Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

La interacción inicial entre los personajes de Mayra Goñi y Rodrigo Brand en la producción de Latina impulsó reacciones espontáneas y frases virales en plataformas digitales. Latina/ Valentina Valiente

La noche del miércoles 4 de marzo, el estreno de la telenovela “Valentina Valiente” en la señal de Latina generó un fuerte impacto entre la audiencia peruana, marcando el inicio de una historia cargada de drama y emociones en el horario de las 20:00. El primer episodio del programa, protagonizado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, presentó el tan esperado encuentro entre los personajes principales, un momento que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores manifestaron su entusiasmo y destacaron la conexión entre los actores.

Desde los primeros minutos, la producción de Latina Televisión mostró la tragedia que marca el pasado de Edmundo, abuelo de Valentina, quien perdió a su familia a causa de un incendio devastador. De acuerdo con lo presentado en pantalla, mientras las llamas consumían el hogar, Edmundo logró salvar a su nieta, Valentina, quien consiguió escapar y sobrevivir, aunque la pérdida de sus seres queridos la acompañó durante los años posteriores. Los guionistas construyeron una atmósfera marcada por la resiliencia y la búsqueda de reencuentro familiar.

‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

Con el paso de los años, la joven creció bajo el cuidado de una mujer mayor y junto a tres menores, formando una especie de familia sustituta. La vida de Valentina transcurre en condiciones precarias, donde el trabajo diario resulta imprescindible para subsistir.

La protagonista recorre la ciudad en bicicleta realizando entregas a domicilio, procurando obtener propinas que permitan cubrir las necesidades básicas de su entorno. A pesar de las dificultades económicas, el grupo mantiene una actitud optimista y solidaria, resaltando el valor de la unión ante la adversidad.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina

El esperado encuentro

El primer capítulo alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Valentina y Alejandro —interpretado por el mexicano Rodrigo Brand— cruzaron sus caminos en plena vía pública. La interacción visual entre ambos personajes se transformó en uno de los temas más comentados de la noche en las plataformas digitales, donde los espectadores expresaron su emoción y celebraron la química percibida en pantalla.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand estrenaron Valentina Valiente. Latina

El impacto fue inmediato. Comentarios como “Me miran así y me derrito”, “Ahí hay química” y “Todos sabemos porque estamos aquí”, inundaron las redes. Otros usuarios se sumaron a la tendencia de crear “ships” o parejas ficticias, mencionando frases como “Hay que hacerle un ship a estos dos enamorados: Valentina y Alejandro” y “Hermoso ellos dos mirándose, ya hicieron click”. Algunos mensajes reflejaron el nivel de identificación generado por la escena, como aquel que afirmaba: “Sentí que el chico me estaba mirando a mí”.

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa impacto en redes sociales. Latina

La respuesta del público no solo se limitó a elogiar la interacción entre los protagonistas, sino que también destacó la interpretación de Mayra Goñi y Rodrigo Brand, quienes lograron transmitir emociones intensas sin necesidad de palabras. La mirada, los gestos y la naturalidad de la actuación fueron reconocidos por los fans, quienes consideran que la dupla posee una química notable. La expectativa por los próximos episodios creció exponencialmente tras este primer encuentro.

El fenómeno generado por el primer cruce de miradas entre Valentina y Alejandro ha sido catalogado por las fans como uno de los ‘encuentros más esperados’. La telenovela “Valentina Valiente” se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por Latina, consolidando su lugar en la programación estelar y abriendo un espacio para el drama peruano contemporáneo.

La expectativa por el desarrollo de la relación entre los protagonistas y la resolución de los conflictos familiares promete mantener en vilo a la audiencia durante las próximas semanas.

Personajes de Mayra Goñi y Rodrigo Brand quedaron prendados en primer capítulo. Latina