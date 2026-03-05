Perú

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

El arranque de la serie mostró un encuentro clave entre los protagonistas, suscitando elogios por la naturalidad y la química percibida por el emocinado público.

Guardar
La interacción inicial entre los personajes de Mayra Goñi y Rodrigo Brand en la producción de Latina impulsó reacciones espontáneas y frases virales en plataformas digitales. Latina/ Valentina Valiente

La noche del miércoles 4 de marzo, el estreno de la telenovela “Valentina Valiente” en la señal de Latina generó un fuerte impacto entre la audiencia peruana, marcando el inicio de una historia cargada de drama y emociones en el horario de las 20:00. El primer episodio del programa, protagonizado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, presentó el tan esperado encuentro entre los personajes principales, un momento que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores manifestaron su entusiasmo y destacaron la conexión entre los actores.

Desde los primeros minutos, la producción de Latina Televisión mostró la tragedia que marca el pasado de Edmundo, abuelo de Valentina, quien perdió a su familia a causa de un incendio devastador. De acuerdo con lo presentado en pantalla, mientras las llamas consumían el hogar, Edmundo logró salvar a su nieta, Valentina, quien consiguió escapar y sobrevivir, aunque la pérdida de sus seres queridos la acompañó durante los años posteriores. Los guionistas construyeron una atmósfera marcada por la resiliencia y la búsqueda de reencuentro familiar.

‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi
‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

Con el paso de los años, la joven creció bajo el cuidado de una mujer mayor y junto a tres menores, formando una especie de familia sustituta. La vida de Valentina transcurre en condiciones precarias, donde el trabajo diario resulta imprescindible para subsistir.

La protagonista recorre la ciudad en bicicleta realizando entregas a domicilio, procurando obtener propinas que permitan cubrir las necesidades básicas de su entorno. A pesar de las dificultades económicas, el grupo mantiene una actitud optimista y solidaria, resaltando el valor de la unión ante la adversidad.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand
Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina

El esperado encuentro

El primer capítulo alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Valentina y Alejandro —interpretado por el mexicano Rodrigo Brand— cruzaron sus caminos en plena vía pública. La interacción visual entre ambos personajes se transformó en uno de los temas más comentados de la noche en las plataformas digitales, donde los espectadores expresaron su emoción y celebraron la química percibida en pantalla.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand
Mayra Goñi y Rodrigo Brand estrenaron Valentina Valiente. Latina

El impacto fue inmediato. Comentarios como “Me miran así y me derrito”, “Ahí hay química” y “Todos sabemos porque estamos aquí”, inundaron las redes. Otros usuarios se sumaron a la tendencia de crear “ships” o parejas ficticias, mencionando frases como “Hay que hacerle un ship a estos dos enamorados: Valentina y Alejandro” y “Hermoso ellos dos mirándose, ya hicieron click”. Algunos mensajes reflejaron el nivel de identificación generado por la escena, como aquel que afirmaba: “Sentí que el chico me estaba mirando a mí”.

Primera escena entre Mayra Goñi
Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa impacto en redes sociales. Latina

La respuesta del público no solo se limitó a elogiar la interacción entre los protagonistas, sino que también destacó la interpretación de Mayra Goñi y Rodrigo Brand, quienes lograron transmitir emociones intensas sin necesidad de palabras. La mirada, los gestos y la naturalidad de la actuación fueron reconocidos por los fans, quienes consideran que la dupla posee una química notable. La expectativa por los próximos episodios creció exponencialmente tras este primer encuentro.

El fenómeno generado por el primer cruce de miradas entre Valentina y Alejandro ha sido catalogado por las fans como uno de los ‘encuentros más esperados’. La telenovela “Valentina Valiente” se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por Latina, consolidando su lugar en la programación estelar y abriendo un espacio para el drama peruano contemporáneo.

La expectativa por el desarrollo de la relación entre los protagonistas y la resolución de los conflictos familiares promete mantener en vilo a la audiencia durante las próximas semanas.

Personajes de Mayra Goñi y
Personajes de Mayra Goñi y Rodrigo Brand quedaron prendados en primer capítulo. Latina

Temas Relacionados

Mayra GoñiRodrigo BrandValentina Valienteperu-entretenimiento

Más Noticias

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

La Comisión aprobó iniciar una investigación preliminar contra la legisladora por una supuesta exposición pública de menores víctimas de violación sexual

Milagros Jáuregui culpa a tres

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Mario Flores aseguró que el DT brasileño busca que los dos exjugadores de Alianza Lima sumen minutos y puedan sumarse a la ‘bicolor’ a corto plazo

Selección peruana pidió a Sport

Cabotaje en el Perú: estrategia frente al Fenómeno El Niño

El cabotaje es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes

Cabotaje en el Perú: estrategia

Incendio en Comas: gases contaminantes llegarán a 3 distritos y afectarán la salud de vecinos, según Senamhi

Más de 17 escuelas se encuentran en la zona con contaminación moderada del aire, según estima el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Incendio en Comas: gases contaminantes

Corte de agua para este 07 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los residentes deben tomar sus precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza durante el periodo que dure la suspensión del servicio

Corte de agua para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Milagros Jáuregui culpa a tres

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita:

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

Abogado de la familia Marzano sobre la prisión preventiva contra Adrián Villar: “Todavía falta la sentencia”

Gino Marzano rompe en emoción tras 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar: “Es una paz parcial”

DEPORTES

Selección peruana pidió a Sport

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Flavio Maestri señaló el error de Felipe Vizeu tras críticas en Sporting Cristal: “Tiene que hacer los movimientos correctos”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026