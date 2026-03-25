Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

Rodrigo Brand es protagonista de 'Valentina Valiente' junto a Mayra Goñi. Composición Infobae Perú/ Latina / IG

El actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de la telenovela Valentina Valiente, conversó en exclusiva con Infobae Perú sobre su experiencia trabajando en Lima, la buena acogida del público y la química que ha logrado con su coprotagonista, Mayra Goñi. Además, se refirió a los rumores que los vinculan de forma sentimental, aclarando que son solo amigos y el gran cariño que le tiene.

- Rodrigo, ya en Lima hace buen tiempo. ¿Cómo has sentido la acogida del pública tras el estreno de ‘Valentina Valiente’?

Muy buen, estoy muy contento, muy entusiasmado y agradecido por la actitud del público, espero que siga viendo la novela.

- ¿Cómo han sido las grabaciones de la telenovela?

Bueno, grabar una telenovela siempre tiene sus retos por no hacerse de forma cronológica, pero estoy muy contento. El elenco me recibió de una manera muy linda y eso ha ayudado mucho. La química es buena.

- ¿Cómo ha sido trabajar con Mayra Goñi, tu coprotagonista?

Increíble. Nos llevamos superbién. Es una gran actriz, gran cantante. Yo la quiero mucho, la admiro también. Estoy muy agradecido con ella y con el elenco, por la forma en la que me han recibido y por hacerme las cosas mucho más fáciles por acá.

- ¿Te ha sorprendido que te involucren con ella a raíz de unas imágenes que salieron en un programa de farándula (Magaly TV La Firme), donde se les ve juntos?

Lo tomo como lo que es. Al final, uno sabe perfectamente que eso viene un poco de la mano con la carrera. Qué te puedo decir. Es así la farándula, como tú lo llamas, viene de la mano a esto.

¿Son solo amigos con Mayra Goñi?

Somos amigos, sí, muy buenos amigos.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina

- ¿Cómo fue el proceso para llegar a Lima para al protagónico de ‘Valentina Valiente’? Cuándo inicio el primer contacto...

Fue a finales del año pasado cuando me contactó Miguel Zuloaga (productor de TV) por redes sociales. Me escribió sobre la idea que tenía y luego tuve conversaciones con él y con Guillermo Lay, de Chasqui Producciones. Noté mucho entusiasmo de su parte para que formara parte del proyecto y eso me motivó. Yo ya tenía ganas de salir de mi zona de confort en México e internacionalizar mi carrera, así que lo vi como una oportunidad en mi vida y la tomé.

- ¿Eras consciente de la cantidad de seguidores que tienes en Perú?

Sabía que había gente que me seguía por las telenovelas mexicanas, me escribían personas de Lima y otras partes de Perú, pero te mentiría si dijera que tenía una noción clara de la comunidad que había aquí. La verdad es que no.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia con el público y la prensa peruana?

Hay muchas similitudes con México. Creo que es lo que nos vuelve latinos, la calidez del público, su forma de recibir al extranjero y tratarlo bien. De querer que se sienta cómodo, como en casa. Sobre la prensa, pues lo mismo, al final existe de todo. Existe la prensa seria y la prensa amarillista, como en todos lados. Pero, como te digo, eso es parte de la carrera, es lo que es.

- Aquí se ve mucho ‘La rosa de Guadalupe’, programa donde tienes varias apariciones...

Sí, claro, esos fueron mis inicios en televisión, así comenzó todo para mí. No solo se ve mucho en Perú, también en diferentes países. Yo estuve ahí cuando recién comenzaba a hacer mis primeras cosas en televisión, fue así como tuve la oportunidad y estoy muy agradecido con ello.

Rodrigo Brand agardecido con la acogida del público peruano.

- ¿Cómo llevas la distancia con tu familia?

Hablo con ellos todos los días, ¿sabes? Uno de mis hermanos está conmigo aquí, me está acompañando, de vez en cuando va a mis grabaciones. También hablo con mi mamá todos los días. Al final, las redes sociales también hacen más llevadero siempre todo. Creo que es el gran acierto de las redes sociales, porque ya independientemente de eso, creo que es un cáncer en la sociedad. Pero bueno, la parte buena es que nos puede mantener cerca de los seres queridos.

- ¿Te visitarán pronto?

Esa es la idea. Yo quiero que vengan a visitarme por acá, es el plan, que vengan, que conozcan. Queremos ir a Cusco, Machu Picchu, quiero llevarlos por allá.

- ¿Qué le puedes decir a los seguidores que quieren que el amor entre Alejandro y Valentina traspase la pantalla?

Puedo decir que me parece bien que a la gente le guste la química que tienen nuestros personajes, pero al final del día, es nuestro trabajo. Mayra como yo somos actores profesionales y estamos haciendo nuestro trabajo. Se agradece que exista esa química, agradezco como ella también, que podamos tener esa complicidad en escena, porque a veces no pasa, y cuando no pasa, pues es un poquito más complicado para la audiencia. En este caso, pues tenemos que aprovechar al máximo esa química que hay entre Mayra y yo. Explotarla para que el proyecto sea exitoso.

- Los seguiremos viendo en salidas, como amigos...

Pues, claro, seguimos saliendo. Salimos de vez en cuando, vamos a cenar, vamos a comer algo, qué sé yo (ríe). Sí, ¿por qué no?

Rodrigo Brand en la presentación de Valentina Valiente. IG