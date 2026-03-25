Perú

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

En conversación con Infobae Perú, el actor mexicano se sincera sobre su llegada al país, el trabajo junto a su coprotagonista y el recibimiento del público peruano.

Guardar
Rodrigo Brand es protagonista de 'Valentina Valiente' junto a Mayra Goñi. Composición Infobae Perú/ Latina / IG
Rodrigo Brand es protagonista de 'Valentina Valiente' junto a Mayra Goñi. Composición Infobae Perú/ Latina / IG

El actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de la telenovela Valentina Valiente, conversó en exclusiva con Infobae Perú sobre su experiencia trabajando en Lima, la buena acogida del público y la química que ha logrado con su coprotagonista, Mayra Goñi. Además, se refirió a los rumores que los vinculan de forma sentimental, aclarando que son solo amigos y el gran cariño que le tiene.

- Rodrigo, ya en Lima hace buen tiempo. ¿Cómo has sentido la acogida del pública tras el estreno de ‘Valentina Valiente’?

Muy buen, estoy muy contento, muy entusiasmado y agradecido por la actitud del público, espero que siga viendo la novela.

- ¿Cómo han sido las grabaciones de la telenovela?

Bueno, grabar una telenovela siempre tiene sus retos por no hacerse de forma cronológica, pero estoy muy contento. El elenco me recibió de una manera muy linda y eso ha ayudado mucho. La química es buena.

- ¿Cómo ha sido trabajar con Mayra Goñi, tu coprotagonista?

Increíble. Nos llevamos superbién. Es una gran actriz, gran cantante. Yo la quiero mucho, la admiro también. Estoy muy agradecido con ella y con el elenco, por la forma en la que me han recibido y por hacerme las cosas mucho más fáciles por acá.

- ¿Te ha sorprendido que te involucren con ella a raíz de unas imágenes que salieron en un programa de farándula (Magaly TV La Firme), donde se les ve juntos?

Lo tomo como lo que es. Al final, uno sabe perfectamente que eso viene un poco de la mano con la carrera. Qué te puedo decir. Es así la farándula, como tú lo llamas, viene de la mano a esto.

¿Son solo amigos con Mayra Goñi?

Somos amigos, sí, muy buenos amigos.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina
Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina

- ¿Cómo fue el proceso para llegar a Lima para al protagónico de ‘Valentina Valiente’? Cuándo inicio el primer contacto...

Fue a finales del año pasado cuando me contactó Miguel Zuloaga (productor de TV) por redes sociales. Me escribió sobre la idea que tenía y luego tuve conversaciones con él y con Guillermo Lay, de Chasqui Producciones. Noté mucho entusiasmo de su parte para que formara parte del proyecto y eso me motivó. Yo ya tenía ganas de salir de mi zona de confort en México e internacionalizar mi carrera, así que lo vi como una oportunidad en mi vida y la tomé.

- ¿Eras consciente de la cantidad de seguidores que tienes en Perú?

Sabía que había gente que me seguía por las telenovelas mexicanas, me escribían personas de Lima y otras partes de Perú, pero te mentiría si dijera que tenía una noción clara de la comunidad que había aquí. La verdad es que no.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia con el público y la prensa peruana?

Hay muchas similitudes con México. Creo que es lo que nos vuelve latinos, la calidez del público, su forma de recibir al extranjero y tratarlo bien. De querer que se sienta cómodo, como en casa. Sobre la prensa, pues lo mismo, al final existe de todo. Existe la prensa seria y la prensa amarillista, como en todos lados. Pero, como te digo, eso es parte de la carrera, es lo que es.

- Aquí se ve mucho ‘La rosa de Guadalupe’, programa donde tienes varias apariciones...

Sí, claro, esos fueron mis inicios en televisión, así comenzó todo para mí. No solo se ve mucho en Perú, también en diferentes países. Yo estuve ahí cuando recién comenzaba a hacer mis primeras cosas en televisión, fue así como tuve la oportunidad y estoy muy agradecido con ello.

Rodrigo Brand llegaría a Perú para telenovela.
Rodrigo Brand agardecido con la acogida del público peruano.

- ¿Cómo llevas la distancia con tu familia?

