunos alimentos y bebidas ultraprocesadas, debido a sus posibles implicancias para la salud.

Chequeos preventivos

El especialista brindó estas recomendaciones durante la instalación del Boulevard de la Prevención en la sede del INEN, ubicada en el distrito de San Borja. Esta feria informativa tiene como objetivo promover estilos de vida saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer.

Álvarez Rodríguez destacó la necesidad de que las personas se realicen chequeos preventivos de manera periódica, ya que identificar la enfermedad en etapas tempranas permite mejorar significativamente el pronóstico y las opciones de tratamiento.