Hablo con ellos todos los días, ¿sabes? Uno de mis hermanos está conmigo aquí, me está acompañando, de vez en cuando va a mis grabaciones. También hablo con mi mamá todos los días. Al final, las redes sociales también hacen más llevadero siempre todo. Creo que es el gran acierto de las redes sociales, porque ya independientemente de eso, creo que es un cáncer en la sociedad. Pero bueno, la parte buena es que nos puede mantener cerca de los seres queridos.

- ¿Te visitarán pronto?

Esa es la idea. Yo quiero que vengan a visitarme por acá, es el plan, que vengan, que conozcan. Queremos ir a Cusco, Machu Picchu, quiero llevarlos por allá.

- ¿Qué le puedes decir a los seguidores que quieren que el amor entre Alejandro y Valentina traspase la pantalla?

Puedo decir que me parece bien que a la gente le guste la química que tienen nuestros personajes, pero al final del día, es nuestro trabajo. Mayra como yo somos actores profesionales y estamos haciendo nuestro trabajo. Se agradece que exista esa química, agradezco como ella también, que podamos tener esa complicidad en escena, porque a veces no pasa, y cuando no pasa, pues es un poquito más complicado para la audiencia. En este caso, pues tenemos que aprovechar al máximo esa química que hay entre Mayra y yo. Explotarla para que el proyecto sea exitoso.

- Los seguiremos viendo en salidas, como amigos...

Pues, claro, seguimos saliendo. Salimos de vez en cuando, vamos a cenar, vamos a comer algo, qué sé yo (ríe). Sí, ¿por qué no?

Rodrigo Brand gue parte de la preventa de Latina. IG
Rodrigo Brand en la presentación de Valentina Valiente. IG

Temas Relacionados

Rodrigo BrandValentina ValienteMayra Goñiperu-entretenimiento

Más Noticias

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

La entrenadora, de 62 años, expresó su satisfacción por ser la única representante peruana en las semis de la Liga Peruana de Vóley. También se refirió al próximo encuentro frente a Alianza Lima

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Paco Hervás habló de los comentarios que piden su salida de Universitario tras clasificar a semifinales: “No conocen nada”

El entrenador español eliminó a Regatas Lima y aprovechó para responderle a sus detractores luego de instalarse entre los cuatro mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paco Hervás habló de los comentarios que piden su salida de Universitario tras clasificar a semifinales: “No conocen nada”

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada internacional ofrece duelos atractivos con selecciones sudamericanas midiéndose ante rivales europeos y africanos, además de enfrentamientos decisivos por el repechaje mundialista

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El ‘Dragón’ del sur: siderúrgica china Shenglong ya ocupa 14 hectáreas en Chilca sin habilitación urbana ni estudio ambiental

El complejo siderúrgico chino en Perú planea producir 700.000 toneladas anuales de acero, lo que representa una amenaza para la competencia local, de acuerdo con la SNI

El ‘Dragón’ del sur: siderúrgica china Shenglong ya ocupa 14 hectáreas en Chilca sin habilitación urbana ni estudio ambiental

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Fabrizio Acerbi elogió la entrega de las jugadoras luego de eliminar a Regatas Lima en ‘extra game’ y aseguró que su equipo merecía estar dentro de los cuatro mejores del torneo nacional

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen empatados mientras otros candidatos aumentan su preferencia de voto

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen empatados mientras otros candidatos aumentan su preferencia de voto

Crisis en Medio Oriente: Gobierno aprueba norma para retirar a diplomáticos y sus familias de zonas de guerra

Yonhy Lescano no descarta designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia: “Es una persona valiente”

Debate presidencial Perú 2026: cruces, acusaciones y todo lo que dijeros los candidatos en la tercera fecha

Ronald Atencio siguió con las críticas a Keiko Fujimori y exige: “Libertad para Pedro Castillo y Betssy Chávez” en debate presidencial

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Desmienten que Lucía de la Cruz esté internada por derrame cerebral y confirman homenaje: “Está siendo evaluada por médicos”

Macarena Vélez sorprende al hablar de Said Palao sobre ampay de Argentina: “No ha cambiado nada”

Magaly Medina desmiente a Onelia Molina y revela que ella expuso a Said Palao: “Ella llamó, nosotros no la llamamos”

Magaly Medina identifica al hombre que habría coordinado fiesta en Argentina con Said Palao y sus amigos

DEPORTES

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gustavo Zevallos dio detalles de la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal y avisó si Roberto Mosquera es opción

Se conoció que San Martín ficharía a figura de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Solo falta la firma”